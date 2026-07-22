An der Börse heute zeigen sich die US-Aktienindizes trotz anhaltend hoher Ölpreise und geopolitischer Spannungen im Nahen Osten stabilisiert. Anleger blicken an der Börse aktuell vor allem gespannt auf den Abend: Nach US-Handelsschluss legen die Tech-Riesen Alphabet und Tesla ihre Bilanzen vor. Beide Quartalszahlen gelten als die maßgeblichen Impulsgeber des Tages und dürften die Volatilität bei den Futures der Aktienindizes spürbar erhöhen.



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Der Preis für Rohöl der Sorte Brent kletterte zwischenzeitlich auf knapp 95 US-Dollar pro Barrel, bevor eine leichte Korrektur einsetzte.

US-Präsident Trump signalisierte die Bereitschaft der USA, die Sicherheit in der Straße von Hormus zu gewährleisten, und warnte den Iran eindringlich: Angriffe auf Handelsschiffe würden direkte Militärschläge gegen die kritische Infrastruktur des Landes nach sich ziehen.

US-Öllagerbestände im Überblick

Ein wichtiger Einflussfaktor auf den Rohstoffmarkt waren zudem die aktuellen US-Lagerdaten:

US-Rohölreserven: Fielen um 2,01 Millionen Barrel (Markterwartung: -1,95 Millionen Barrel).

Benzinreserven: Stiegen um 0,765 Millionen Barrel (Markterwartung: Rückgang um 1,905 Millionen Barrel).

Destillatreserven: Fielen um 1,395 Millionen Barrel (Markterwartung: Anstieg um 0,825 Millionen Barrel).

Rohölbestände im Cushing-Hub: Fielen um 0,674 Millionen Barrel (nach einem Plus von 0,430 Millionen Barrel in der Vorwoche).

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.