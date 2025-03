In den Wochenschluss dürfte besonders die Aktie des Halbleiterherstellers Broadcom (Ticker: AVGO) die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer auf sich ziehen, nachdem das Unternehmen am Donnerstag nachbörslich starke Zahlen für sein abgelaufenes Geschäftsquartal vorgelegt hat. Broadcom mit starken Quartalszahlen 🔴 Aktie nach jüngster Korrektur vor Turnaround? Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Broadcom Handelsideen 🔴 Broadcom Prognose & Ausblick ► Broadcom ISIN: US11135F1012 | WKN: A2JG9Z | Ticker: AVGO Broadcom wies einen Gewinn pro Aktie von $1,60 bereinigt gegenüber erwarteten $1,49 aus und dass bei einem Umsatz von 14,92 Milliarden US-Dollar gegenüber 14,61 Milliarden US-Dollar erwartet. Der Umsatz stieg somit im letzten Quartal um 25 % von 11,96 Milliarden US-Dollar im Vorjahresvergleichsquartal. Auch beim Ausblick konnte Braodcom die Analysten der Wall Street überzeugen, erwartet für das laufende Geschäftsquartal einen Umsatz von etwa 14,9 Milliarden US-Dollar und somit über der Erwartung der Wall Street, die mit 14,76 Milliarden US-Dollar gerechnet hatte. liegt. Broadcom profitiert somit weiter von einem starken Geschäft mit künstlicher Intelligenz, bekanntlich ist das Unternehmen einer der wichtigsten Anbieter von Rechenzentrumsinfrastruktur für KI und arbeitet sowohl an Googles maßgeschneiderten KI-Chips als auch an der Bereitstellung wesentlicher Komponenten für die Vernetzung Tausender anderer Chips zur Entwicklung fortschrittlicher KI-Software. Hock Tan, CEO von Broadcom, sagte im Analyst Call, dass das Unternehmen „eine anhaltende Stärke der KI-Halbleiterumsätze“ erwarte, die im zweiten Quartal voraussichtlich 4,4 Milliarden US-Dollar erreichen werden. Wie auch gestern bei Marvell Technology erwähnt, arbeitet auch Broadcom mit großen Cloud-Kunden in Bezug auf maßgeschneiderte KI-Chips. Tan sagte in diesem Zusammenhang, dass Broadcom hier die Partner für die Entwicklung maßgeschneiderter KI-Chips sorgfältig auswählt, die das resultierende Produkt in großen Mengen einsetzen können und wurde sehr konkret: „Wir machen das nicht für Start Ups“. Die Aktie nimmt diese Zahlen und Äußerungen des CEOs stark auf, vorbörslich handelt die Aktie von Broadcom fast 13% höher zum Schlusskurs von Donnerstag und nach der jüngsten Korrektur in einer Größenordnung von rund 30% könnte diese nun potenziell als abgeschlossen gelten, wobei ich für eine Bestätigung meiner Einschätzung gerne einen Wochenschluss über der 200 US-Dollar Marke sehen wollen würde. Ein erstes Kursziel könnte ausgehend hiervon in den kommenden Tagen dann in Gefilden um 215 US-Dollar liegen. Broadcom Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET  bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.