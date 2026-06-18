Chart des Tages: GBPUSD Prognose vor der BoE-Zinsentscheidung

- Das britische Pfund steht im Vorfeld der wichtigen Entscheidung der Bank of England unter Druck.
- Ein Rückgang der Inflation auf 2,8 % stellt die Entscheidungsträger vor ein schwieriges Dilemma.
- Gemischte Signale vom britischen Arbeitsmarkt erschweren die geldpolitischen Aussichten.
- Das britische Pfund steht im Vorfeld der wichtigen Entscheidung der Bank of England unter Druck.
- Ein Rückgang der Inflation auf 2,8 % stellt die Entscheidungsträger vor ein schwieriges Dilemma.
- Gemischte Signale vom britischen Arbeitsmarkt erschweren die geldpolitischen Aussichten.
Die heutige Sitzung beim Währungspaar GBP/USD steht ganz im Zeichen der Unsicherheit vor der Zinsentscheidung der Bank of England (BoE). Gestern fiel das Paar von 1,34 auf 1,33 und erreichte damit den tiefsten Stand seit Anfang April. Auslöser waren die restriktiven Projektionen der US-Notenbank Fed, die den US-Dollar unterstützten.
► GBPUSD ISIN: GB0031973075 | WKN: 720088 | Ticker: GBP/USD
Noch vor wenigen Wochen galt die Bank of England als klarer Kandidat für weitere Zinserhöhungen. Doch der deutliche Rückgang der Inflation und der nachlassende Einfluss hoher Ölpreise verändern das Bild. Anleger analysieren derzeit jede neue Konjunkturmeldung, um abzuschätzen, ob die britischen Währungshüter ihren bisherigen Kurs fortsetzen oder eine vorsichtigere Gangart andeuten werden.
GBPUSD Prognose: Inflation sinkt überraschend, Arbeitsmarkt bleibt robust
Die jüngste VPI-Veröffentlichung von 2,8% sorgte für Erleichterung, stellt das britische Pfund jedoch vor ein gemischtes Szenario. Einerseits verschafft der geringere Preisdruck der Bank of England mehr Spielraum und reduziert den Druck auf weitere Zinserhöhungen.
Andererseits sorgen die aktuellen Arbeitsmarktdaten für Gegenwind. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,9%, während die Beschäftigung stärker als erwartet zulegte. Gleichzeitig bleibt der Lohndruck hoch. Das Lohnwachstum inklusive Boni lag mit 4,4% im Jahresvergleich weiterhin über den Erwartungen und signalisiert anhaltenden inflationären Druck auf der Nachfrageseite. Genau hier kann die Notenbank deutlich stärker eingreifen als bei externen Faktoren wie Energiepreisen.
Vor diesem Hintergrund dürfte die Volatilität im GBP/USD hoch bleiben. Anleger werden insbesondere auf das Statement der Bank of England sowie die aktualisierten Wirtschaftsprognosen achten. Die zukünftige geldpolitische Ausrichtung der Notenbank könnte darüber entscheiden, ob das Pfund seine aktuellen Kursniveaus verteidigen kann oder eine tiefere Korrektur bevorsteht.
Chart des Tages: Technischer Ausblick für GBP/USD
Aus technischer Sicht verzeichnete GBP/USD während der gestrigen Sitzung eine deutliche Korrektur und fiel unter das 61,8%-Fibonacci-Retracement der jüngsten Aufwärtsbewegung. Zudem sind die Netto-Long-Positionen spekulativer Marktteilnehmer auf ein äußerst niedriges Niveau gefallen. In den vergangenen Monaten fungierte dieser Bereich mehrfach als Unterstützungszone für das britische Pfund.
Sollte der Markt die restriktive Haltung der Fed zunehmend eingepreist haben und sich stärker auf die sinkenden Inflationserwartungen konzentrieren, könnte der US-Dollar unter Druck geraten. Gleichzeitig bleibt die Haltung der Bank of England der entscheidende Faktor für die weitere GBPUSD Prognose. Sollte auch die BoE einen geldpolitischen Kurswechsel in Richtung einer lockereren Ausrichtung signalisieren, könnte sich die Korrektur bis in den Bereich der Tiefs vom März ausweiten.
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 18.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit: Die heutige BoE-Entscheidung dürfte den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen. Für die kurzfristige GBPUSD Prognose stehen sowohl die geldpolitischen Signale aus Großbritannien als auch die Stärke des US-Dollars im Mittelpunkt. Damit bleibt das Währungspaar ein besonders spannender Kandidat im heutigen Chart des Tages.
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