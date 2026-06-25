CHART des Tages 🔴AUDUSD (25.06.2026)

Forex Analyse zum AUDUSD: Überraschende Daten-Resilienz facht hawkishen RBA-Zinskrimi neu an

Der australische Devisenmarkt sorgt am heutigen Donnerstag für heftige Kursbewegungen und rückt im Rahmen unserer neuesten Forex Analyse ins unmitelbare Scheinwerferlicht der Trader. Der australische Arbeitsmarkt präsentierte sich in den jüngsten Erhebungen des Australian Bureau of Statistics (ABS) erheblich widerstandsfähiger als von Ökonomen im Vorfeld prognostiziert. Anstatt auf dem Fünfjahreshoch zu verharren, sank die Arbeitslosenquote überraschend, während das Beschäftigungswachstum die Schätzungen der Wall Street deutlich in den Schatten stellte. Fast zeitgleich schoss auch der private Konsum in die Höhe. Für das Währungspaar AUDUSD liefert dieses makroökonomische Datenpaket massiven fundamentalen Zündstoff: Die Kombination aus einem boomenden Jobmarkt, konsumfreudigen Verbrauchern und einer hartnäckigen Kerninflation erschwert der Reserve Bank of Australia (RBA) eine baldige geldpolitische Lockerung ungemein und wirft die charttechnischen Strukturen komplett durcheinander.

► AUDUSD WKN: A0E4TC | ISIN: XC000A0E4TC6 | Ticker: AUDUSD

Key Takeaways

Arbeitsmarkt boomt: Die Arbeitslosenquote sinkt überraschend auf 4,4 %, während 40,3k neue Stellen entstehen.

Konsum-Schock: Die australischen Haushaltsausgaben schießen im Mai um 1,3 % nach oben.

Zinsdruck auf AUDUSD: Der Anstieg der getrimmten Kerninflation auf 3,6 % untermauert das RBA-Hike-Risiko.

Job-Wunder in Down Under: Schlagzeilen schlagen die Analysten-Prognosen

Die harten Fakten der Statistikbehörde ABS untermauern den robusten Charakter der australischen Wirtschaft. Die saisonbereinigte Arbeitslosenquote sank von ihrem Fünfjahreshoch bei 4,5 % unerwartet auf 4,4 %. Ökonomen hatten im Vorfeld mit einer Stagnation auf dem erhöhten Niveau gerechnet. Getragen wurde dieser Rückgang von einem massiven Beschäftigungsaufbau: Insgesamt entstanden 40,3k neue Arbeitsplätze, wodurch die Konsensschätzungen von rund 30k komfortabel übertroffen wurden. Zwar verloren spiegelbildlich rund 18,3k Menschen ihre Beschäftigung, die Gesamtbilanz verblieb jedoch tief im positiven Terrain.

Einziger Wermutstropfen in der aktuellen Forex Analyse: Die geleisteten Arbeitsstunden gingen um 1,1 % zurück, was die Behörden jedoch primär auf das Nachholen von Oster-Urlaubstagen im April zurückführten. Dennoch zeigt die fundamentale Struktur des AUDUSD: Die australische Wirtschaft kühlt keineswegs so nachhaltig ab, wie es sich die Notenbanker für eine baldige Zinswende wünschen würden.

Inflation und Konsum-Rebound bringen die RBA in die Zwickmühle 📊

Neben dem Arbeitsmarkt befeuerten vor allem die neuesten Konsum- und Preisdaten die Volatilität beim AUDUSD. Die Haushaltsausgaben verzeichneten im Mai einen spektakulären Sprung um 1,3 % und erholten sich damit dynamisch von den empfindlichen Rückschlägen der Vormonate (März: -1,7 % / April: -1,1 %). Der Markt hatte lediglich mit einem mageren Plus von 0,5 % kalkuliert.

