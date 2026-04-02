Brent Prognose: Ölpreis über 100 USD - Chart des Tages zeigt entscheidende Widerstände

Das Wichtigste in Kürze Ölpreis über 100 USD

Chart des Tages signalisiert Stärke mit Risiko

Brent Prognose bleibt bullish

Der Ölpreis (Brent) legt deutlich zu und steigt wieder über die Marke von 100 USD pro Barrel (OIL: +7,6%). Damit werden nahezu alle Verluste der letzten drei Handelstage ausgeglichen. ► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl Auslöser für die Bewegung ist vor allem die geopolitische Lage. Eine Rede von Donald Trump lieferte keine konkreten Hinweise auf mögliche Deeskalationsstrategien im Konflikt mit Iran. Stattdessen dominierte ein konfrontativer Ton, der die zuvor aufgekommene Marktzuversicht deutlich dämpfte. Chart des Tages: Technische Analyse zeigt Aufwärtstrend mit Risiko Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Im Chart des Tages zeigt sich eine klare technische Stärke: Der Kurs bewegt sich wieder über den 10-Tage-EMA (EMA10)

Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt intakt

Der Preis nähert sich einem wichtigen Widerstand bei 110 USD

Der RSI liegt nahe 70 und signalisiert eine mögliche Überkauft-Situation Diese Kombination deutet darauf hin, dass kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial besteht, die Dynamik jedoch oberhalb von 110 USD begrenzt sein könnte. Brent Prognose: Was treibt den Ölpreis aktuell? Die aktuelle Rallye wird maßgeblich durch geopolitische Spannungen beeinflusst: Trump erklärte, dass die Ziele der Militäroperation kurz vor dem Abschluss stehen

Die Dauer des Konflikts wurde auf zwei bis drei Wochen geschätzt

Es wurden gezielte Angriffe auf iranische Energieinfrastruktur angedeutet Besonders relevant für die Brent Prognose ist die Entwicklung rund um die Straße von Hormus. Trump spielte deren Bedeutung für die USA herunter und verwies auf die Energieunabhängigkeit des Landes. Gleichzeitig forderte er Europa und Asien auf, die Sicherung der Route selbst zu übernehmen. Experten widersprechen dieser Einschätzung deutlich. Sie verweisen auf: mögliche dauerhafte Schäden an Infrastruktur

steigende Energiekosten in den USA (über 4 USD pro Gallone)

anhaltende Risiken für die globale Versorgung Eskalation im Konflikt belastet die Brent Prognose Die Reaktion aus Iran verschärft die Lage weiter: Fortsetzung des Konflikts bis zur vollständigen Niederlage der Gegner angekündigt

Zurückweisung von Schwächungsnarrativen

Androhung intensiverer militärischer Maßnahmen Diese Entwicklungen reduzieren die Wahrscheinlichkeit einer kurzfristigen Entspannung erheblich und stützen damit weiterhin hohe Ölpreise. Fazit: Brent Prognose bleibt kurzfristig bullish Die Brent Prognose bleibt kurzfristig positiv, getragen durch geopolitische Risiken und starke technische Signale im Chart des Tages. Allerdings steigt mit zunehmender Annäherung an die 110-USD-Marke das Risiko einer Korrektur, insbesondere bei überkauften Indikatoren. Entscheidend bleibt die weitere Entwicklung im Nahen Osten. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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