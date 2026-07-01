Lagerbestände am Cushing Hub: Anstieg um 709.000 Barrel auf ein Niveau von 19,666 Millionen Barrel. Dies mildert die jüngsten Bedenken, dass die Bestände an diesem kritischen Knotenpunkt zu stark abfallen könnten.

Destillatlagerbestände: Anstieg um 2,48 Millionen Barrel (ein Plus von 2,34 %). Hier wurde eigentlich ein Rückgang von 0,8 Millionen Barrel erwartet, nach einem vorherigen Anstieg von 3,06 Millionen Barrel.

Benzinlagerbestände: Rückgang um 2,33 Millionen Barrel (ein Minus von 1,08 %). Erwartet wurde ein Rückgang von lediglich 0,9 Millionen Barrel, nachdem zuvor noch ein Anstieg von 2,06 Millionen Barrel verzeichnet worden war.

Rohöllagerbestände: Rückgang um 3,775 Millionen Barrel. Dieses Ergebnis fällt etwas besser aus als die prognostizierten 4 Millionen Barrel, aber auch moderater als in der Vorwoche, als die Bestände um fast 6,1 Millionen Barrel einbrachen. Der Gesamtbestand liegt derzeit bei 408,359 Millionen Barrel (ein Rückgang von 0,92 %).

Das Wichtigste in Kürze Rohöllagerbestände: Rückgang um 3,775 Millionen Barrel. Dieses Ergebnis fällt etwas besser aus als die prognostizierten 4 Millionen Barrel, aber auch moderater als in der Vorwoche, als die Bestände um fast 6,1 Millionen Barrel einbrachen. Der Gesamtbestand liegt derzeit bei 408,359 Millionen Barrel (ein Rückgang von 0,92 %).

Benzinlagerbestände: Rückgang um 2,33 Millionen Barrel (ein Minus von 1,08 %). Erwartet wurde ein Rückgang von lediglich 0,9 Millionen Barrel, nachdem zuvor noch ein Anstieg von 2,06 Millionen Barrel verzeichnet worden war.

Destillatlagerbestände: Anstieg um 2,48 Millionen Barrel (ein Plus von 2,34 %). Hier wurde eigentlich ein Rückgang von 0,8 Millionen Barrel erwartet, nach einem vorherigen Anstieg von 3,06 Millionen Barrel.

Lagerbestände am Cushing Hub: Anstieg um 709.000 Barrel auf ein Niveau von 19,666 Millionen Barrel. Dies mildert die jüngsten Bedenken, dass die Bestände an diesem kritischen Knotenpunkt zu stark abfallen könnten.

Raffinerieauslastung: Anstieg um 0,50 % im Vergleich zur Vorwoche.

US-Rohölimporte: Rückgang um 291.000 Barrel pro Tag (bpd) auf ein Niveau von 5,279 Millionen bpd.

Die wichtigsten Daten im Überblick Rohöllagerbestände: Rückgang um 3,775 Millionen Barrel. Dieses Ergebnis fällt etwas besser aus als die prognostizierten 4 Millionen Barrel, aber auch moderater als in der Vorwoche, als die Bestände um fast 6,1 Millionen Barrel einbrachen. Der Gesamtbestand liegt derzeit bei 408,359 Millionen Barrel (ein Rückgang von 0,92 %).

Benzinlagerbestände: Rückgang um 2,33 Millionen Barrel (ein Minus von 1,08 %). Erwartet wurde ein Rückgang von lediglich 0,9 Millionen Barrel, nachdem zuvor noch ein Anstieg von 2,06 Millionen Barrel verzeichnet worden war.

Destillatlagerbestände: Anstieg um 2,48 Millionen Barrel (ein Plus von 2,34 %). Hier wurde eigentlich ein Rückgang von 0,8 Millionen Barrel erwartet, nach einem vorherigen Anstieg von 3,06 Millionen Barrel.

