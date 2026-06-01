Nasdaq 100 Prognose heute: Neues Rekordhoch im Fokus | Nasdaq 100 Analyse 01.06.2026

- Neues Allzeithoch bestätigt den Aufwärtstrend
- Technisches Bild bleibt klar bullisch
- Bullen mit leichtem Vorteil zum Wochenstart
- Neues Allzeithoch bestätigt den Aufwärtstrend
- Technisches Bild bleibt klar bullisch
- Bullen mit leichtem Vorteil zum Wochenstart
Der Nasdaq notierte Freitagmorgen bei 30.262 Punkten. Der Nasdaq lief bis zum Nachmittag übergeordnet seitwärts. Mit Aufnahme des offiziellen Handels ging es direkt aufwärts an ein neues Allzeithoch. Die Bewegung wurde nachfolgend direkt wieder abverkauft. Die Bullen konnten den Index über der 30.250 Punkte-Marke stabilisieren und im weiteren Handelsverlauf wieder über die 25.300 Punkte-Marke schieben, über der auch der Wochenschluss formatiert werden konnte.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: US100.cash
⚡ Key Takeaways
- Neues Allzeithoch bestätigt den Aufwärtstrend: Der Nasdaq 100 markierte am Freitag bei 30.496 Punkten ein weiteres Rekordhoch. Trotz zwischenzeitlicher Gewinnmitnahmen konnten die Käufer den Index stabilisieren und den Handel nahe des Tageshochs beenden.
- Technisches Bild bleibt klar bullisch: Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Nasdaq 100 oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange die SMA20 bei rund 30.400 Punkten verteidigt wird, bleiben weitere Kursanstiege in Richtung 30.700 bis 30.900 Punkte wahrscheinlich.
- Bullen mit leichtem Vorteil zum Wochenstart: Die Nasdaq 100 Prognose bleibt positiv. Auf Basis des aktuellen Setups liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %. Die erwartete Tagesrange bewegt sich zwischen 30.473 und 30.801 Punkten.
Der Nasdaq 100 Index startete am Freitag bei 30.262 Punkten in den Handel. Über weite Strecken des Tages bewegte sich der Technologieindex zunächst seitwärts. Mit Beginn des offiziellen US-Handels gelang anschließend der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch bei 30.496 Punkten.
Die Gewinne wurden zunächst wieder abverkauft, allerdings konnten die Käufer den Nasdaq 100 oberhalb von 30.250 Punkten stabilisieren. Im weiteren Handelsverlauf gelang die Rückeroberung der Marke von 30.300 Punkten. Der Wochenschluss wurde schließlich bei 30.357 Punkten und damit nahe des Tageshochs markiert.
|Kennzahl
|29.05.2026
|28.05.2026
|Tageshoch
|30.496
|30.277
|Tagestief
|30.227
|29.830
|Tagesschluss
|30.357
|30.267
|Handelsspanne
|269 Punkte
|447 Punkte
Nasdaq 100 Analyse im Stundenchart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Im Stundenchart zeigte sich der Nasdaq 100 zum Wochenschluss weiterhin robust. Der Index konnte sich nach zwischenzeitlichen Rücksetzern oberhalb der 20-Stunden-Linie (SMA20) behaupten und den Handel darüber beenden.
Das kurzfristige Chartbild bleibt damit konstruktiv. Solange der Nasdaq 100 per Stundenschluss über der SMA20 bei aktuell 30.409 Punkten notiert, bestehen weitere Aufwärtspotenziale.
Mögliche Kursziele auf der Oberseite
- 30.665 bis 30.680 Punkte
- 30.895 bis 30.910 Punkte
Sollte es zu Gewinnmitnahmen kommen, könnte die SMA20 zunächst als Unterstützung fungieren. Darunter rückt die SMA50 bei aktuell 30.226 Punkten in den Fokus. Diese Durchschnittslinie hat in den vergangenen Handelstagen mehrfach ihre Bedeutung als Unterstützung unter Beweis gestellt.
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch
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Nasdaq 100 Analyse im 4-Stunden-Chart
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 01.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Auch im 4-Stunden-Chart präsentiert sich das technische Bild positiv. Der Nasdaq 100 konnte sich nach einem Rücksetzer wieder oberhalb der SMA20 bei aktuell 30.204 Punkten sowie der SMA50 bei 29.909 Punkten etablieren.
Die jüngsten Korrekturen wurden im Bereich der SMA20 erfolgreich aufgefangen. Solange dieses Niveau verteidigt werden kann, bleibt die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursanstiege erhöht.
Erst ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 würde das aktuelle bullische Szenario eintrüben. In diesem Fall könnte die SMA50 als nächste wichtige Unterstützung dienen.
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Nasdaq 100 Prognose für heute
Der Nasdaq 100 notiert am Montagmorgen bei 30.550 Punkten und damit rund 288 Punkte über dem Niveau des Freitagmorgens.
