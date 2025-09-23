Börse News: Fed-Signale zu Zinssenkungen und Arbeitsmarktrisiken

📊 Börse News & Marktbericht Börse: Fed-Signale deuten auf wachsende Risiken hin 📰 Einleitung

Die neuesten Aussagen von Fed-Vertretern Raphael Bostic und Michelle Bowman wurden von Anlegern als überraschend dovish interpretiert. Im Fokus stehen wachsende Risiken für den Arbeitsmarkt, mögliche Stagflationstendenzen und die Notwendigkeit weiterer Zinssenkungen im Jahr 2025. Diese Aussagen verstärken die Unsicherheit an den Finanzmärkten und beeinflussen die Stimmung an der Wall Street. 📌 Key Takeaways Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📉 Bostic warnt: Arbeitsmarkt- und Inflationsrisiken seien inzwischen vergleichbar, Unternehmen berichten von Einstellungsstopp, aber auch keinen massiven Entlassungen.

🏠 Bowman skeptisch: Schwäche im Immobilienmarkt könnte Preise schneller unter Druck setzen, Gefahr einer raschen Verschlechterung des Arbeitsmarkts.

💡 Zinspolitik im Fokus: Beide Fed-Mitglieder sehen Spielraum für weitere Zinssenkungen, wobei Bowman drei Schritte im Jahr 2025 erwartet. 💬 Bostic – Risiken steigen, Inflation bleibt Thema Neutraler Realzins liegt seiner Ansicht nach bei 1,25%, möglicherweise sogar höher.

Arbeitsmarkt verlangsamt sich – Unternehmen weder stellen ein noch entlassen massiv.

Inflation bleibt ein Risiko, trotz bislang geringerer Tarifeffekte als erwartet.

Konsumpsychologie müsse stärker beachtet werden.

Offenheit für eine Inflationsziel-Spanne von 1,75% bis 2,25% in der Zukunft. 💬 Bowman – Zinssenkungen notwendig, Risiken am Immobilienmarkt Erwartet drei Zinssenkungen 2025.

Warnt vor schwächerem Wohnungsmarkt, der Werte stärker drücken könnte.

Sieht Gefahr einer schnellen Verschlechterung des Arbeitsmarkts in den kommenden Monaten.

Betont, dass die Fed hinter der Kurve liegen könnte und schneller handeln muss.

Hält die Zinssenkung der letzten Woche nur für den ersten Schritt zu einem neutraleren Niveau. ✅ Fazit

