Der neuseeländische Dollar notierte am Freitag gegenüber dem US-Dollar schwächer und schloss bei 0,591 USD, da die höher als erwarteten Inflationsdaten die Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinssenkungen durch die Notenbank RBNZ nicht beeinträchtigten. Inflationsanstieg ändert nichts am Kurs der Zinssenkungen Die jährliche Inflationsrate Neuseelands stieg im ersten Quartal 2025 auf 2,5 % und lag damit leicht über den Marktprognosen von 2,3 %. Dies ist der erste Anstieg der Jahresrate seit dem zweiten Quartal 2022. Trotz dieses Anstiegs bleibt die Inflation zum dritten Mal in Folge komfortabel innerhalb der Zielbandbreite der RBNZ von 1 bis 3 %. Die Kerninflationsraten gaben weiter nach, wobei der gewichtete Median von 2,6 % auf 2,2 % sank, was die Erwartungen bestärkte, dass die Zentralbank ihren Lockerungszyklus fortsetzen wird. Die Märkte preisen weiterhin eine weitere Senkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung der RBNZ am 28. Mai ein, wobei die Zinsen bis zum Jahresende voraussichtlich auf 2,75 % sinken werden. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Handelsstreitigkeiten belasten den Kiwi Der NZDUSD hat seine jüngste Sieben-Tage-Gewinnserie unterbrochen, da die eskalierenden Handelsspannungen zwischen den USA und China einen Schatten auf die exportabhängige Wirtschaft Neuseelands werfen. Als wichtiger Agrarexporteur nach China ist Neuseeland weiterhin besonders anfällig für den sich zuspitzenden Handelskonflikt, da die von Präsident Trump verhängten Zölle in Höhe von 145 % auf chinesische Waren Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen. Obwohl Trump am Donnerstag zuversichtlich erklärte, dass ein Handelsabkommen innerhalb weniger Wochen abgeschlossen werden könne, dämpft die Unsicherheit weiterhin das Aufwärtspotenzial des Kiwi. Inländische Erholung zeigt gemischte Signale Die neuseeländische Wirtschaft befindet sich nach Jahren der Rezession in einer frühen Phase der Erholung, wobei der inländische Preisdruck allmählich nachlässt. Die Wohnkosten, die ein wichtiger Inflationsfaktor waren, zeigen Anzeichen einer Abschwächung. Der jährliche Anstieg der Mieten verlangsamte sich auf 3,7 % und lag damit erstmals seit 2021 unter 4 %, während die Kosten für neu gebaute Häuser im vergangenen Jahr nur um 1,9 % stiegen – der geringste jährliche Anstieg seit 2010. Die Analysten der ANZ haben kürzlich ihre Prognosen angepasst und eine weitere Zinssenkung auf 2,5 % einkalkuliert, wobei sie „Handelsspannungen und anhaltende Unsicherheit hinsichtlich der globalen Wachstumsaussichten“ als Gründe nannten. NZDUSD (D1) Chartanalyse Der NZDUSD notiert derzeit um das 50 %-Fibonacci-Retracement-Niveau. Der RSI zeigt weiterhin eine bullische Divergenz mit höheren Hochs und zieht sich nun aus dem überkauften Bereich zurück. Ein ähnliches Muster zeichnet sich beim MACD ab, der ebenfalls eine Korrektur einleiten könnte. Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 69% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.