Cisco Aktie im Fokus – Jetzt Aktien kaufen nach starken Quartalszahlen? 📈

- Cisco übertrifft die Erwartungen – Gewinn & Umsatz klar über Konsens
- KI-Boom treibt das Kerngeschäft
- Nicht alles glänzt – Schwäche in Security & Collaboration
Die Cisco Aktie hat nach den neuesten Quartalszahlen ein starkes Lebenszeichen gesendet. Das Unternehmen überraschte mit besseren Ergebnissen als erwartet und profitiert deutlich vom globalen KI-Boom – insbesondere durch starke Nachfrage nach Netzwerk- und Rechenzentrumskomponenten. Viele Anleger fragen sich daher: Sollte man jetzt Cisco Aktien kaufen? Die Analyse zeigt, wie gut die Ausgangslage wirklich ist.
► Cisco WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker: CSCO.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways
📊 1. Cisco übertrifft die Erwartungen – Gewinn & Umsatz klar über Konsens
Cisco meldete im ersten Geschäftsquartal sowohl beim Gewinn pro Aktie (1 USD) als auch beim Umsatz (14,88 Mrd. USD) bessere Werte als von Analysten geschätzt.
-
Umsatzwachstum: +8 % YoY
-
Nettogewinn: 2,86 Mrd. USD, ebenfalls über Vorjahr
-
Aktie +7 % nachbörslich
➡️ Die Cisco Aktie reagierte sofort positiv auf die starken Zahlen.
🤖 2. KI-Boom treibt das Kerngeschäft
Der größte Geschäftsbereich – Netzwerk-Sparte – wächst um starke 15 %.
Der Grund: Massive Investitionen in KI-Rechenzentren, insbesondere durch Hyperscaler.
-
KI-Aufträge: 1,3 Mrd. USD
-
Neue Nvidia-basierte Ethernet-Switches sorgen für frische Nachfrage
➡️ Cisco wird zunehmend als KI-Infrastrukturplayer wahrgenommen – ein struktureller Vorteil.
📉 3. Nicht alles glänzt – Schwäche in Security & Collaboration
Während Netzwerkprodukte boomen, enttäuschten die anderen Segmente:
-
Security: –2 % Umsatz
-
Collaboration: –3 % Umsatz
➡️ Cisco muss in diesen Bereichen wieder auf Wachstumspfad kommen, um den positiven Gesamttrend längerfristig zu sichern.
🧾 Prognose & Ausblick – Was bedeutet das für Anleger?
Cisco erwartet für das restliche Geschäftsjahr:
-
Umsatz: 60,2 – 61 Mrd. USD (über Analystenkonsens)
-
Gewinn pro Aktie: 4,08 – 4,14 USD
Damit signalisiert das Management deutliches Vertrauen in die eigene Marktposition – gerade im KI-Infrastrukturmarkt, der in den nächsten Jahren stark wachsen wird.
🧠 Fazit: Cisco Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?
Die Cisco Aktie ist dank starker Netzwerk-Umsätze und wachsender KI-Nachfrage gut positioniert.
-
Über den Erwartungen liegende Ergebnisse
-
Starke Wachstumstreiber durch KI-Rechenzentren
-
Positive Prognose für das Gesamtjahr
Kurzfristige Schwäche in Security & Collaboration ist zu beachten, doch langfristig zeigt der Trend klar nach oben.
👉 Für Anleger, die Aktien kaufen möchten, bietet Cisco eine solide Mischung aus Stabilität, Dividende und Wachstumsfantasie durch KI.
Cisco Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Cisco Aktie
❓ Wie entwickelt sich die Cisco Aktie aktuell?
Die Cisco Aktie legt nach starken Quartalszahlen deutlich zu. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen, besonders das Netzwerkgeschäft wächst dank KI-Nachfrage zweistellig.
❓ Lohnt es sich, Cisco Aktien zu kaufen?
Cisco profitiert vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur und liefert starke Zahlen. Für langfristige Anleger kann die Aktie aufgrund stabiler Umsätze, Dividenden und KI-Fantasie attraktiv sein.
❓ Warum profitiert Cisco vom KI-Boom?
Cisco liefert Netzwerk- und Rechenzentrumstechnologie, die für KI-Systeme unverzichtbar ist. Große Kunden investieren Milliarden in KI-Cluster, was die Nachfrage nach Cisco-Produkten erhöht.
❓ Welche Risiken gibt es für die Cisco Aktie?
Während das Netzwerkgeschäft stark wächst, schwächeln Security und Collaboration. Zudem hängt Cisco stark von Großprojekten im KI-Bereich ab, was zu Schwankungen führen kann.
❓ Wie sehen die Cisco Prognosen aus?
Cisco erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2025 steigende Umsätze von bis zu 61 Mrd. USD und ein EPS zwischen 4,08 und 4,14 USD – ein positives Signal für Anleger.
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.