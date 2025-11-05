DAX Prognose & DAX Aktuell: Analyse für den 05.11.2025

Das Wichtigste in Kürze 📉 DAX kurzfristig bärisch

Der DAX ist gestern Morgen bei 23.916 Punkten in den vorbörslichen Handel gegangen. Bereits mit Aufnahme des vorbörslichen Handels geriet der DAX weiter unter Druck. Der Index setzte dynamisch und mit Momentum zurück. Es ging im Tief bis unter die 23.700 Punkte-Marke. Zwar konnte sich der Index stabilisieren und wieder aufwärtslaufen, die Bewegung ist am Nachmittag ausgelaufen. Nachfolgend bröckelten die Notierungen ab, es wurde gestern ein Xetra Tagesverlust ausgewiesen. Nachbörslich setzte der DAX weiter moderat zurück. Der DAX ging bei 23.894 Punkten aus dem Tageshandel. ► DAX (Kassa) WKN: 846900 | ISIN: DE0008469008 | Ticker: DAX | CFD: DE40.cash ✅ Drei Key Takeaways 📉 DAX kurzfristig bärisch: Der Index bleibt unter der SMA20 (23.853 Punkte) – solange kein nachhaltiger Ausbruch gelingt, droht weiteres Abwärtspotenzial bis 23.410 Punkte.

📊 Widerstände & Unterstützungen im Fokus: Wichtige Widerstände liegen bei 23.978 und 24.121 Punkten, während die zentrale Unterstützung bei 23.853 Punkten verläuft – entscheidend für die heutige DAX-Richtung.

😟 Marktstimmung „Extreme Fear“: Der Fear-&-Greed-Index notiert bei 23 Punkten – extreme Angst dominiert, was auf kurzfristige Gegenbewegungen oder technische Erholungen hindeuten kann. DAX aktuell: Der deutsche Leitindex startete gestern bei 23.916 Punkten in den vorbörslichen Handel und geriet sofort unter Druck. Im Tief fiel der DAX bis unter die 23.700-Punkte-Marke, bevor er sich kurzzeitig stabilisierte. Der Xetra-Handel endete mit einem Tagesverlust bei 23.894 Punkten. Am 04.11.2025 schlossen 11 DAX-Aktien im Plus, während 29 Werte Verluste verzeichneten. Beiersdorf und Commerzbank führten die Gewinnerliste an, während Fresenius Medical Care mit einem Minus von 9,85 % das Schlusslicht bildete. DAX Prognose im Chartcheck 1-Stunden-Chart (Kurzfristige DAX Prognose) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Der DAX notierte unter der SMA20 (23.853 Punkte), die sich als Widerstand erwies. Solange der Index unterhalb dieser Marke bleibt, bleibt das kurzfristige Chartbild bärisch.

Ein Anstieg über die SMA20 könnte kurzfristig Erholungspotenzial bis zur SMA50 bei 23.978 Punkten eröffnen. Bleibt der DAX jedoch darunter, drohen Rücksetzer in Richtung 23.410–23.310 Punkte. Kurzfristige Prognose: bärisch 4-Stunden-Chart (Mittelfristige DAX Prognose) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 05.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Nach mehreren Tests der SMA200 (24.121 Punkte) und SMA50 (24.138 Punkte) ist der DAX dynamisch unter alle gleitenden Durchschnitte gefallen. Das mittelfristige Chartbild bleibt ebenfalls bärisch.

Erst ein Anstieg über die SMA20 (23.990 Punkte) könnte Erholungspotenzial bis zur SMA200 bringen. Mittelfristige Prognose: bärisch DAX Aktuell – Ausblick für den 05.11.2025 Der DAX notiert vorbörslich bei 23.853 Punkten, rund 63 Punkte unter dem Niveau vom Freitagmorgen. Long-Setup (bullisches Szenario) Hält sich der DAX aktuell über 23.853 Punkten, sind Aufwärtsbewegungen bis 23.970/23.990 und darüber bis 24.121/24.138 Punkte möglich. Short-Setup (bärisches Szenario) Fällt der DAX unter 23.853 Punkte, drohen Rücksetzer in Richtung 23.600, anschließend 23.480 und 23.379 Punkte. DAX-Widerstände:

23.885 / 23.904–23.978 / 24.023 / 24.121–24.416 DAX-Unterstützungen:

23.853 / 23.748 / 23.685 / 23.579 / 23.481 / 23.379 Erwartete Tagesrange: 23.935 – 24.073 bis 23.736 – 23.588 Punkte Basierend auf unserem Setup erwarten wir heute einen seitwärts bis leicht aufwärts gerichteten DAX-Handel: Wahrscheinlichkeit Bull-Szenario: 55 %

