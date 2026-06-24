CHART des Tages 🔴EURUSD (24.06.2026)

- Fed-Fokus drückt EURUSD
- Wirtschafts-Graben wächst
- Chart-Alarm im Daily
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EURUSD im freien Fall: 📉 Falkenhafte Fed und Konjunktur-Divergenz belasten den Euro – Frische Forex Analyse
Der US-Dollar hat in den vergangenen Tagen eine beeindruckende Aufwertungswelle vollzogen, die das weltweit wichtigste Währungspfad massiv in die Knie zwingt. Wie unsere aktuelle Forex Analyse zeigt, fungieren die falkenhaften Anpassungen der Federal-Reserve-Prognosen als primärer Katalysator für die anhaltende Schwäche des Euro. Besonders brisant: Der EURUSD-Kurs setzt seinen Abwärtstrend unvermindert fort, obwohl die Europäische Zentralbank (EZB) erst kürzlich eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte abgeliefert hat. Dies verdeutlicht, dass hinter den aktuellen Marktstrukturen weit mehr steckt als reine Zinsänderungserwartungen. Vielmehr fokussieren sich Devisenhändler zunehmend auf die fundamentale wirtschaftliche Divergenz zwischen den USA und der Eurozone, was die charttechnischen Muster drastisch beeinflusst.
► EURUSD WKN: 965275 | ISIN: EU0009652759 | Ticker: EURUSD
Key Takeaways
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Fed-Fokus drückt EURUSD: Falkenhafte US-Notenbankprognosen lösen eine mehrtägige Verkaufswelle aus.
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Wirtschafts-Graben wächst: Solides US-Wachstum steht einer anhaltenden Stagnation der Eurozone gegenüber.
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Chart-Alarm im Daily: Der Euro bricht unter die psychologisch wichtige EMA200-Linie ein.
Fundamentaler Graben: Boom-Indikatoren in den USA vs. „stabile Stagnation“ in Europa
Wer eine tiefgehende Forex Analyse betreibt, erkennt schnell, dass die makroökonomischen Rahmenbedingungen den Dollar massiv begünstigen. In den Vereinigten Staaten zeichnen die harten Fakten – darunter die soliden ISM-Einkaufsmanagerindizes, robuste PMI-Daten und die fortlaufend starken Nonfarm Payrolls (Arbeitsmarktdaten) – das Bild einer widerstandsfähigen, robust wachsenden Wirtschaft. Im krassen Gegensatz dazu verharre die Eurozone in einer Art „stabiler Stagnation“. Die Risiken auf dem alten Kontinent bleiben aufgrund anhaltender Verwerfungen auf den Energiemärkten und einer chronischen Schwäche im verarbeitenden Gewerbe klar nach unten gerichtet. Die heutigen deutschen Ifo-Geschäftsklimadaten (veröffentlicht um 11:00 Uhr MESZ / 9:00 Uhr GMT) gelten im EURUSD-Handel daher als nächster potenzieller Volatilitätsbeschleuniger.
Technische Forex Analyse: Tageschart (Daily) signalisiert Trendwende
Das übergeordnete Chartbild des EURUSD hat sich im Zuge von fünf aufeinanderfolgenden Verlusttagen dramatisch verschlechtert. Der Wechselkurs ist tief in den Bereich von 1,1350 abgesackt und untermauert damit den Übergang in einen etablierten Bärenmarkt. Ein schwerwiegendes technisches Signal liefert dabei der Bruch der 200-Tage Exponential Moving Average (EMA200, rote Linie), die im Bereich von 1,16 verläuft. Da diese Zone in der historischen Betrachtung mehrfach durch signifikante Preisreaktionen als starker Support bestätigt wurde, wirkt das nachhaltige Unterschreiten wie ein charttechnischer Brandbeschleuniger für die Verkäufer.
Stundenchart (H1): Spiegelt sich die Geschichte? Potenzial für eine technische Gegenbewegung 📊
In der kurzfristigen Zeitebene des H1-Charts offenbart das Währungspaar eine faszinierende Symmetrie: Der aktuelle Abwärtsimpuls spiegelt die vorangegangene Korrekturwelle fast Punkt für Punkt wider. Für Trader stellt sich im Rahmen dieser Forex Analyse nun die alles entscheidende Frage, ob dem bearishen Momentum allmählich die Puste ausgeht. Sollte der Verkaufsdruck auf dem aktuellen Niveau um 1,1350 nachlassen, könnte sich der Abwärtstrend verlangsamen und Raum für eine überfällige, technische Erholungsrallye schaffen. Das erste logische Kursziel einer solchen Gegenbewegung liegt beim EURUSD im Bereich von 1,1400, wo gegenwärtig der gleitende Durchschnitt der 50-Perioden-Linie (EMA50, orangefarbene Linie) als dynamischer Widerstand nach unten drückt.
Fazit
Die Bären haben das Ruder beim EURUSD fest in der Hand, da die makroökonomische Schere zwischen den USA und Europa immer weiter auseinandergeht. Unsere technische Forex Analyse verdeutlicht, dass der Rutsch unter die rote EMA200-Linie bei 1,16 ein schwerer langfristiger Schlag für die Bullen war. Zwar bietet das aktuelle Niveau im Stundenchart auf Basis des fraktalen Vergleichs die Chance auf eine kurzfristige Gegenbewegung in Richtung 1,1400, doch sollten Trader solche Erholungen vorerst primär für den Aufbau neuer Short-Positionen nutzen. Erst wenn es dem Euro gelingt, die Marke von 1,1400 nachhaltig zu überwinden und die heutigen Ifo-Daten aus Deutschland eine positive Überraschung bereithalten, kann mit einer temporären Stabilisierung des Währungspaares gerechnet werden.
EURUSD Chart (D1) Chartanalyse
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