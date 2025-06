Der Halbleiterhersteller Broadcom (Ticker: AVGO) hat am Donnerstag Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt, die Aktie handelte nachbörslich 4% unter seinem Schlusskurs von Donnerstag. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Broadcom Handelsideen 🔴 Broadcom Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Broadcom | WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker: AVGO Die Abschläge sind interessant, die Zahlen waren durchaus solide, Broadcom wies einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,58 USD bei einem Umsatz von 15 Mrd. USD aus, erwartet hatte die Wall Street einen Gewinn von 1,56 USD bei einem Umsatz von 14,99 Mrd. USD. Broadcom rechnet für das dritte Quartal mit einem Umsatz von etwa 15,8 Milliarden US-Dollar, ebenfalls über der Erwartung der Wall Street, die mit 15,7 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. Auch Broadcom profitiert weiterhin von den Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz, im März gab Broadcom CEO Tan bekannt, dass das Unternehmen gemeinsam mit drei großen Cloud-Kunden AI-Chips entwickelt. Im Earnings Call sagte Tan: "Wir machen weiterhin hervorragende Fortschritte auf unserem mehrjährigen Weg, unseren drei Kunden und vier potenziellen Neukunden die Bereitstellung maßgeschneiderter KI-Beschleuniger zu ermöglichen” und fügte hinzu, dass die Partner „unerschütterlich” an ihren Plänen festhalten, in KI-Infrastruktur zu investieren. Tan führte weiter aus, dass Broadcom für das dritte Quartal einen Umsatz von 5,1 Milliarden US-Dollar mit KI-Chips erwartet und fügte hinzu, dass die „Hyperscale-Partner“ des Unternehmens weiterhin investieren, geht davon aus, dass das Wachstum des Unternehmens im KI-Bereich bis zum Geschäftsjahr 2026 anhalten wird. Zur Erklärung: Hyperscaler sind Unternehmen, die große Cloud-Systeme aufbauen, um diese an ihre eigenen Kunden zu vermieten. Dazu gehören Amazon, Google und Microsoft. Die Aktie bleibt ausgehend von diesen Zahlen und Aussichten definitiv einen Blick wert, ist kurzfristig rein technisch aber definitiv als „extensiert“ zu betrachten und ein Rücksetzer in Gefilde um 220 US-Dollar, eventuell auch etwas tiefer, infolge der technisch überdehnte Modus in den kommenden Monaten abgebaut würde, bliebe abzuwarten, bevor man über ein Engagement nachdenkt. Broadcom Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln: Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.