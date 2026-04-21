Chart des Tages: Bitcoin über 76.000 USD - Positive Signale trotz Widerständen | Bitcoin News

- Bitcoin steigt wieder über 76.000 USD
- Institutionelle Nachfrage und Käufe stabilisieren den Kurs
- Technisch liegt das nächste Ziel bei 82.000–83.000 USD
- Bitcoin steigt wieder über 76.000 USD
- Institutionelle Nachfrage und Käufe stabilisieren den Kurs
- Technisch liegt das nächste Ziel bei 82.000–83.000 USD
Am Dienstag kletterte Bitcoin wieder über die Marke von 76.000 USD und versucht damit, seine jüngste Aufwärtsdynamik fortzusetzen. Die verbesserte Stimmung an den Aktienmärkten sorgt für steigende Risikobereitschaft und unterstützt damit auch spekulativere Anlageklassen wie Kryptowährungen.
► Bitcoin: ISIN XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker Bitcoin
Hoffnungen auf Fortschritte bei den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran treiben aktuell die Märkte. Investoren richten ihren Blick auf die anstehenden Verhandlungen in Islamabad, die vor Ablauf einer Waffenstillstandsfrist stattfinden. Die Aussicht auf diplomatische Fortschritte stärkt das allgemeine Marktvertrauen.
Auch die positive Entwicklung an der Wall Street wirkt unterstützend. Große Indizes legten zuletzt zu, getragen von nachlassenden geopolitischen Spannungen und einer starken Entwicklung im Technologiesektor.
Bitcoin News: Volatilität und institutionelle Nachfrage im Fokus
Die Bitcoin News zeigen weiterhin ein bekanntes Muster: Aufwärtsbewegungen werden häufig von schnellen Rücksetzern begleitet. Dies deutet auf einen Markt hin, der zwar Potenzial nach oben hat, aber Schwierigkeiten zeigt, wichtige Widerstände nachhaltig zu überwinden.
Zusätzliche Unterstützung kommt von institutionellen Investoren sowie stabilen Kapitalzuflüssen in Krypto-Investmentprodukte. Gleichzeitig bleibt die Marktvolatilität erhöht, was laut Analysten auch auf Aktivitäten großer Marktteilnehmer zurückzuführen ist. Diese sogenannten „Wale“ nutzen Kursrückgänge gezielt zum Aufbau von Positionen und stabilisieren damit den Markt nach unten.
Ein weiterer Fokus liegt auf der Anhörung von Kevin Warsh, dem Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise auf die zukünftige Geldpolitik. Warsh betonte zuletzt die Bedeutung einer unabhängigen Zentralbank, die sich primär auf geldpolitische Aufgaben konzentrieren sollte.
Chartanalyse Bitcoin: Entscheidende Marken im Blick
Im Tageschart zeigt der Anstieg über 76.000 USD neue Chancen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Ein möglicher Zielbereich liegt zwischen 82.000 und 83.000 USD. In diesem Bereich befindet sich die EMA200, die aktuell als Widerstand fungiert und seit Oktober 2025 nicht nachhaltig überwunden wurde.
Auf der Unterseite bleibt die Zone um 75.000 USD entscheidend. Ein Rückfall unter die EMA50 könnte Gewinnmitnahmen auslösen und den Markt wieder in eine Abwärtsbewegung bringen. In diesem Szenario wäre auch ein stärkerer Rückgang in Richtung 60.000 USD möglich.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 21.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE AKTUELL: Die Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Gespräche zwischen den USA und dem Iran sorgen für Aufschwung ⚡
Nasdaq 100 Prognose & Analyse für den 21.04.26 – Aktuelle Einschätzung
Morgan Stanley Aktie im Fokus: Starke Zahlen dank Trading-Boom – Jetzt Aktien kaufen? 📈
DAX Prognose für Dienstag, 21.04.26 – Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.