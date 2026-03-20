Chart des Tages 🔴 EURUSD (20.03.2026) 🚨

Das Wichtigste in Kürze Dollar bleibt stark

Zentralbanken abwartend

Energiepreise belasten

Forex Analyse: EURUSD Kurs bleibt unter Druck 🌍 Die aktuelle Forex Analyse zeigt: Der EURUSD Kurs steht weiterhin unter Druck und bewegt sich derzeit im Bereich von 1,157–1,1580 USD. Die Entwicklung wird von einer Mischung aus Geldpolitik, geopolitischen Risiken und makroökonomischen Daten bestimmt. Besonders die Stärke des US-Dollars sowie steigende Energiepreise setzen den Euro unter Druck. ► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD Key Takeaways Dollar bleibt stark:

Safe-Haven-Nachfrage stützt USD. Zentralbanken abwartend:

Fed und EZB halten Zinsen stabil. Energiepreise belasten:

Eurozone unter Druck durch Öl & Gas. Geldpolitik: Fed und EZB im „Wait-and-See“-Modus Ein zentraler Treiber in der Forex Analyse ist die Geldpolitik: Fed belässt Zinsen bei 3,50–3,75 %

Keine kurzfristigen Zinssenkungen erwartet

EZB hält Einlagezins bei 2,00 % Beide Notenbanken signalisieren Zurückhaltung. Für den EURUSD Kurs bedeutet das: Es fehlt aktuell ein klarer Impuls für eine nachhaltige Euro-Stärke. Geopolitik und Energiepreise ⚠️ Die Lage im Nahen Osten bleibt ein entscheidender Faktor: Steigende Öl- und Gaspreise

Höhere Kosten für die Eurozone

Flucht in den US-Dollar als sicheren Hafen Diese Kombination sorgt dafür, dass der EURUSD Kurs kurzfristig weiter unter Druck bleiben könnte. Konjunkturdaten: Deutsche PPI-Zahlen im Fokus Die jüngsten Inflationsdaten aus Deutschland liefern gemischte Signale: PPI: -0,5 % MoM / -3,3 % YoY

Rückgang der Preisdynamik vor Energieanstieg

Neue Inflationsrisiken noch nicht eingepreist Für die Forex Analyse bedeutet das: Die aktuellen Daten spiegeln die zukünftigen Belastungen durch Energiepreise noch nicht wider. Warum der EURUSD Kurs aktuell schwach bleibt Mehrere Faktoren wirken gleichzeitig belastend: Starker US-Dollar durch Risikoaversion

Fehlende geldpolitische Impulse aus Europa

Steigende Energiepreise als Wachstumsrisiko Diese Kombination hält den EURUSD Kurs aktuell in einer defensiven Position. Fazit Die Forex Analyse zeigt klar: Der EURUSD Kurs bleibt kurzfristig unter Druck. Solange geopolitische Spannungen anhalten und der US-Dollar als sicherer Hafen gefragt ist, dürfte sich daran wenig ändern. Entscheidend für die weitere Entwicklung werden kommende Inflationsdaten sowie die Dynamik am Energiemarkt sein. Erst bei einer Entspannung dieser Faktoren könnte der Euro wieder an Stärke gewinnen. EURUSD Forexpaar Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

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