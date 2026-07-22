Börse Aktuell: Brent Rohölpreis über 95 US-Dollar

Der Brent Rohölpreis setzt seine dynamische Rally fort und ist kurz vor dem Rollover der Futures-Kontrakte erstmals seit sechs Wochen wieder über die Marke von 95 US-Dollar je Barrel gestiegen. Haupttreiber der Aufwärtsbewegung sind wachsende Sorgen um die Sicherheit der globalen Ölversorgung infolge der zunehmenden geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. An der Börse aktuell rückt damit das Risiko möglicher Lieferunterbrechungen und Störungen wichtiger Transportwege verstärkt in den Fokus der Anleger.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Brent Rohölpreis verzeichnet stärksten Monatsanstieg seit Jahren

Nach zwei Monaten deutlicher Verluste legt der Brent Rohölpreis im aktuellen Monat wieder kräftig zu. Das Plus beläuft sich inzwischen auf mehr als 30%. Ein derart starker Monatsanstieg war in den vergangenen 25 Jahren lediglich wenige Male zu beobachten.

Nahost-Konflikt bleibt entscheidender Kurstreiber

Auslöser der jüngsten Preisrally ist die Verschiebung möglicher Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. Teheran bestätigte, dass derzeit keine Verhandlungen stattfinden, obwohl ursprünglich Gespräche mit pakistanischen Vermittlern vorgesehen waren. Zusätzliche Unsicherheit entstand durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der eine Intensivierung der Luftangriffe ankündigte, sollten die Huthi-Rebellen erneut Schiffe in der Meerenge Bab al-Mandab angreifen. Die Wasserstraße zählt zu den wichtigsten Handelsrouten zwischen Europa und Asien und ist zugleich eine zentrale Exportstrecke für saudisches Öl in Richtung Asien.

Bereits das Risiko möglicher Störungen reicht aus, damit Marktteilnehmer eine höhere Risikoprämie in den Brent Rohölpreis einpreisen. Einige Reedereien weichen bereits auf längere Routen aus, wodurch Transportzeiten und Logistikkosten steigen. Ein vollständiger Verzicht auf die Passage wäre insbesondere für saudische Ölexporte wirtschaftlich kaum sinnvoll.

Börse aktuell: Geopolitik überlagert Fundamentaldaten

Aktuell dominieren geopolitische Risiken das Marktgeschehen deutlich stärker als klassische Angebots- und Nachfragedaten. Zwar deuten Daten aus den USA auf eine Stabilisierung der Lagerbestände hin und mehrere Förderländer haben ihre Produktion ausgeweitet. Dennoch konzentrieren sich Anleger derzeit vor allem auf das Risiko möglicher Lieferausfälle im Nahen Osten. Die Sorge bleibt bestehen, dass bereits kleinere Unterbrechungen in einer der wichtigsten Förderregionen der Welt den Brent Rohölpreis weiter nach oben treiben könnten.

Technische Analyse: Brent Rohölpreis nimmt 100 US-Dollar ins Visier

Aus charttechnischer Sicht setzt der Brent Rohölpreis seine Aufwärtsbewegung fort. Der Kurs hat nicht nur die Marke von 95 US-Dollar erreicht, sondern auch das 50%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Abwärtsbewegung sowie den gleitenden 100-Tage-Durchschnitt überwunden. Die nächste bedeutende Widerstandszone liegt im Bereich zwischen 98 und 100 US-Dollar je Barrel.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Kurzfristig dürfte allerdings der anstehende Rollover der Futures-Kontrakte den Preis rechnerisch wieder in Richtung 90 US-Dollar drücken. Sollten sich die geopolitischen Spannungen nicht entspannen oder Friedensgespräche weiter ausbleiben, könnte der Brent Rohölpreis nach dem Rollover erneut Aufwärtsdruck entwickeln.





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FAQ

Warum steigt der Brent Rohölpreis aktuell?

Vor allem die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten sowie die Sorge vor möglichen Lieferunterbrechungen treiben die Ölpreise.

Welche Rolle spielt die Meerenge Bab al-Mandab?

Sie ist eine zentrale Handels- und Ölexportroute. Störungen könnten Transportkosten erhöhen und die globale Ölversorgung belasten.

Wie sieht die technische Lage beim Brent Rohölpreis aus?

Nach dem Ausbruch über wichtige charttechnische Marken liegt der nächste relevante Widerstandsbereich zwischen 98 und 100 US-Dollar je Barrel.