Chart des Tages: EURUSD Prognose vor Fed-Entscheidung und Inflationsdaten

Der EURUSD startet in den heutigen Handelstag in einem angespannten, aber zugleich uneinheitlichen Marktumfeld. Während Anleger bereits auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed am Abend blicken, die die Richtung des US-Dollars für die kommenden Wochen bestimmen könnte, rückt auch Europa erneut in den Fokus. Aktuelle Inflationsdaten zeigen, dass die Diskussion um die zukünftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) noch lange nicht abgeschlossen ist.
► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD
Für die EURUSD Prognose bedeutet dies ein Umfeld ohne klar dominierende Marktstory. Händler versuchen gleichzeitig die Erwartungen an Fed und EZB sowie die zunehmende geldpolitische Divergenz zwischen beiden Notenbanken einzupreisen. Dadurch steigt die Volatilität und neue Impulse können das Kräfteverhältnis jederzeit verschieben.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Was bewegt den EURUSD heute?
Kevin Warsh vor erster großer Bewährungsprobe als Fed-Chef
Die heutige Sitzung der Federal Reserve besitzt besondere Bedeutung, da sie die erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh ist. Der Markt rechnet nahezu vollständig damit, dass die US-Leitzinsen unverändert in der Spanne von 3,50% bis 3,75% bleiben.
Entscheidend ist jedoch weniger die Zinsentscheidung selbst als vielmehr die Kommunikation der Notenbank. Anleger werden genau darauf achten, wie Warsh den weiteren geldpolitischen Kurs beschreibt. Die US-Wirtschaft zeigt sich weiterhin robust, während die Inflation hartnäckig über dem Zielwert bleibt. Dadurch wird der Spielraum für schnelle Zinssenkungen begrenzt.
Für die EURUSD Prognose könnte bereits ein leicht restriktiver Ton der Fed ausreichen, um den US-Dollar zu stärken und zusätzlichen Abwärtsdruck auf das Währungspaar auszuüben.
Europa: Inflation wie erwartet, aber weiterhin erhöht
Auf europäischer Seite wurde heute die endgültige Veröffentlichung der harmonisierten Verbraucherpreise (VPI) für Mai bekannt gegeben. Mit einem Anstieg von 3,2% im Jahresvergleich entsprach die Veröffentlichung exakt den Markterwartungen.
Kurzfristig sorgt dies zwar für Stabilität, verändert jedoch nicht das größere Bild. Die Inflation liegt weiterhin deutlich über den Niveaus des Vorjahres und hält den Druck auf die Europäische Zentralbank aufrecht. Besonders die Kerninflation und die Preisentwicklung im Dienstleistungssektor zeigen bislang keine überzeugenden Anzeichen einer nachhaltigen Abschwächung.
EZB bleibt unter Handlungsdruck
Die Inflationsdaten liefern der EZB keine Entwarnung. Nach der jüngsten Zinserhöhung bewerten Marktteilnehmer erneut die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Straffungen.
Sollten die Preisdynamik im Dienstleistungssektor und die Kerninflation auf erhöhtem Niveau verharren, könnte die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf zu zusätzlichen Maßnahmen gezwungen sein. Dieses Szenario begrenzt das Abwärtspotenzial des Euro und wirkt als Gegengewicht zur Stärke des US-Dollars.
EURUSD Prognose: Markt zwischen Fed und EZB
Der EURUSD wird derzeit von zwei gegensätzlichen Narrativen bestimmt. Auf der einen Seite steht die Fed und deren Einfluss auf die Bewertung des US-Dollars. Auf der anderen Seite stützt die weiterhin hohe Inflation in Europa die Erwartungen an eine vorsichtige EZB.
Dadurch reagiert das Währungspaar besonders sensibel auf jede Veränderung der Erwartungen. Gleichzeitig deutet die aktuelle technische Marktstruktur auf ein fragiles Gleichgewicht hin, das jederzeit durch neue geldpolitische Signale aufgelöst werden könnte.
Chart des Tages - Wichtige Erkenntnisse
- Die aktuelle EURUSD Prognose wird von gegenläufigen Impulsen aus den USA und Europa geprägt.
- Die Fed bleibt der wichtigste kurzfristige Treiber für die Entwicklung des US-Dollars.
- Die Inflation in der Eurozone bleibt erhöht und hält den Druck auf die EZB aufrecht.
- Der Markt befindet sich weiterhin in einer abwartenden Haltung ohne klar dominierende Richtung.
- Eine nachhaltige Auflösung dieser Unsicherheit dürfte erst nach der Fed-Entscheidung und der anschließenden Pressekonferenz erfolgen.
Fazit
Im heutigen Chart des Tages steht der EURUSD im Spannungsfeld zwischen einer möglicherweise restriktiveren Fed und einer weiterhin unter Inflationsdruck stehenden EZB. Die EURUSD Prognose bleibt daher kurzfristig von erhöhter Unsicherheit geprägt. Die heutige Kommunikation der US-Notenbank könnte den entscheidenden Impuls liefern und die Richtung für die kommenden Handelstage vorgeben.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!
- BESTER Online-Broker laut BÖRSE ONLINE 2026 + CFD Broker des Jahres laut Brokerwahl
- Viele weitere Awards in Deutschland unterstreichen das Bild
- Handeln Sie nicht irgendwo - Handeln Sie mit Vertrauen Aktien, ETF, Optionen und CFD bei XTB!
Die Ölpreise konsolidieren sich in Erwartung der Öffnung der Straße von Hormus
Rheinmetall Aktie: Produktionsstart für Kamikaze-Drohnen im Q3 – Jetzt Aktien kaufen? 🚀
Europäische Autoindustrie unter Druck – BMW auf dem tiefsten Stand seit 2020
Lufthansa Aktie vor DAX-Wiederaufstieg: Jetzt einsteigen und Aktien kaufen? ✈️
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.