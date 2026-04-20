Brent Prognose: Brent Preis steigt über 90 USD – Eskalation im Ölmarkt treibt Preise

Nach einer kurzen Phase der Entspannung hat sich die Lage am globalen Ölmarkt erneut drastisch zugespitzt. Der Brent Preis legte zu Wochenbeginn um fast 6% zu und überschritt damit die Marke von 90 USD je Barrel. Diese Bewegung macht die Verluste vom Freitag weitgehend wett und unterstreicht die anhaltend hohe Unsicherheit.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Die aktuelle Brent Prognose wird maßgeblich durch fundamentale Risiken bestimmt. Schätzungen zufolge sind bis zu 13 Millionen Barrel täglicher Produktion aus dem Persischen Golf weiterhin vom Weltmarkt abgeschnitten. Selbst bei einer Entspannung könnte die Normalisierung der Lieferketten Wochen oder Monate dauern. Gleichzeitig zeigt die starke Differenz zwischen Futures-Preisen und physischem Öl, wie angespannt die Versorgungslage ist.

Dated Brent und der Frontmonatskontrakt für Brent an der ICE. Im unteren Diagramm sind die Differenzen zwischen Dated Brent und der ICE dargestellt, während die rosa Linie die Differenz zwischen Dated Brent und dem Fair-Value-Brent von Bloomberg zeigt. Quelle: Bloomberg Finance LP

Blockade der Straße von Hormus treibt den Brent Preis

Ein zentraler Faktor für den aktuellen Anstieg im Brent Preis ist die erneute Schließung der Straße von Hormus durch den Iran - nur 24 Stunden nach deren zwischenzeitlicher Öffnung. Militärische Zwischenfälle, darunter Angriffe auf westliche Tanker sowie die Beschlagnahmung eines iranischen Schiffes durch die USA, haben die Situation weiter eskaliert.

Teheran begründet die Maßnahme mit geopolitischem Druck und betont, dass stabile Energiepreise nur bei einem Ende wirtschaftlicher und militärischer Sanktionen möglich seien. Für die Brent Prognose bedeutet dies ein erhöhtes Risiko weiterer Angebotsausfälle, insbesondere wenn sich der Konflikt auf wichtige Energieinfrastruktur in Saudi-Arabien oder den Vereinigten Arabischen Emiraten ausweitet.

Brent Prognose bleibt unsicher trotz diplomatischer Signale

Die Chancen auf eine Verlängerung der Waffenruhe gelten derzeit als gering. Der Iran wirft den USA mangelnde Ernsthaftigkeit vor und lehnt neue Verhandlungen vorerst ab. Dennoch bleiben diplomatische Kanäle offen, und Marktteilnehmer spekulieren, dass wirtschaftlicher Druck beide Seiten zurück an den Verhandlungstisch zwingen könnte.

Kurzfristig dominiert jedoch ein Risikoaversionsmodus an den Märkten. Während Aktien und Anleihen unter Druck stehen, profitieren Energiepreise weiter von der Unsicherheit - ein klarer Treiber für den aktuellen Brent Preis.

Technische Analyse und Brent Preis Ausblick

Aus technischer Sicht bleibt die Brent Prognose gemischt. Trotz des starken Anstiegs zeigt der Markt bislang keine extreme Panikreaktion:

Widerstand liegt aktuell im Bereich von 95 USD je Barrel

Ein Durchbruch könnte den Brent Preis in Richtung 100 USD treiben

Unterstützung befindet sich im Bereich von 80 bis 85 USD

Ein optimistisches Szenario mit einer teilweisen Wiederaufnahme der Exporte könnte den Brent Preis wieder auf 75 bis 80 USD drücken. Voraussetzung dafür wäre jedoch eine deutliche Entspannung der geopolitischen Lage, was aktuell als unwahrscheinlich gilt.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Fazit zur Brent Prognose

Die Brent Prognose bleibt stark von geopolitischen Entwicklungen abhängig. Der Brent Preis reagiert sensibel auf Nachrichten zur Straße von Hormus und möglichen Angebotsausfällen. Kurzfristig überwiegen Aufwärtsrisiken, während eine nachhaltige Entspannung derzeit nicht in Sicht ist.

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