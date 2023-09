Chart des Tages 🔴 GBPUSD (20.09.2023)

Nach einem unerwarteten R√ľckgang der Inflation im Vereinigten K√∂nigreich reagierte der Markt mit einem starken R√ľckgang des W√§hrungspaares GBPUSD. Das britische Pfund schw√§chte sich infolge der niedrigeren Messwerte ab, da die Anleger nun eine geringere Wahrscheinlichkeit f√ľr eine Fortsetzung der Zinserh√∂hungen durch die Bank of England (BoE) sehen. Die makro√∂konomischen Daten f√ľr das Vereinigte K√∂nigreich f√ľr August VPI: J√§hrlich: aktuell 6,7% im Jahresvergleich; erwartet 7,0%; zuvor 6,8% Monatlich: aktuell 0,3% gegen√ľber dem Vormonat; erwartet 0,7%; zuvor -0,4%

VPI Core: J√§hrlich: aktuell 6,2% im Jahresvergleich; erwartet 6,8%; zuvor 6,9% Monatlich: aktuell 0,1% gegen√ľber dem Vormonat; erwartet 0,6%; zuvor 0,3%

Das britische Amt f√ľr Statistik (Office for National Statistics, ONS) stellt fest, dass die Hauptgr√ľnde f√ľr die niedrigeren Messwerte ein R√ľckgang der Lebensmittel- und Wohnungspreise sind, aber wir haben auch einen R√ľckgang der Dienstleistungsinflation beobachtet, was eine weitere gute Nachricht f√ľr die Wirtschaft und die BoE ist und den Entscheidungstr√§gern vor der morgigen Entscheidung mehr Flexibilit√§t gibt. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der britische Schatzkanzler Jeremy Hunt erkl√§rte, die Inflation sei nach wie vor sehr hoch, doch die heutigen Daten zeigen, dass der Plan zur Inflationsbek√§mpfung funktioniert. Die Inflation f√§llt nie geradlinig, aber sie ist jetzt um 40 % im Vergleich zum Spitzenwert gesunken. Das Wichtigste sei nun, so Hunt, eine restriktive Politik beizubehalten, um die Inflation auf das Ziel zu bringen. Im Wesentlichen preisen die M√§rkte eine weitere Zinserh√∂hung durch die BoE in diesem Zyklus ein. Dies war bereits vor dem VPI-Bericht der Fall, aber die j√ľngsten Preise best√§tigen es noch mehr. Wenn sich die Inflation im Vereinigten K√∂nigreich weiterhin so entwickelt, k√∂nnte diese Woche die letzte Zinserh√∂hung der BoE in diesem Zyklus sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass die BoE am Donnerstag eine Zinspause einlegt, ist nach dem R√ľckgang der VPI-Inflation von 20% am Dienstag auf 31% gestiegen.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die BoE die Zinss√§tze √ľber 5,5% anhebt, ist von etwa 42% auf der Dienstagskurve auf unter 20% gesunken. Der Markt geht davon aus, dass weitere Zinserh√∂hungen durch die BoE unwahrscheinlicher werden. Infolgedessen sehen wir einen deutlichen R√ľckzug des GBPUSD-Paares.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der¬† Testsieger¬† bei den¬†CFD¬†Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den¬†CFD¬†Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB √ľber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver√∂ffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch√§tzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed√ľrfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver√∂ffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm√§rkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm√§rkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k√∂nnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f√ľr Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver√∂ffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 77% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten √ľberlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k√∂nnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.