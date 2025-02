Einer der größten Verlierer in der Nachbörse am Mittwoch war die Aktie von Carvana (Ticker: CVNA), die rund 10% Abschläge sah und ein relativ hohes Volumen von mehr als 2.8 Millionen gehandelter Stücke – und das, obwohl die vorgelegten Quartalszahlen ganz passabel anmutet. Carvana mit starken Zahlen 🔴 Aktie nach jüngster Short Squeeze dennoch unter Druck Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Carvana Handelsideen 🔴 Carvana Prognose & Ausblick ► Carvana WKN: A2DPW1 | ISIN: US1468691027 | Ticker: CVNA Carvana meldete ein bereinigtes EBITDA in Rekordhöhe von 359 Millionen US-Dollar für das vierte Quartal, was einem Anstieg von 498 % gegenüber 60 Millionen US-Dollar im Vorjahr entspricht und deutlich über der Erwartung der Analysten der Wall Street von 326,3 Millionen US-Dollar lag. Die Gewinne von Carvana stiegen im zweiten Quartal in Folge stark an und beschleunigten sich noch einmal gegenüber dem Gewinn von 190 % im dritten Quartal. Die bereinigte EBITDA-Marge im vierten Quartal lag jedoch bei 10 % und damit unter den 11,7 % im dritten Quartal, die das Unternehmen als Rekordwert für öffentliche Automobilhändler bezeichnet hatte. Der Online-Gebrauchtwagenhändler erzielte einen Umsatz von 3,547 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 46 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und ebenfalls die Erwartungen von 3,342 Milliarden US-Dollar übertraf. Im letzten Quartal 2024 verkaufte Carvana 114.379 Fahrzeuge, entsprechend einem Anstieg von 50 % gegenüber dem Vorjahr und ebenfalls klar über der Erwartung von 109.542. Und auch für 2025 erwartet Carvana ein „signifikantes Wachstum“, einschließlich eines sequenziellen Anstiegs im laufenden ersten Quartal, gab jedoch an, dass seine Prognose davon ausgeht, dass „das Umfeld stabil bleibt“. Dass die Aktie nachbörslich einen stärkeren Rückgang im Aktienkurs sah dürfte auch mit dem Umstand zu tun haben, dass die einst aggressiv geshortete Aktie infolge einer fast schon „epischen“ Short Squeeze zurück in Gefilde seiner Allzeithochs aus dem Jahr 2021 und alleine Aufschlägen von rund 70% seit Jahresbeginn einen technischen Rücksetzer erwarten durfte. Bei einem Fall unter die gestrigen, nachbörslichen Tiefs um rund 250 USD scheinen kurzfristig weitere Abschläge bis in Gefilde um 220/230 USD sehr wahrscheinlich. Carvana Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

