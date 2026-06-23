CHART des Tages 🔴Gold (23.06.2026)

Goldpreis aktuell unter Druck: Zinsangst und falkenhafte Fed belasten die Gold Prognose drastisch

Während die Aufmerksamkeit der Aktienmärkte meist auf den heftigen Verlusten der Index-Futures liegt – primär getrieben durch den jüngsten SpaceX-Kollaps –, vollzieht sich am Edelmetallmarkt ein gleichermaßen dynamischer Ausverkauf. Der Goldpreis aktuell verzeichnet einen spürbaren Rückschlag von 1,7 % und nähert sich rasant der Marke von 4.100 US-Dollar pro Unze, während Silber zeitgleich um fast 4 % einbricht und die Linie von 62 US-Dollar testet. Seit dem historischen Rekordhoch von rund 5.600 US-Dollar Ende Januar hat das gelbe Metall seit Jahresbeginn bereits rund 5 % an Wert eingebüßt. Allein im laufenden Quartal schlägt ein Minus von fast 12 % zu Buche, was die Gewinne der vergangenen Monate komplett ausradiert. Grund für diese rabiate Eintrübung der Gold Prognose ist die grassierende Angst vor einer hartnäckigen Inflation, welche den kurzzeitigen Optimismus rund um die US-Iran-Friedensgespräche und die fallenden Rohölpreise komplett überschattet.

► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD

Key Takeaways

Goldpreis aktuell im Sturzflug: Das Edelmetall verliert 1,7 % und notiert nahe der Marke von 4.100 USD.

Falkenhafte US-Notenbank: Der neue Fed-Chef Kevin Warsh bläst den Kampf gegen die Inflation an.

Drastische Prognosesenkungen: Goldman Sachs und Deutsche Bank kürzen ihre Kursziele für Gold massiv.

Inflationärer Druck und eine falkenhafte Fed zerstören die Zinswende-Hoffnung

Die fundamentale Belastung für den Goldpreis aktuell resultiert aus einer spürbaren Verschärfung der globalen Geldpolitik. Der seit fast vier Monaten andauernde Konflikt im Nahen Osten hat die Verbraucher- und Energiepreise nachhaltig nach oben getrieben und die Sorge vor einer strukturell verankerten Inflation zementiert. Für eine bullische Gold Prognose ist dies ein massiver Bremsklotz: Steigende Preise erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Zentralbanken ihre restriktive Geldpolitik weiter verschärfen. Da Gold im Gegensatz zu Anleihen keine Zinsen abwirft, verliert es in einem Umfeld steigender Renditen rasant an Attraktivität.

Untermauert wird dieser Trend durch betont falkenhafte Töne aus den Notenbank-Kreisen. Austan Goolsbee von der Chicago Fed äußerte tiefe Besorgnis darüber, dass sich die Inflation in die völlig falsche Richtung bewegt. Gleichzeitig bläst der neue Fed-Vorsitzende Kevin Warsh mit einer kompromisslosen Rhetorik zur absoluten Preiststabilität. Gepaart mit robusten US-Makrodaten hat dies den US-Dollar massiv gestärkt (EURUSD fiel auf 1,14), während der Markt bereits eine Zinserhöhung für September einpreist.

Technische Analyse: Der Goldpreis aktuell unter allen wichtigen Moving Averages 📊

Aus charttechnischer Sicht hat sich das Marktbild dramatisch verschlechtert, was kurzfristig wenig Raum für eine positive Gold Prognose lässt. Der Goldkurs ist permanent unter vier charttechnisch kritische gleitende Durchschnitte gerutscht: die 25-, 50-, 100- und 200-Tage-Linien. Die 25-Tage-Linie, welche exakt mit der übergeordneten Abwärtstrendlinie koinzidiert, fungiert nun als harter Widerstand auf der Oberseite. Flankiert wird diese technische Schwäche von massiven Kapitalabflüssen aus physisch hinterlegten Gold-ETFs. Da zudem die Lokalpreise in China mit einem Abschlag (Discount) gegenüber der Comex-Börse gehandelt werden, ist in naher Zukunft nicht mit stützenden Impulsen durch asiatische Importe zu rechnen. Der einzige stabile Pfeiler bleibt die anhaltend hohe Nachfrage der globalen Zentralbanken.

Finanzinstitute kürzen ihre Kursziele für die Gold Prognose radikal

Inmitten der veränderten Zinslandschaft in den USA sahen sich führende Investmentbanken gezwungen, ihre Bewertungsmodelle für den Goldpreis aktuell drastisch nach unten zu revidieren:

Deutsche Bank: Die Analysten strichen ihre Prognosen um mehr als ein Fünftel zusammen. Für das dritte Quartal wird nun ein Preis von 4.300 US-Dollar und für das vierte Quartal von 4.800 US-Dollar erwartet. Die Bank warnt explizit, dass bei der Umsetzung von 3 bis 4 weiteren Fed-Zinsschritten ein Absturz auf 3.800 USD droht.

Goldman Sachs: Das Bankhaus kürzte das Jahresendziel um glatte 500 US-Dollar und fixierte die neue Gold Prognose bei 4.900 US-Dollar pro Unze. Die Experten basieren diesen Schritt auf der Annahme, dass die US-Notenbank im gesamten Jahr 2026 keine einzige Zinssenkung mehr durchführen wird.

Fazit

Der Goldpreis aktuell spiegelt die schmerzhafte Realisierung des Marktes wider, dass die Ära der billigen Liquidität vorerst nicht zurückkehrt. Die falkenhafte Kehrtwende der US-Notenbank unter Kevin Warsh entzieht den Edelmetallen den dringend benötigten Nährboden. Für eine nachhaltige Wende der Gold Prognose bedarf es einer deutlichen Abkühlung der US-Wirtschaftsdaten oder einer Beruhigung der geldpolitischen Rhetorik. Solange der US-Dollar seine Stärke ausspielt und die Renditen der Staatsanleihen steigen, bleibt Gold charttechnisch im defensiven Korrekturmodus – Anleger sollten die Marken um 4.100 und im Extremfall 3.800 US-Dollar als zyklische Akkumulationszonen im Auge behalten, in denen das langfristige Interesse der Zentralbanken wieder als stabiler Boden fungieren könnte.

Gold Chart (D1) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.06.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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