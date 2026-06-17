Chart des Tages: EURUSD Prognose vor Fed-Entscheidung und Inflationsdaten

Der EURUSD startet in den heutigen Handelstag in einem angespannten, aber zugleich uneinheitlichen Marktumfeld. Während Anleger bereits auf die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank Fed am Abend blicken, die die Richtung des US-Dollars für die kommenden Wochen bestimmen könnte, rückt auch Europa erneut in den Fokus. Aktuelle Inflationsdaten zeigen, dass die Diskussion um die zukünftige Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) noch lange nicht abgeschlossen ist.

► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD

Für die EURUSD Prognose bedeutet dies ein Umfeld ohne klar dominierende Marktstory. Händler versuchen gleichzeitig die Erwartungen an Fed und EZB sowie die zunehmende geldpolitische Divergenz zwischen beiden Notenbanken einzupreisen. Dadurch steigt die Volatilität und neue Impulse können das Kräfteverhältnis jederzeit verschieben.

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 15.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Was bewegt den EURUSD heute?

Kevin Warsh vor erster großer Bewährungsprobe als Fed-Chef

Die heutige Sitzung der Federal Reserve besitzt besondere Bedeutung, da sie die erste unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh ist. Der Markt rechnet nahezu vollständig damit, dass die US-Leitzinsen unverändert in der Spanne von 3,50% bis 3,75% bleiben.

Entscheidend ist jedoch weniger die Zinsentscheidung selbst als vielmehr die Kommunikation der Notenbank. Anleger werden genau darauf achten, wie Warsh den weiteren geldpolitischen Kurs beschreibt. Die US-Wirtschaft zeigt sich weiterhin robust, während die Inflation hartnäckig über dem Zielwert bleibt. Dadurch wird der Spielraum für schnelle Zinssenkungen begrenzt.

Für die EURUSD Prognose könnte bereits ein leicht restriktiver Ton der Fed ausreichen, um den US-Dollar zu stärken und zusätzlichen Abwärtsdruck auf das Währungspaar auszuüben.

Europa: Inflation wie erwartet, aber weiterhin erhöht

Auf europäischer Seite wurde heute die endgültige Veröffentlichung der harmonisierten Verbraucherpreise (VPI) für Mai bekannt gegeben. Mit einem Anstieg von 3,2% im Jahresvergleich entsprach die Veröffentlichung exakt den Markterwartungen.

Kurzfristig sorgt dies zwar für Stabilität, verändert jedoch nicht das größere Bild. Die Inflation liegt weiterhin deutlich über den Niveaus des Vorjahres und hält den Druck auf die Europäische Zentralbank aufrecht. Besonders die Kerninflation und die Preisentwicklung im Dienstleistungssektor zeigen bislang keine überzeugenden Anzeichen einer nachhaltigen Abschwächung.

EZB bleibt unter Handlungsdruck

Die Inflationsdaten liefern der EZB keine Entwarnung. Nach der jüngsten Zinserhöhung bewerten Marktteilnehmer erneut die Wahrscheinlichkeit weiterer geldpolitischer Straffungen.

Sollten die Preisdynamik im Dienstleistungssektor und die Kerninflation auf erhöhtem Niveau verharren, könnte die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf zu zusätzlichen Maßnahmen gezwungen sein. Dieses Szenario begrenzt das Abwärtspotenzial des Euro und wirkt als Gegengewicht zur Stärke des US-Dollars.

EURUSD Prognose: Markt zwischen Fed und EZB

Der EURUSD wird derzeit von zwei gegensätzlichen Narrativen bestimmt. Auf der einen Seite steht die Fed und deren Einfluss auf die Bewertung des US-Dollars. Auf der anderen Seite stützt die weiterhin hohe Inflation in Europa die Erwartungen an eine vorsichtige EZB.

Dadurch reagiert das Währungspaar besonders sensibel auf jede Veränderung der Erwartungen. Gleichzeitig deutet die aktuelle technische Marktstruktur auf ein fragiles Gleichgewicht hin, das jederzeit durch neue geldpolitische Signale aufgelöst werden könnte.

Chart des Tages - Wichtige Erkenntnisse

Die aktuelle EURUSD Prognose wird von gegenläufigen Impulsen aus den USA und Europa geprägt.

Die Fed bleibt der wichtigste kurzfristige Treiber für die Entwicklung des US-Dollars.

Die Inflation in der Eurozone bleibt erhöht und hält den Druck auf die EZB aufrecht.

Der Markt befindet sich weiterhin in einer abwartenden Haltung ohne klar dominierende Richtung.

Eine nachhaltige Auflösung dieser Unsicherheit dürfte erst nach der Fed-Entscheidung und der anschließenden Pressekonferenz erfolgen.

Fazit

Im heutigen Chart des Tages steht der EURUSD im Spannungsfeld zwischen einer möglicherweise restriktiveren Fed und einer weiterhin unter Inflationsdruck stehenden EZB. Die EURUSD Prognose bleibt daher kurzfristig von erhöhter Unsicherheit geprägt. Die heutige Kommunikation der US-Notenbank könnte den entscheidenden Impuls liefern und die Richtung für die kommenden Handelstage vorgeben.

SO SEHEN SIEGER AUS!