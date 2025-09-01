US-Börse aktuell: Ruhiger Wochenstart am Labor Day 🇺🇸 Die US-Börse startet in die neue Woche und in den September mit ruhigen Bewegungen. Da die amerikanischen Kassamärkte heute aufgrund des Labor Day geschlossen bleiben, stehen die Futures im Mittelpunkt. Währenddessen rücken ein brisantes Gerichtsurteil zu Trump-Ära-Zöllen und die saisonal schwache Börsenphase im September in den Fokus der Anleger. In dieser Analyse werfen wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen an der Börse USA und ihre möglichen Auswirkungen. Key Takeaways ✅ Ruhiger Wochenauftakt: US-Futures bewegen sich nur rund ±0,05 %. Trump-Zölle vor Gericht: Urteil könnte Zölle kippen und die US-Wirtschaft entlasten. September-Schwäche: Historisch schwächster Monat für die US-Börse, doch der S&P 500 hält sich robust mit +9,3 % seit Jahresbeginn. S&P 500 Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 01.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 📊 US-Börse: Ruhiger Start in den September Zum Start in die neue Handelswoche bleiben die US-Index-Futures nahezu unverändert. Die Kassamärkte sind heute geschlossen, sodass größere Impulse ausbleiben. Anleger warten gespannt, wie sich die Börse USA in den kommenden Tagen entwickelt. ⚖️ Trump-Ära-Zölle im Fokus Das Berufungsgericht hat mit 7:4 entschieden, dass die meisten von Trump eingeführten Zölle nicht gesetzeskonform waren. Entscheidung ist bis zum 14. Oktober ausgesetzt.

Fall könnte den Obersten Gerichtshof erreichen.

Wahrscheinlich: Nur sektorspezifische Zölle bleiben bestehen.

➡️ Für Unternehmen und die Wirtschaft wären dies positive Impulse durch geringere Handelsbarrieren. 📉 September als Risiko-Monat für die Börse USA Statistisch gesehen ist der September der schwächste Monat für die US-Börse und gilt als saisonaler Belastungsfaktor. Trotz dieser historischen Tendenz zeigt sich der S&P 500-Index robust mit einem Plus von 9,3 % seit Jahresbeginn, aufbauend auf einer starken Performance im Jahr 2024. Fazit 📝 Die US-Börse startet trotz saisonaler Risiken und juristischer Unsicherheiten rund um die Trump-Ära-Zölle stabil in den September. Kurzfristig könnte das Urteil zu Zollerleichterungen die Börse USA stützen, während langfristig die traditionelle September-Schwäche im Blick bleibt. Anleger sollten die Mischung aus politischen Entscheidungen und saisonaler Marktdynamik genau beobachten. DER BESTE CFD BROKER DEUTSCHLANDS* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