Lagerbestände am Cushing Hub: Anstieg um 709.000 Barrel auf ein Niveau von 19,666 Millionen Barrel. Dies mildert die jüngsten Bedenken, dass die Bestände an diesem kritischen Knotenpunkt zu stark abfallen könnten.

Raffinerieauslastung: Anstieg um 0,50 % im Vergleich zur Vorwoche.

US-Rohölimporte: Rückgang um 291.000 Barrel pro Tag (bpd) auf ein Niveau von 5,279 Millionen bpd. Kommentar zu den Marktdaten Der heutige EIA-Bericht hat theoretisch eher unterstützende Auswirkungen auf den Öl Preis. Dennoch beobachten wir derzeit weiterhin Kursverluste am Ölmarkt, was hauptsächlich auf die anhaltend positive Stimmung bezüglich der Öffnung der Straße von Hormus zurückzuführen ist. Was macht diesen Bericht besonders bemerkenswert? Starke Nachfrage und Druck auf die Rohölbestände: Ein zentraler Punkt des Berichts ist der anhaltende Rückgang der Rohöllagerbestände (-3,775 Millionen Barrel). Dieser Rückgang wurde durch zwei Faktoren angetrieben: eine erhöhte Aktivität der US-Raffinerien (Auslastung +0,50 %) und ein geringerer Zufluss von Rohstoffen aus dem Ausland (Importe fielen um fast 300.000 Barrel pro Tag). Die Hauptlast dieser Rückgänge trug die US-Golfküste, das Herzstück der amerikanischen Raffinerieindustrie.

Kraftstoffmarkt (Benzin vs. Destillate): Ein sehr positives Signal für die Verbrauchernachfrage ist der solide Rückgang der Benzinbestände. Dies deutet auf eine starke sommerliche Reisesaison hin. Andererseits wird der Marktoptimismus durch einen unerwartet starken Anstieg der Destillatbestände (Diesel, Heizöl) gebremst. Dies könnte auf eine leichte Verlangsamung im Industrie- oder Schwerlastsektor hindeuten. Es ist jedoch erwähnenswert, dass die Crack-Spreads (die Gewinnmargen der Raffinerien) am Markt auf einem hohen Niveau bleiben.

Cushing Hub: Ein leicht bearisher (preisdrückender) Faktor für WTI Öl ist der Bestandsanstieg am wichtigen Abwicklungsknotenpunkt Cushing um 709.000 Barrel. Dies zeigt, dass sich die physische Verfügbarkeit von Öl am Lieferort für WTI-Futures leicht verbessert hat. Charttechnische Beobachtungen Die Lagerbestände setzen ihren starken Rückgang fort. Parallel dazu beobachten wir einen weiteren Abbau der strategischen Ölreserven (SPR). (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB)

Der Crack-Spread erreicht bereits seine jüngsten lokalen Höchststände, was auf eine hohe Nachfrage nach Kraftstoff oder eine Verknappung hindeuten könnte. Solch große Abweichungen sind auf dem Markt äußerst selten. (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB)

Das WTI Öl fällt heute auf ein neues Tief seit Beginn der geopolitischen Konflikte und notiert damit nur noch 1,5 % über dem Schlusskurs von Ende Februar. (Quelle: xStation5) Die Lagerbestände setzen ihren starken Rückgang fort. Parallel dazu beobachten wir einen weiteren Abbau der strategischen Ölreserven (SPR). (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB) Der Crack-Spread erreicht bereits seine jüngsten lokalen Höchststände, was auf eine hohe Nachfrage nach Kraftstoff oder eine Verknappung hindeuten könnte. Solch große Abweichungen sind auf dem Markt äußerst selten. (Quelle: Bloomberg Finance LP, XTB) Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Das WTI Öl fällt heute auf ein neues Tief seit Beginn der geopolitischen Konflikte und notiert damit nur noch 1,5 % über dem Schlusskurs von Ende Februar. (Quelle: xStation5)



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