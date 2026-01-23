Das Wichtigste in Kürze EUR/USD konsolidiert um 1,17337

PMI-Daten liefern gemischtes Bild

EURUSD Prognose kurzfristig: Wahrscheinlich bleibt der Range-Handel, mit Chancen auf einen leichten Rebound bei anhaltender USD-Schwäche

Das Währungspaar EUR/USD notiert aktuell bei rund 1,17337 und bewegt sich nach einem kurzfristigen Anstieg wieder etwas unterhalb der lokalen Hochs. Die Marktvolatilität blieb moderat, nachdem die Flash-PMI-Daten aus der Eurozone veröffentlicht wurden. Zwar sorgten die Zahlen zunächst für leichte Unterstützung auf der Euro-Seite, doch die Impulse reichten nicht aus, um eine nachhaltige Aufwärtsdynamik zu etablieren. Damit bleibt EUR/USD vorerst in einer Seitwärtsphase – ein klassisches Setup für das Chart des Tages und eine kurzfristige EURUSD Prognose. ► EURUSD WKN 965275 | ISIN EU0009652759 | Ticker: EUR/USD Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Was bewegt den EUR/USD heute? Eurozonen-Flash-PMI-Daten im Fokus Der wichtigste Einflussfaktor für den EUR/USD-Kurs waren heute die Einkaufsmanagerindizes (PMI) aus den großen Euroländern und der gesamten Eurozone. Deutschland: Sowohl der PMI für das verarbeitende Gewerbe als auch der Dienstleistungsindex lagen über den Erwartungen – ein Faktor, der den Euro kurzfristig stützte.

Frankreich: Schwächere Daten aus dem Dienstleistungssektor begrenzten die positive Stimmung.

Eurozone gesamt: Die PMIs bestätigten eine moderate Expansion, allerdings mit einem langsameren Wachstumstempo im Dienstleistungsbereich im Vergleich zu vorherigen Veröffentlichungen. Unterm Strich lieferten die gemischten Daten kein eindeutiges Signal. Der EUR/USD bleibt deshalb nahe der aktuellen Niveaus und zeigt weiterhin eine Konsolidierung. Marktstimmung, USD-Impuls und geopolitische Risiken Neben den PMI-Daten spielt die Entwicklung auf der US-Dollar-Seite eine zentrale Rolle. Der US-Dollar-Index (DXY) zeigte zuletzt relative Schwäche, unter anderem durch geopolitische und politische Unsicherheiten sowie Spannungen zwischen den USA und der EU. Diese Faktoren unterstützten zwar eine Erholung von EUR/USD aus tieferen Kursbereichen, doch ohne klaren makroökonomischen Treiber bleiben die Kursgewinne begrenzt. Key Takeaways – Chart des Tages & EURUSD Prognose Die PMI-Daten signalisieren moderates Wachstum in der Eurozone, aber ohne klaren Trendimpuls.

EUR/USD bleibt von gemischten Signalen geprägt und tendiert aktuell zur Seitwärtsbewegung.

EURUSD Prognose: Solange kein neuer starker Auslöser kommt, ist eine Fortsetzung der Range wahrscheinlich. Ein leichter Aufwärtsversuch ist möglich, falls vor allem Deutschland weiterhin positive Daten liefert und der US-Dollar schwach bleibt. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

