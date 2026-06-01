Börse heute: DAX steigt | Wirtschaftskalender & Marktupdate

- Börse heute mit positivem Start in den Juni
- Wirtschaftskalender rückt in den Fokus
- Ölpreise bleiben wichtigster Risikofaktor
- Börse heute mit positivem Start in den Juni
- Wirtschaftskalender rückt in den Fokus
- Ölpreise bleiben wichtigster Risikofaktor
Die Börse heute startet mit einer freundlichen Tendenz in den Juni. Vor allem Technologieaktien profitieren von der Stärke von Nvidia und Microsoft. Gleichzeitig sorgen die geopolitischen Spannungen rund um die Straße von Hormus weiterhin für Unsicherheit an den Finanzmärkten. Anleger richten ihren Blick heute zudem auf den Wirtschaftskalender, der mit wichtigen Einkaufsmanagerindizes (PMI) und dem US-ISM-Index zahlreiche Impulse liefern dürfte.
Europäische Börsen eröffnen freundlich
Die europäischen Aktienmärkte starten überwiegend im Plus. Zu den stärksten Indizes zählen der Euro Stoxx 50 (+0,43%), der italienische Leitindex (+0,24%) sowie der niederländische Markt (+0,22%). Auch der DAX gewinnt zum Handelsstart 0,18%, während Frankreich um 0,21% zulegt.
Leicht schwächer notieren der europäische Volatilitätsindex VSTOXX (-0,25%) sowie der Schweizer Markt (-0,05%). Insgesamt signalisiert die Börse heute jedoch eine moderat positive Risikobereitschaft der Investoren.
Globale Märkte: Ölpreise und Technologieaktien im Fokus
International dominieren grüne Vorzeichen. Besonders gefragt sind Energie-Rohstoffe:
- Erdgas: +2,56%
- WTI-Öl: +2,43%
- Brent-Öl: +2,15%
Auslöser sind die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran sowie Einschränkungen des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus.
An den Aktienmärkten überzeugen vor allem:
- Nikkei 225: +1,43%
- China A50: +1,16%
- Nasdaq: +0,61%
- S&P 500: +0,33%
Nach einem starken Mai mit einem Plus von rund 8 % beim Nasdaq und 5,2% beim S&P 500 bleibt die Stimmung an den US-Börsen konstruktiv.
Wirtschaftskalender heute: Diese Termine bewegen die Märkte
Der heutige Wirtschaftskalender wird von den Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe dominiert.
China (Caixin PMI)
Bereits veröffentlicht:
- Aktuell: 51,8
- Prognose: 51,5
- Vorher: 52,2
Trotz leichter Abschwächung bleibt die chinesische Industrie im Wachstumsbereich.
Polen BIP für das erste Quartal (09:30 Uhr)
- Prognose: +3,4% im Jahresvergleich
- Vorher: +4,1% im Jahresvergleich
Deutschland Einkaufsmanagerindex Industrie (09:55 Uhr)
- Prognose: 49,9
Der Wert bleibt damit knapp unter der wichtigen Wachstumsschwelle von 50 Punkten.
Eurozone Einkaufsmanagerindex Industrie (10:00 Uhr)
- Prognose: 51,4
USA ISM Manufacturing (16:00 Uhr)
Der wichtigste Termin im heutigen Wirtschaftskalender:
- Prognose: 53,0
- Vorher: 52,7
Die Veröffentlichung gilt als erster bedeutender US-Konjunkturindikator der Woche und könnte die Richtung an der Börse heute maßgeblich beeinflussen.
Schweiz BIP erstes Quartal
Bereits veröffentlicht:
- Aktuell: +0,7% im Quartalsvergleich
- Prognose: +0,6%
Was bewegt die Börse heute?
Geopolitische Spannungen im Nahen Osten
Die Lage in der Straße von Hormus bleibt angespannt. Jeder neue Zwischenfall kann die Ölpreise und damit auch die Entwicklung an den Aktienmärkten beeinflussen.
Nvidia und Microsoft treiben den Technologiesektor
Auf der Computex in Taipeh präsentierte Nvidia-Chef Jensen Huang neue KI-Hardware, darunter den N1X-Chip und den RTX Spark Superchip. Zudem kommen in den kommenden Tagen die ersten ARM-basierten Windows-PCs auf den Markt.
Wichtige US-Konjunkturdaten
Der heutige ISM-Index liefert einen ersten Hinweis auf die Verfassung der US-Wirtschaft vor dem Arbeitsmarktbericht am Freitag. Für die Non-Farm Payrolls werden aktuell rund 85.000 neue Stellen erwartet.
Öl als Gradmesser für das Marktrisiko
Die Entwicklung bei WTI und Brent bleibt ein wichtiger Indikator für die geopolitische Risikobereitschaft der Anleger. Neue Nachrichten aus dem Persischen Golf könnten jederzeit zu erhöhter Volatilität an der Börse heute führen.
Fazit
Die Börse heute startet positiv in den neuen Monat. Unterstützt wird die Stimmung von starken Technologiewerten und robusten Aktienmärkten in Asien und den USA. Gleichzeitig bleibt die geopolitische Lage ein Risikofaktor. Anleger sollten den heutigen Wirtschaftskalender genau beobachten, insbesondere die europäischen PMI-Daten und den US-ISM-Index am Nachmittag.
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