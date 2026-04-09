Gold Prognose: Seitwärtsbewegung hält an - Chart des Tages zeigt Unsicherheit am Markt

Das Wichtigste in Kürze Seitwärtsphase dominiert

Makro- und geopolitische Unsicherheit

Zinsausblick entscheidend

Die aktuelle Gold Prognose zeigt eine deutliche Abschwächung der Dynamik. Nachdem ein Ausbruch über das lokale Hoch bei 4.770 USD je Unze gescheitert ist, bewegt sich der Markt aktuell seitwärts. Der Chart des Tages verdeutlicht, dass die zuvor hohe Volatilität - ein zentraler Treiber der Rally im Jahr 2025 - deutlich nachgelassen hat. ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: Gold Diese Entwicklung spiegelt eine abwartende Haltung der Marktteilnehmer wider, geprägt von geopolitischer Unsicherheit im Nahen Osten und unklaren Perspektiven für die US-Geldpolitik. Chart des Tages: Technische Lage bei Gold neutral Nach der Ausbildung eines „Inverted Hammer“-Musters hat sich der Goldpreis im Bereich von 4.720–4.730 USD stabilisiert. Der RSI bewegt sich leicht unterhalb der 50er-Marke und signalisiert damit eine neutrale Marktphase ohne klare Richtung. Auch die Renditen der 10-jährigen US-Staatsanleihen zeigen ein ähnliches Verhalten. Marktteilnehmer agieren zurückhaltend und warten auf neue Impulse - insbesondere im Vorfeld wichtiger Inflationsdaten. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Gold Prognose: Diese Faktoren bewegen den Markt Fragiler Waffenstillstand belastet Sentiment Ein iranischer Parlamentsvertreter beschuldigte die USA, den Waffenstillstand zu verletzen. Gleichzeitig sorgen anhaltende Spannungen - darunter militärische Aktivitäten in der Region und die Blockade der Straße von Hormus - für Unsicherheit. Diese geopolitischen Risiken stützen zwar grundsätzlich Gold, führen aktuell aber eher zu Zurückhaltung statt klarer Kaufdynamik. Fed-Unsicherheit begrenzt Aufwärtspotenzial Die jüngsten FOMC-Protokolle zeigen eine uneinheitliche Einschätzung über den zukünftigen Zinspfad. Während steigende Energiepreise wieder Diskussionen über Zinserhöhungen auslösen, bestehen gleichzeitig Sorgen über eine mögliche Abschwächung des Arbeitsmarktes. Das Risiko einer Stagflation - also hohe Preise bei gleichzeitig schwacher Konjunktur - bringt die US-Notenbank in ein Dilemma. Diese Unsicherheit wirkt sich direkt auf die Gold Prognose aus, da Gold stark von Zinserwartungen abhängt. Markt ohne klares Szenario Die Erwartungen am Zinsmarkt haben sich zuletzt deutlich abgeschwächt. Derzeit wird lediglich eine geringe Wahrscheinlichkeit für Zinssenkungen bis Ende 2026 eingepreist. Gleichzeitig bleiben die Inflationsaussichten stark von der geopolitischen Lage abhängig. Diese Kombination führt dazu, dass sowohl Gold als auch Anleihemärkte aktuell schwer zu interpretieren sind. Fazit: Gold Prognose bleibt kurzfristig richtungslos Der Chart des Tages zeigt klar: Der Goldmarkt befindet sich in einer Phase der Orientierungslosigkeit. Weder geopolitische Risiken noch geldpolitische Erwartungen liefern derzeit ausreichend Impulse für einen nachhaltigen Trend. Kurzfristig dürfte Gold daher in einer Seitwärtsrange verharren, bis neue makroökonomische oder politische Entwicklungen für Klarheit sorgen. GOLD GEHEBELT HANDELN mit Gold CFD auf steigende und fallende Kurse setzen

Kleinste Ordergrößen ab 0,003 Kontrakten

Hier mehr erfahren 🎓 Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Goldpreis und der Chartanalyse Einführung ins Gold Trading

Gold Trading: So gelingt Dein Einstieg in den Goldhandel. Ideal, um zu verstehen, was Gold Trading grundsätzlich bedeutet.

Technische Chartanalyse – Grundlagen

Was ist eine technische Analyse und wie wird sie angewandt? Gibt eine solide Basis zum Verständnis technischer Analyse.

Fibonacci Retracements

Fibonacci Retracements - Anwendung & Nutzen für Trader. Der Artikel führt direkt zu vertiefender Erklärung der Retracement-Methodik.

Charttypen erläutern (z. B. Candlestick, Linienchart)

Erklärt die Grundlagen der verwendeten Charttypen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.