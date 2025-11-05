USDJPY Prognose: BoJ-Sitzungsprotokoll signalisiert mögliche Zinserhöhung – Forex Aktuell

Die aktuellen Forex-Märkte reagieren sensibel auf die neuesten Informationen aus Japan. Laut dem Sitzungsprotokoll der Bank of Japan (BoJ) bleiben die realen Zinssätze in Japan weiterhin sehr niedrig, während eine Zinserhöhung bei entsprechender Datenlage nicht ausgeschlossen wird. Diese Aussagen könnten die USDJPY Prognose in den kommenden Wochen entscheidend beeinflussen.

►USDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY

Wichtige Punkte aus dem BoJ-Protokoll

Die Mitglieder der BoJ betonten, dass hohe Unsicherheit in Bezug auf die Handelspolitik bestehe und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft weiterhin schwer abzuschätzen seien.

Mehrere Mitglieder sprachen sich dafür aus, die aktuelle geldpolitische Ausrichtung beizubehalten , um die Effekte globaler Handelsentwicklungen auf Inlandswirtschaft und Preise besser zu bewerten.

Ein Mitglied wies darauf hin, dass die BoJ die Wirtschaft weiterhin durch eine lockere Geldpolitik unterstützen sollte, da das Wachstum aufgrund der US-Zölle kurzfristig unter Druck geraten könnte.

Andere Teilnehmer betonten, dass es nicht zu spät sei, auf belastbare Wirtschaftsdaten zu warten, bevor mit einer Normalisierung der Geldpolitik fortgefahren werde.

Zinserhöhung rückt in den Fokus der Forex-Märkte

Einige BoJ-Mitglieder äußerten, dass die Bedingungen für eine Zinserhöhung allmählich gegeben seien. Dennoch solle die Bank vermeiden, die Märkte mit einem zu frühen Schritt zu überraschen.

Ein weiteres Mitglied schlug vor, dass es ein geeigneter Zeitpunkt für eine Wiederaufnahme der Zinserhöhungen sein könnte, auch wenn eine gewisse Vorsicht angebracht sei – insbesondere angesichts der Unsicherheit über die Konjunktur in den USA.

Andere Stimmen verwiesen darauf, dass ein Abwarten zwar mehr Klarheit bringe, jedoch die Kosten des Zögerns mit der Zeit steigen könnten. Gleichzeitig bestehe weiterhin die Ansicht, dass eine lockere Geldpolitik solange aufrechterhalten werden sollte, bis Inflationserwartungen ausreichend stabilisiert sind.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.