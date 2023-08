Chart des Tages - GOLD (02.08.2023)

Die Herabstufung der US-Kreditwürdigkeit durch die Ratingagentur Fitch von AAA auf AA+ ist heute die wichtigste Nachricht an den Märkten. Angesichts der Bedeutung dieser Nachricht war die Reaktion des Marktes jedoch recht verhalten. Es ist anzumerken, dass Fitch die zweite große Ratingagentur ist, die die Kreditwürdigkeit der USA von einem Top-Rating herabstuft - S&P tat dies bereits 2011 und hat sie seitdem nicht wieder heraufgestuft. Sollte die dritte große Ratingagentur - Moody's - diesem Beispiel folgen und die Bonität der USA ebenfalls von AAA herabstufen, könnte dies schwerwiegende Auswirkungen auf US-Anleihen haben. Einige Fonds sind verpflichtet, nur Anleihen mit AAA-Rating zu halten, und sobald keine der drei großen Agenturen eine solche Bewertung für die US-Bonität vornimmt, könnten diese Fonds gezwungen sein, ihre Bestände an Staatsanleihen zu verkaufen, was einen Einbruch am TNOTE-Markt auslösen könnte. Die Gründe für die Herabstufung durch Fitch sind jedoch umstritten. Fitch sagte, dass die wiederholten Streitigkeiten über die Schuldenobergrenze in den letzten 20 Jahren, Lösungen in letzter Minute für Probleme mit der Schuldenobergrenze, das steigende gesamtstaatliche Defizit sowie Probleme mit der US-Regierung die Gründe für diesen Schritt seien. US-Beamte wiesen die Gründe für diese Entscheidung zurück und bezeichneten die Herabstufung durch Fitch als unbegründet und bizarr. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Livekonto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Ankündigung von Fitch gestern nach Börsenschluss an der Wall Street löste einige volatile Marktbewegungen aus. Die US-Aktienfutures begannen den Übernachthandel mit einer Kurslücke von rund 0,4% nach unten. Es gab auch einige bemerkenswerte Zuflüsse in USD, JPY und Gold als sichere Häfen. Ein Großteil dieser Bewegungen ist jedoch bereits wieder rückgängig gemacht worden. Ein Blick auf das GOLD-Chart im D1-Intervall zeigt, dass sich ein potenzielles großes Umkehrmuster herausbildet. GOLD hat sich in den Bereich zwischen 1.940 und 1.950 USD zurückgezogen, wo sich die vorherigen Kursreaktionen sowie der gleitende 50-Sitzungsdurchschnitt (grüne Linie) befinden, aber das rückläufige Momentum begann sich zu verlangsamen. Sollten wir einen Abprall von diesem Bereich erleben, würde der rechte Teil eines möglichen inversen Kopf-Schulter-Musters auftauchen. In einem solchen Szenario wäre die Nackenlinie des Musters bei 1.980 USD im Auge zu behalten, da ein Durchbruch darüber einen Sprung von fast 90 USD auslösen könnte, was GOLD in die Nähe seiner Allzeithochs bringen würde. Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

