Chart des Tages 🔴 GOLD (29.09.2025)

📊 Gold aktuell – Märkte im Zeichen von Unsicherheit Der Goldpreis legt heute kräftig zu und durchbricht die Marke von 3.800 $ pro Unze. Die Dezember-Futures steigen sogar bis auf 3.840 $. Grund dafür sind starke Kapitalzuflüsse zu Wochenbeginn – ein klassischer „Flight to Safety“ angesichts der drohenden US-Regierungsschließung, kombiniert mit Erwartungen an Fed-Zinssenkungen und einem schwächeren Dollar. Auch Silber und Platin legen überproportional zu. ✅ Key Takeaways Gold aktuell stark gefragt: +1,10 % heute, Futures steigen auf 3.840 $. Makro-Risiken befeuern Nachfrage: Shutdown-Gefahr, Zinssenkungserwartungen und Dollarschwäche stützen die Kurse. Gold Prognose positiv: Institutionelle Anleger und Zentralbanken treiben Nachfrage weiter an, China stockt Reserven auf. 📈 Details: Goldpreis & Marktumfeld Gold aktuell : +1,10 % auf über 3.800 $ pro Unze .

Dezember-Futures : Steigen auf 3.840 $ .

Wahrscheinlichkeit Fed-Zinssenkung : 90 % für einen 25 bp Cut beim nächsten Treffen 68 % für einen weiteren Cut im Dezember

Die Sorge vor einem US-Government Shutdown bleibt kurzfristig ein entscheidender Faktor. Ohne Einigung läuft die Finanzierung am 30. September um Mitternacht aus. Republikaner beharren auf einem „Stopgap“-Gesetz bis November.

Demokraten fordern die Rücknahme von Einsparungen im Gesundheitsbereich.

Präsident Trump wird zu Vermittlungsgesprächen erwartet. Ein Shutdown könnte zudem die Veröffentlichung wichtiger Konjunkturdaten wie der Arbeitsmarktzahlen verzögern. 🌍 Gold Prognose – fundamentale Treiber Gold aktuell YTD : +45 % seit Jahresbeginn, davon über +10 % im laufenden Monat.

Dollarentwicklung : -9,50 % im Jahresverlauf → schwächerer USD stärkt Gold.

Globale Nachfrage : Institutionelle Investoren und Zentralbanken erhöhen Käufe. China stockt Goldreserven weiter auf. Singapur & Hongkong erweitern Goldlagerstätten.

Die Kombination aus De-Dollarisierung, skeptischer Haltung zur Fed-Unabhängigkeit und geopolitischen Unsicherheiten sorgt für eine anhaltend starke Nachfrage. 📝 Fazit – Gold aktuell & Gold Prognose Die Entwicklung am heutigen Handelstag bestätigt den Trend: Gold bleibt der bevorzugte sichere Hafen. Mit Kursen über 3.800 $ und robustem Kaufinteresse institutioneller Anleger dürfte die Gold Prognose kurzfristig weiter positiv bleiben. Risiken wie der drohende Shutdown und die Fed-Politik könnten kurzfristige Schwankungen bringen – langfristig bleibt das Bild für Gold jedoch bullish. Gold Chart (D1) Quelle: 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.