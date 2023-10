Der kompakte Vortrag über die "BÖRSE 3.0" EINFACH und verständlich Im Rahmen des FINANZKONGRESS vom 29. September 2023 in Köln. Viele interessieren sich für Börse, Aktien, Investieren, Daytrading, Short Selling und Rendite - viele schrecken aber auch vor den Themen zurück, da es zu kompliziert erscheint. XTB versucht mit diesem Vortrag, in knapp 23 Minuten alles zu erklären, was die Börse und ein guter Broker bieten kann. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen 1) Aktien sind die Basis und für einige auch schon vollkommen ausreichend! Aber es gibt nicht nur Aktien aus Deutschland, vor allem US Aktien sind sehr spannend. Aber die Ordergebühren bei vielen Brokern... 2) Aktien können im langjährigen Durchschnitt gute 4 bis 6 Prozent Rendite bringen - oder auchmal an Verlust. Wer mehr möchte, sollte sich CFDs anschauen. Hier sind durchaus auch 20% pro Tag möglich! Aber nie vergessen, als Gewinn oder Verlust. JEDEN Trade mit Stopp Loss absichern deshalb! 3) Die Börsen sind keine Einbahnstraße, es kann nach oben oder unten gehen! Wer in allen Börsenlagen handeln möchte, kommt am Short Selling nicht vorbei. Wie - das zeigt der Vortrag. XTB hat den Anspruch: Wer eine SMS versenden kann, kann bei uns auch eine Order aufgeben.

Überzeugen Sie sich selbst und testen über ein Demokonto unser "BÖRSE 3.0" Angebot. HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.