Noch brenzliger gestaltet sich die Lage an der Inflationsfront: Zwar sank die Headline-Inflationsrate optisch von 4,2 % auf 4,0 % YoY, doch dieser Effekt basierte fast ausschließlich auf temporären staatlichen Benzinsubventionen, die die Kraftstoffpreise um 11,9 % drückten. Die von der RBA favorisierte getrimmte Kerninflation (Trimmed Mean CPI) schoss dagegen von 3,4 % auf 3,6 % nach oben. Diese persistente Kernteuerung signalisiert den Akteuren an der Börse Heute, dass der inländische Preisdruck extrem klebrig bleibt. Die Geldmärkte preisen zwar weiterhin eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinspause im August ein, das Fundament für eine vierte Zinserhöhung im Jahr 2026 ist durch diese Daten jedoch massiv gestärkt worden.

Zins- und Ausgabenbelastung für australische Eigenheimbesitzer: • Cash-Rate-Anstieg 2026: Von 3.60 % auf 4.35 % erhöht • Zusätzliche Kosten bei 736k AUD Durchschnitts-Hypothek: +342 AUD / Monat • Jährliche Mehrbelastung im Ist-Zustand: ca. 4.128 AUD • Risiko bei einem weiteren RBA-Hike: +114 AUD / Monat (Gesamt: +5.472 AUD / Jahr)

Trotz dieses enormen finanziellen Drucks auf die Kreditnehmer verharren die Jobvakanzen in kritischen Sektoren wie dem Gesundheitswesen (+90 % über Vorkrisenniveau), dem verarbeitenden Gewerbe (+78 %) und dem Bergbau (+58 %) auf historischen Höchstständen. Diese akuten Arbeitskräfteengpässe halten die Lohninflation hoch und zwingen die Zentralbank dazu, restriktiv zu bleiben.

Technische Forex Analyse: Der AUDUSD am kritischen EMA200-Scheideweg

Die makroökonomische Resilienz liefert dem Australischen Dollar über den Zinskanal zwar potenziellen Rückenwind, doch ein Blick auf den Tageschart offenbart ein hochgradig spannendes, technisches Tauziehen. Der AUDUSD ist im Zuge der jüngsten globalen Dollar-Stärke unter die psychologisch wie technisch fundamentale 200-Tage Exponential Moving Average (EMA200, rote Linie) gerutscht. Diese Trendlinie fungierte seit April 2025 wie ein verlässliches Sprungbrett für bullische Rebounds.

Für Devisenhändler stellt sich im Rahmen dieser Forex Analyse nun die alles entscheidende Richtungsfrage: Markiert der aktuelle Rutsch den Auftakt für eine dauerhafte, übergeordnete Trendumkehr der Bären, oder handelt es sich lediglich um eine tiefere Konsolidierung innerhalb des übergeordneten Aufwärtsimpulses? Auf der Unterseite ist die Marke von 0,6700 (die März-Verlaufstiefs) als massiver Support definiert, während die wiedergewonnene EMA200 im Bereich von 0,7000 nun den primären charttechnischen Kreuzwiderstand markiert.

Fazit

Unsere aktuelle Forex Analyse verdeutlicht, dass der australische Dollar fundamental auf einem hochexplosiven Pulverfass sitzt. Die unerwartet starken ABS-Arbeitsmarktdaten und der sprunghafte Anstieg der getrimmten Kerninflation auf 3,6 % zwingen die RBA dazu, ihre hawkish-aggressive Rhetorik aufrechtzuerhalten. Für das Währungspaar AUDUSD bedeutet dies, dass kurzfristige Rücksetzer an die markante Support-Zone bei 0,6700 vorerst engmaschig auf Anzeichen einer Bodenbildung überwacht werden sollten. Da der Australier als zyklische Währung jedoch extrem sensibel an der globalen Risikofreude und den Rohstoffmärkten hängt, benötigt der Kurs für einen nachhaltigen Ausbruch zurück über den EMA200-Widerstand bei 0,7000 zwingend Schützenhilfe von einer sich stabilisierenden Wall Street und positiven Konjunkturimpulsen aus China.

AUDUSD Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 25.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

SO SEHEN SIEGER AUS!