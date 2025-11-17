Cisco Aktie im Fokus – Jetzt Aktien kaufen nach starken Quartalszahlen? 📈

Die Cisco Aktie hat nach den neuesten Quartalszahlen ein starkes Lebenszeichen gesendet. Das Unternehmen überraschte mit besseren Ergebnissen als erwartet und profitiert deutlich vom globalen KI-Boom – insbesondere durch starke Nachfrage nach Netzwerk- und Rechenzentrumskomponenten. Viele Anleger fragen sich daher: Sollte man jetzt Cisco Aktien kaufen? Die Analyse zeigt, wie gut die Ausgangslage wirklich ist.

► Cisco WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023 | Ticker: CSCO.US

geschrieben von Jens Klatt

🔑 Drei Key Takeaways

📊 1. Cisco übertrifft die Erwartungen – Gewinn & Umsatz klar über Konsens

Cisco meldete im ersten Geschäftsquartal sowohl beim Gewinn pro Aktie (1 USD) als auch beim Umsatz (14,88 Mrd. USD) bessere Werte als von Analysten geschätzt.

Umsatzwachstum: +8 % YoY

Nettogewinn: 2,86 Mrd. USD , ebenfalls über Vorjahr

Aktie +7 % nachbörslich

➡️ Die Cisco Aktie reagierte sofort positiv auf die starken Zahlen.

🤖 2. KI-Boom treibt das Kerngeschäft

Der größte Geschäftsbereich – Netzwerk-Sparte – wächst um starke 15 %.

Der Grund: Massive Investitionen in KI-Rechenzentren, insbesondere durch Hyperscaler.

KI-Aufträge: 1,3 Mrd. USD

Neue Nvidia-basierte Ethernet-Switches sorgen für frische Nachfrage

➡️ Cisco wird zunehmend als KI-Infrastrukturplayer wahrgenommen – ein struktureller Vorteil.

📉 3. Nicht alles glänzt – Schwäche in Security & Collaboration

Während Netzwerkprodukte boomen, enttäuschten die anderen Segmente:

Security: –2 % Umsatz

Collaboration: –3 % Umsatz

➡️ Cisco muss in diesen Bereichen wieder auf Wachstumspfad kommen, um den positiven Gesamttrend längerfristig zu sichern.

🧾 Prognose & Ausblick – Was bedeutet das für Anleger?

Cisco erwartet für das restliche Geschäftsjahr:

Umsatz: 60,2 – 61 Mrd. USD (über Analystenkonsens)

Gewinn pro Aktie: 4,08 – 4,14 USD

Damit signalisiert das Management deutliches Vertrauen in die eigene Marktposition – gerade im KI-Infrastrukturmarkt, der in den nächsten Jahren stark wachsen wird.

🧠 Fazit: Cisco Aktie – Aktien kaufen oder abwarten?

Die Cisco Aktie ist dank starker Netzwerk-Umsätze und wachsender KI-Nachfrage gut positioniert.

Über den Erwartungen liegende Ergebnisse

Starke Wachstumstreiber durch KI-Rechenzentren

Positive Prognose für das Gesamtjahr

Kurzfristige Schwäche in Security & Collaboration ist zu beachten, doch langfristig zeigt der Trend klar nach oben.

👉 Für Anleger, die Aktien kaufen möchten, bietet Cisco eine solide Mischung aus Stabilität, Dividende und Wachstumsfantasie durch KI.

Cisco Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 14.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ FAQ zur Cisco Aktie

❓ Wie entwickelt sich die Cisco Aktie aktuell?

Die Cisco Aktie legt nach starken Quartalszahlen deutlich zu. Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen, besonders das Netzwerkgeschäft wächst dank KI-Nachfrage zweistellig.

❓ Lohnt es sich, Cisco Aktien zu kaufen?

Cisco profitiert vom weltweiten Ausbau der KI-Infrastruktur und liefert starke Zahlen. Für langfristige Anleger kann die Aktie aufgrund stabiler Umsätze, Dividenden und KI-Fantasie attraktiv sein.

❓ Warum profitiert Cisco vom KI-Boom?

Cisco liefert Netzwerk- und Rechenzentrumstechnologie, die für KI-Systeme unverzichtbar ist. Große Kunden investieren Milliarden in KI-Cluster, was die Nachfrage nach Cisco-Produkten erhöht.

❓ Welche Risiken gibt es für die Cisco Aktie?

Während das Netzwerkgeschäft stark wächst, schwächeln Security und Collaboration. Zudem hängt Cisco stark von Großprojekten im KI-Bereich ab, was zu Schwankungen führen kann.

❓ Wie sehen die Cisco Prognosen aus?

Cisco erwartet für das laufende Geschäftsjahr 2025 steigende Umsätze von bis zu 61 Mrd. USD und ein EPS zwischen 4,08 und 4,14 USD – ein positives Signal für Anleger.