GBPUSD Prognose: Starmer-Krise belastet Pfund - Chart des Tages mit wichtigen Marken

Die politische Krise rund um den britischen Premierminister Keir Starmer entwickelt sich zunehmend zu einem entscheidenden Markttreiber für das britische Pfund. Anleger beobachten die Situation aufmerksam, da sich die Unsicherheit direkt auf die Renditen britischer Staatsanleihen und den Wechselkurs GBP/USD auswirkt. Im heutigen Chart des Tages steht daher die Frage im Fokus, ob sich die politische Stabilität im Vereinigten Königreich halten lässt oder ob die Risikoaufschläge weiter steigen.

► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD

Interner Druck auf Keir Starmer nimmt zu

Die Dimension der Krise zeigt sich deutlich: Bereits 42 Labour-Abgeordnete hatten bis Sonntagabend offiziell den Rücktritt von Starmer gefordert. Gleichzeitig bezeichnete die ehemalige stellvertretende Premierministerin Angela Rayner die aktuelle Lage als „letzte Chance“ für Labour, den Kurs zu ändern. Namen wie Wes Streeting oder Andy Burnham werden bereits als mögliche Nachfolger gehandelt.

Damit betrachtet der Markt die parteiinternen Spannungen nicht länger als bloßes politisches Hintergrundrauschen, sondern als reales Risiko für die wirtschaftliche Stabilität Großbritanniens.

In seiner Rede am Montag verteidigte Starmer entschlossen seine Position und erklärte: „Ich werde in jeder internen Abstimmung kämpfen.“ Gleichzeitig stellte er eine politische Agenda mit engeren EU-Beziehungen, der Verstaatlichung von British Steel sowie einem neuen Mobilitätsabkommen für junge Menschen mit Europa vor.

Für die Märkte blieb jedoch vor allem eine Frage entscheidend: Kann Starmer seine Position ausreichend stabilisieren, um den Ausverkauf britischer Staatsanleihen zu stoppen?

Hier können Sie die Live-Ansprache des britischen Premierministers verfolgen. Quelle: Sky News, YouTube

Steigende Gilt-Renditen erhöhen Druck auf das Pfund

Die Rendite 10-jähriger britischer Staatsanleihen stieg am Montagmorgen auf 4,954 % und lag damit 3 Basispunkte über dem vorherigen Schlusskurs. Laut Bloomberg-Ökonomen wären die Renditen ohne den politischen Risikofaktor aktuell sogar 10 bis 15 Basispunkte niedriger.

Die Entwicklung zeigt, dass Anleger bereits eine politische Risikoprämie einpreisen. Gleichzeitig kämpft Großbritannien weiterhin mit den höchsten Schuldendienstkosten aller G7-Staaten. Ursachen dafür sind die weiterhin erhöhte Inflation sowie das schwache Wirtschaftswachstum.

Zusätzlich belastet der geopolitische Konflikt im Iran die britische Wirtschaft durch steigende Energiepreise und eine schwächere Unternehmensaktivität. In diesem Umfeld verstärkt politische Unsicherheit die Nervosität am Anleihemarkt zusätzlich.

GBPUSD Prognose: Politisches Risiko trifft auf technische Schlüsselzonen

Fundamental bleibt das britische Pfund in einer schwierigen Lage. Einerseits profitieren Sterling und GBP/USD weiterhin von den vergleichsweise hohen Zinsen der Bank of England sowie der höheren Inflation im Vergleich zur Eurozone. Andererseits wirkt die steigende politische Unsicherheit zunehmend belastend.

Historisch gelten steigende Staatsanleiherenditen bei gleichzeitig schwindendem Vertrauen in die Regierung als negatives Signal für das Pfund. Anleger hinterfragen in solchen Phasen die fiskalische Stabilität des Landes.

