BYD Aktie nach Buffett-Rückzug – Aktien kaufen oder abwarten? 🚘

Einleitung Die BYD Aktie steht erneut im Rampenlicht: Während Warren Buffett und Berkshire Hathaway ihre Beteiligung beendet haben, kommen von Unternehmensseite positive Nachrichten. Starke Exportziele, neue Modelle und der Ausbau der globalen Präsenz stützen das Vertrauen vieler Anleger. Doch die Frage bleibt: Sollte man jetzt BYD Aktien kaufen oder eher vorsichtig bleiben? ► BYD ISIN: CNE100000296 | WKN: A0M4W9 | Ticker: BY6.DE ✅ Drei Key Takeaways 📦 Internationalisierung treibt Wachstum Exportziel 2025: 800.000 bis 1 Mio. Fahrzeuge außerhalb Chinas

Anteil der Auslandsverkäufe soll auf 20 % steigen (2024: <10 %)

Eigene Flotte von acht Autotransportschiffen stärkt Logistik 🏭 Expansion in Europa BYD will bis 2026 die Zahl seiner Showrooms in Europa auf 2.000 verdoppeln

Aufbau einer lokalen Lieferkette für europäische Produktion

Neues Werk in Ungarn soll Anfang 2026 die Fertigung starten ⚠️ Buffett verkauft – Chancen & Risiken für Anleger Warren Buffett hat seit 2022 seinen BYD-Anteil vollständig abgestoßen

Aktie legte seit Buffetts Einstieg 2008 um über 3.890 % zu

Starke Konkurrenz auf dem chinesischen Heimatmarkt bleibt Belastungsfaktor 📊 Fundamentaldaten zur BYD Aktie Kennzahl Wert / Ziel Geplanter Absatz 2025 4,6 Mio. Fahrzeuge Internationale Verkäufe 800.000–1 Mio. (20 % Anteil) Export 2024 <10 % von 4,26 Mio. Fahrzeugen Europa-Showrooms (Ziel 2026) 2.000 Neues Werk Ungarn, Produktionsstart 2026 Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Aktienmarkt für Anfänger: Alles, was Sie wissen müssen Ein hervorragender Einstieg, um deine Leser mit grundlegenden Aktienkonzepten vertraut zu machen und den Kontext zu schaffen, warum man überhaupt in Aktien wie Google investieren sollte. Was ist eine Marktanalyse? Strategien für Anleger & Trader Ergänzt deine Analyse perfekt, indem es erklärt, wie man strukturierte Marktanalysen durchführt – genau das, was du bei der Bewertung des Kartellurteils und der Kursentwicklung bei Google durchführen solltest. Trading für Anfänger: So gelingt Ihr Einstieg an der Börse Ergänzt den Abschnitt zur langfristigen Investmentstrategie: eine tolle Ressource für Leser, die Ahnung vom Aktienkauf erlangen wollen. 🧠 Fazit: BYD Aktie – Aktien kaufen oder abwarten? Die BYD Aktie bleibt trotz Buffetts Rückzug spannend. Während der Heimatmarkt hart umkämpft ist, bieten die starke Exportstrategie und der Ausbau der internationalen Präsenz erhebliche Chancen. Für langfristig orientierte Anleger könnte ein Einstieg attraktiv sein – kurzfristig sollten jedoch die Wettbewerbssituation in China und mögliche Kursrückschläge im Auge behalten werden. Wer Aktien kaufen will, findet in BYD einen dynamischen Player mit globalem Expansionsfokus . BYD (BY6.DE) Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 30.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link ❓ FAQ – BYD Aktie & Aktien kaufen 1. Warum ist die BYD Aktie aktuell im Fokus?

Die BYD Aktie steht im Rampenlicht, da Warren Buffett seinen Ausstieg vollzogen hat und das Unternehmen gleichzeitig seine globale Expansion forciert. 2. Sollte man die BYD Aktie jetzt kaufen oder abwarten?

Langfristig könnten Exporte und internationale Expansion die Aktie stützen. Kurzfristig sollten Anleger aber die Konkurrenzsituation in China und mögliche Kursschwankungen beachten. 3. Welche Expansionspläne verfolgt BYD?

BYD will bis 2025 zwischen 800.000 und 1 Mio. Fahrzeuge im Ausland verkaufen, ein neues Werk in Ungarn eröffnen und die Zahl der Showrooms in Europa bis 2026 verdoppeln. 4. Welche Risiken gibt es für die BYD Aktie?

Die starke Konkurrenz auf dem chinesischen Heimatmarkt sowie politische Risiken wie Zölle könnten das Wachstum bremsen. 5. Wie hat sich die BYD Aktie langfristig entwickelt?

Seit Buffetts Einstieg 2008 hat die Aktie über 3.890 % zugelegt – ein Zeichen für die langfristige Wachstumsstory, trotz aktueller Unsicherheiten.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.