Bullishes Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 oberhalb von 30.550 Punkten etablieren, ergeben sich folgende kurzfristige Anlaufziele:
- 30.562 bis 30.580 Punkte
- 30.595 bis 30.616 Punkte
- 30.631 bis 30.662 Punkte
- 30.680 bis 30.698 Punkte
- 30.713 bis 30.731 Punkte
Darüber rücken folgende Kursziele in den Fokus:
- 30.744 bis 30.763 Punkte
- 30.779 bis 30.801 Punkte
- 30.816 bis 30.837 Punkte
- 30.855 bis 30.876 Punkte
- 30.891 bis 30.913 Punkte
Bearishes Szenario
Kann sich der Nasdaq 100 nicht über 30.550 Punkten behaupten, könnten folgende Unterstützungszonen angelaufen werden:
- 30.527 bis 30.506 Punkte
- 30.491 bis 30.473 Punkte
- 30.460 bis 30.440 Punkte
- 30.426 bis 30.408 Punkte
- 30.392 bis 30.372 Punkte
- 30.350 bis 30.330 Punkte
- 30.313 bis 30.291 Punkte
- 30.275 bis 30.256 Punkte
Unterhalb dieser Marken wären weitere Rücksetzer bis in den Bereich von 30.029 Punkten denkbar.
Wichtige Widerstände und Unterstützungen im Nasdaq 100
Widerstände
- 30.715 Punkte
- 30.981 Punkte
- 31.025 bis 31.049 Punkte
- 31.255 Punkte
Unterstützungen
- 30.409 Punkte
- 30.226 bis 30.204 Punkte
- 29.909 Punkte
- 29.714 Punkte
- 29.561 Punkte
- 29.345 Punkte
- 29.198 Punkte
Fazit der Nasdaq 100 Prognose
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse zeigt weiterhin ein klar bullisches Gesamtbild. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart notiert der Index oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte. Solange die Unterstützungsbereiche um 30.409 und 30.204 Punkte verteidigt werden, bleiben neue Rekordstände wahrscheinlich.
Für den heutigen Handel liegt die erwartete Tagesrange zwischen 30.473 und 30.801 Punkten. Auf Basis des aktuellen Setups ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für ein bullisches Szenario und 40 % für ein bearishes Szenario.
Erwartete Tagesrange: 30.473 bis 30.801 Punkte
Kurzfristige Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Übergeordnete Nasdaq 100 Prognose: bullisch
Quelle: Eigenanalyse auf Basis der Kursdaten und Charts der xStation 5.
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FAQ zur Nasdaq 100 Prognose
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Die aktuelle Nasdaq 100 Prognose ist bullisch. Der Index notiert oberhalb wichtiger gleitender Durchschnitte und konnte zuletzt ein neues Allzeithoch markieren. Solange die Unterstützungen im Bereich von 30.400 Punkten halten, bleiben weitere Kursanstiege wahrscheinlich.
Welche Marken sind im Nasdaq 100 heute besonders wichtig?
Auf der Oberseite gelten 30.715 Punkte und 30.981 Punkte als wichtige Widerstände. Auf der Unterseite sind die Bereiche um 30.409 Punkte, 30.226 Punkte und 29.909 Punkte wichtige Unterstützungen.
Was zeigt die aktuelle Nasdaq 100 Analyse?
Die aktuelle Nasdaq 100 Analyse signalisiert weiterhin einen intakten Aufwärtstrend. Sowohl im Stundenchart als auch im 4-Stunden-Chart bewegt sich der Index oberhalb seiner relevanten Durchschnittslinien, was das positive Chartbild bestätigt.
Kann der Nasdaq 100 neue Rekordstände erreichen?
Ja. Solange der Nasdaq 100 oberhalb der SMA20 bleibt und das Kaufinteresse anhält, sind weitere Allzeithochs möglich. Die nächsten technischen Kursziele liegen im Bereich von 30.665 bis 30.910 Punkten.
Welche Risiken gibt es für den Nasdaq 100?
Ein nachhaltiger Rückfall unter die SMA20 und anschließend unter die SMA50 könnte das positive Chartbild eintrüben. In diesem Fall wären größere Gewinnmitnahmen und eine Ausweitung der Korrektur möglich.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse?
Auf Basis des aktuellen Handelsszenarios liegt die Wahrscheinlichkeit für ein bullisches Szenario bei 60 %. Die Wahrscheinlichkeit für ein bearishes Szenario wird aktuell mit 40 % bewertet.
Welche Tagesrange wird für den Nasdaq 100 erwartet?
Für den heutigen Handel wird eine Bewegung zwischen 30.473 und 30.801 Punkten erwartet. Diese Spanne bildet die prognostizierte Tagesrange auf Basis der aktuellen Charttechnik und Marktstruktur.
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