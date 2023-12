Carnival legt um 5% zu nach besseren Quartalsergebnissen 📌

Die Carnival Corporation (CCL.US) meldete eine signifikante Verbesserung ihres Ergebnisses im vierten Quartal, indem sie die Erwartungen mit einem Verlust von 7 Cent pro Aktie √ľbertraf. Dies ist eine bemerkenswerte Verbesserung gegen√ľber dem Verlust von 85 Cent im Vorjahr. Auch der Umsatz verzeichnete einen erheblichen Anstieg um 41 % auf 5,4 Milliarden US-Dollar, leicht √ľber den erwarteten 5,3 Milliarden US-Dollar. CEO Josh Weinstein betonte das Quartal als ein Rekordquartal, das nicht nur die Erwartungen √ľbertraf, sondern auch einen positiven bereinigten Nettogewinn f√ľr das gesamte Jahr verzeichnete. Die Auslastungsrate des Unternehmens √ľbertraf 101 % und entsprach damit den Erwartungen und historischen Werten, w√§hrend die Kundeneinlagen im Vergleich zum Vorjahr um 25 % stiegen. Nach diesen Ergebnissen verzeichnete der Aktienkurs von CCL einen etwa 5%igen Anstieg. Blickend auf das Jahr 2024 ist Carnival optimistisch, wobei Weinstein darauf hinweist, dass das Unternehmen die bisher besten Buchungszahlen f√ľr das kommende Jahr verzeichnet, wobei bereits fast zwei Drittel der Auslastung zu deutlich h√∂heren Preisen gesichert sind. Das Unternehmen erwartet eine starke Dynamik bei den Buchungen, insbesondere von seinen europ√§ischen Marken. F√ľr 2024 erwartet Carnival, dass das bereinigte EBITDA bei rund 5,6 Milliarden US-Dollar liegen wird, was auf ein Wachstum von √ľber 30 % gegen√ľber 2023 hindeutet. Die Nettoertr√§ge sollen um 8,5 % steigen, und die Auslastung im Gesamtjahr soll wieder auf historische Normen zur√ľckkehren. Allein im ersten Quartal wird ein bereinigtes EBITDA von 800 Millionen US-Dollar prognostiziert, mehr als das Doppelte des gleichen Zeitraums im Jahr 2023, und ein Wachstum der Nettoertr√§ge um 16,5 %. Diese Prognosen spiegeln eine robuste Erholungs- und Wachstumstendenz f√ľr Carnival wider und positionieren das Unternehmen gut f√ľr das kommende Jahr. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der¬† Testsieger¬† bei den¬†CFD¬†Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

