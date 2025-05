CHART des Tages 🔴 Brent Rohöl (15.05.2025)

Der √Ėlpreis f√§llt um 3 % als Reaktion auf Fortschritte bei den Atomverhandlungen zwischen dem Iran und den USA. Nach monatelangen Gespr√§chen haben beide Seiten konkrete Erkl√§rungen abgegeben, die den Weg f√ľr eine Erh√∂hung der iranischen √Ėlexporte ebnen k√∂nnten, die bisher durch US-Sanktionen eingeschr√§nkt waren. Seit Jahresbeginn stehen die √Ėlpreise aufgrund der schwachen Nachfrage, der Sorgen um die globale Konjunktur und der steigenden Produktion unter Druck. Die heutigen Nachrichten √ľber Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den beiden √Ėlm√§chten haben die Stimmung der Anleger weiter ged√§mpft. Teheran erkl√§rte sich bereit, im Gegenzug f√ľr die Aufhebung der Sanktionen auf Atomwaffen zu verzichten, w√§hrend Donald Trump ‚Äěsignifikante Fortschritte‚Äú in den Verhandlungen best√§tigte und erkl√§rte, dass ‚Äěbeide Seiten die Bedingungen im Wesentlichen akzeptiert haben‚Äú. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Bislang haben die USA iranische Unternehmen sanktioniert, die √Ėl nach China exportieren. Finanzminister Scott Bessent betonte, dass ‚Äědie Vereinigten Staaten die Haupteinnahmequellen des Iran ins Visier nehmen werden, solange das Land den Terrorismus unterst√ľtzt‚Äú. Eine Aufhebung der Beschr√§nkungen w√ľrde dem Iran Zugang zu den globalen M√§rkten verschaffen und das bereits bestehende √úberangebot weiter vergr√∂√üern. Nach einer Woche mit Kursgewinnen hat das Thema Handelsverhandlungen zwischen China und den USA an Dynamik verloren. Die Anleger distanzieren sich allm√§hlich vom j√ľngsten Optimismus und der Vorstellung einer pl√∂tzlichen Erholung der √Ėlnachfrage, wodurch die j√ľngste Kurserholung zum Stillstand gekommen ist.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

Qualit√§t, Service, Geb√ľhren & Konditionen - alles¬† AUSGEZEICHNET ¬†bei XTB!

 bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verl√§sslicher Indikator f√ľr Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.