Sollte Starmer die kommenden Wochen politisch überstehen und die parteiinterne Rebellion eindämmen, könnte die Risikoprämie wieder sinken. In diesem Szenario hätte GBP/USD Potenzial, erneut höhere Widerstandsbereiche anzulaufen.

Eine Eskalation des Machtkampfs innerhalb der Labour-Partei dürfte dagegen weitere Renditeanstiege bei Gilts und zusätzlichen Druck auf das Pfund auslösen - insbesondere vor dem Hintergrund der weiterhin präsenten Erinnerungen an die Marktverwerfungen während der Truss-Ära.

Chart des Tages: GBP/USD mit entscheidender Unterstützung bei 1,34

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 11.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

GBP/USD notiert aktuell bei 1,3608 und befindet sich weiterhin in einem übergeordneten Aufwärtstrend, der seit dem Tief im Bereich von 1,22 zum Jahreswechsel 2024/2025 besteht.

Der Kurs handelt zudem oberhalb des anchored VWAP aus dem frühen Jahr 2025, der aktuell im Bereich zwischen 1,31 und 1,32 verläuft. Das Volumenprofil zeigt einen Point of Control im Bereich zwischen 1,3450 und 1,3480. Diese Zone fungiert als zentrale Unterstützung und wurde bereits mehrfach von beiden Seiten getestet.

Der RSI(14) liegt bei 57,17 und signalisiert weiterhin neutrales bis bullisches Momentum ohne überkaufte Bedingungen. Damit bleibt aus technischer Sicht Raum für weitere Anstiege in Richtung der Widerstandszone bei 1,3800 bis 1,3850, an der GBP/USD zuletzt im Jahr 2025 nach unten drehte.

Kurzfristig dürfte die politische Entwicklung rund um Starmer jedoch den entscheidenden Impuls liefern:

Politische Stabilisierung könnte den Weg in Richtung 1,38 eröffnen

Eine Verschärfung der Krise dürfte GBP/USD zurück in Richtung 1,3450 drücken

Unterhalb dieser Zone könnte sogar der Bereich um den VWAP bei 1,31 bis 1,32 in den Fokus rücken

Technisch behalten die Bullen aktuell die Kontrolle, solange GBP/USD oberhalb von 1,34 bleibt. Erst ein nachhaltiger Bruch unter diese Unterstützung würde den Bären wieder die Initiative verschaffen.

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FAQ zur GBPUSD Prognose

Warum fällt das britische Pfund aktuell?

Das britische Pfund steht unter Druck, weil die politische Krise rund um Premierminister Keir Starmer die Unsicherheit an den Finanzmärkten erhöht. Anleger verlangen höhere Risikoaufschläge für britische Staatsanleihen, was sich negativ auf GBP/USD auswirkt.

Welche Faktoren beeinflussen die GBPUSD Prognose?

Die GBPUSD Prognose wird aktuell vor allem von drei Faktoren bestimmt: der politischen Stabilität in Großbritannien, den Renditen britischer Staatsanleihen sowie der Zinspolitik der Bank of England.

Welche wichtigen Marken sollten Trader bei GBP/USD beachten?

Im Chart des Tages liegt die wichtigste Unterstützung aktuell zwischen 1,3450 und 1,3480. Auf der Oberseite bleibt die Widerstandszone zwischen 1,3800 und 1,3850 entscheidend.

Warum reagieren die Märkte so stark auf Keir Starmer?

Die Märkte fürchten politische Instabilität und mögliche fiskalische Unsicherheit. Erinnerungen an die Turbulenzen während der Amtszeit von Liz Truss sorgen dafür, dass Investoren besonders sensibel auf politische Risiken in Großbritannien reagieren.

Ist der Aufwärtstrend bei GBP/USD weiterhin intakt?

Ja, technisch bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt, solange GBP/USD oberhalb der Marke von 1,34 handelt. Erst ein nachhaltiger Bruch darunter würde das Chartbild deutlich eintrüben.