🔴CarMax als einer der größten Profiteure in Trumps Handelskrieg? Aktie näheren Blick wert

Im aktuell volatilen Marktumfeld gingen, nachvollziehbarerweise, die Quartalszahlen des größten Gebrauchtwagenhändlers in den USA, CarMax (Ticker: KMX) ein wenig unter. Nach Abschlägen von 17% am Donnerstag wollen wir aber dennoch einen detaillierten Blick auf die Zahlen werfen. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 CarMax Handelsideen 🔴 CarMax Prognose & Ausblick ► CarMax WKN: 662604 | ISIN: US1431301027 | Ticker: KMX Das Unternehmen meldete am Donnerstag einen Umsatzanstieg für sein viertes Geschäftsquartal um 6,7 % auf 6 Milliarden US-Dollar, leicht über den Erwartungen von 5,96 Milliarden US-Dollar der Wall Street. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Enttäuschend war allerdings der Gewinn pro Aktie: CarMax wies einen bereinigten Gewinn von 64 Cent pro Aktie aus, unter der Erwartung von 65 Cent. CarMax verkündete eine Erweiterung seines Bestands an neueren Gebrauchtwagen folgend der jüngsten Zollankündigung von US-Präsident Donald Trump auf Neuwagenimporte, die folgerichtig in einer zunehmenden Nachfrage nach erschwinglicheren (Gebrauchtwagen-) Optionen resultieren dürfte. Das Unternehmen gab an, dass es den Bestand an Fahrzeugen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren priorisiert, während es ältere Modelle eher distanziert in Betracht zieht, hauptsächlich, weil Modelle „älteren Semesters“ von Kunden, die neuere Autos mit modernen Fahrerassistenzsystemen bevorzugen, weniger stark nachgefragt werden. Wirklich profitieren konnte die Aktie des Unternehmens von der nachvollziehbaren Spekulation auf positive Impulse für den Gebrauchtwagenmarkt allerdings interessanterweise noch nicht, eventuell auch, weil CarMax selbst davor warnte, dass die Zölle die Gebrauchtwagenpreise in die Höhe treiben könnten, ebenso wie die Kosten für die Fahrzeugüberholung aufgrund teurer Ersatzteile. Ich würde die Aktie auf jeden Fall in den kommenden Wochen genauer beobachten, CarMax könnte einer der größten Nutznießer der US-Zölle auf Automobilimporte sein, wenigstens eine Attacke auf die Region um 90 US-Dollar in den kommenden 6-12 Monaten, sollte die Aktie über 60 US-Dollar halten, ist dann denkbar. CarMax Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln:  Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.