HSCEI - Chart des Tages: Starke Erholung trotz geopolitischer Risiken

- Technische Erholung, aber entscheidender Widerstand bleibt
- Starke Industrieproduktion stützt kurzfristig
- Makrorisiken bleiben bestehen
- Technische Erholung, aber entscheidender Widerstand bleibt
- Starke Industrieproduktion stützt kurzfristig
- Makrorisiken bleiben bestehen
Die HSCEI-Futures konnten die negative Stimmung aus der frühen Asien-Session abschütteln und legten trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten sowie stark steigender Energiepreise um rund 1,5 % zu. Unterstützung erhielt die Marktstimmung durch neue Konjunkturdaten aus China, die - trotz der weiterhin schwachen Immobilienbranche - auf einen überraschend robusten Start ins Jahr 2026 hindeuten.
► HSCEI (CHN.cash) WKN: 145734 | ISIN: HK0000004330
Technisch fand CHN.cash eine solide Unterstützung am mittleren Bollinger-Band der letzten 14 Tage (hellviolett) und prallte anschließend in Richtung des 38,2 %-Fibonacci-Retracements nach oben ab. Die Erholung ist zwar ein positives Signal, doch für eine echte Trendwende bleibt ein klarer Ausbruch über das obere Bollinger-Band (schwarz) die entscheidende Hürde.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 16.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Instrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Was treibt heute den HSCEI?
Industrieproduktion überrascht positiv dank „AI-Export“-Boom
Die Industrieproduktion stieg im Monatsvergleich deutlich und lag im Jahresvergleich bei 6,3 % – der stärkste Anstieg seit September und klar über den Erwartungen von 5,3 %. Treiber war vor allem ein unerwartet kräftiger Exportanstieg sowie die stark steigende Nachfrage nach KI-bezogener Technologie.
Für die stark technologiegewichteten Unternehmen im HSCEI stellt dies einen klaren Rückenwind dar. Gleichzeitig deutet ein genauerer Blick auf mögliche Margendruck-Risiken hin. Der Krieg im Iran hat den Ölpreis über 100 USD steigen lassen und sorgt für Störungen im Straß von Hormus. Höhere Energie- und Rohstoffkosten könnten daher die Margen vieler Hersteller belasten, die ohnehin in einem intensiven Preiswettbewerb stehen. Für den HSCEI könnte sich damit mittelfristig ein Szenario entwickeln, in dem die Produktionsvolumen steigen, während die Gewinne unter Druck geraten.
Einzelhandel erholt sich – strukturelle Schwächen bleiben
Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Jahresvergleich um 2,8 %, doch hinter den Zahlen verbirgt sich eine weiterhin vorsichtige Konsumstimmung. Ein Großteil des Wachstums war auf das besonders lange Lunar-New-Year-Fest zurückzuführen, das zu einem Rekordniveau beim Inlandstourismus führte.
Allerdings sank die Ausgabe pro Reise um 0,2 %, während die Autoverkäufe um 26 % einbrachen. Gleichzeitig stieg die Arbeitslosenquote auf 5,3 %. Für Unternehmen aus den Konsum- und Automobilsektoren im HSCEI könnte die aktuelle Erholung daher eher saisonaler Natur sein als ein Zeichen einer nachhaltigen Nachfrageerholung.
Risiko eines verzögerten Stimulus
Die Investitionen in Anlagevermögen stiegen im Jahresvergleich um 1,8 %, wobei insbesondere Infrastrukturinvestitionen mit 11,4 % Wachstum positiv überraschten. Diese Entwicklung dämpft jedoch die Erwartungen auf eine kurzfristige geldpolitische Lockerung.
Die Daten verschaffen Peking Spielraum, angesichts der geopolitischen Spannungen zunächst eine vorsichtige Haltung beizubehalten. Marktteilnehmer im HSCEI, die mit einer schnellen Liquiditätsspritze – etwa über eine Zinssenkung oder eine Senkung der Mindestreserveanforderungen – gerechnet hatten, müssen ihre Erwartungen nun anpassen. Das Umfeld könnte daher länger von höheren Zinsen und restriktiverer Politik geprägt bleiben.
Fazit – Chart des Tages:
Der HSCEI zeigt kurzfristig technische Stabilisierungssignale, doch für eine nachhaltige Trendwende bleibt ein Ausbruch über das obere Bollinger-Band entscheidend. Fundamentale Daten liefern zwar kurzfristige Unterstützung, gleichzeitig steigen jedoch die Risiken durch Margendruck, schwachen Konsum und möglicherweise verzögerte Stimulusmaßnahmen.
AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB
- Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss
- Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!
- Alle Details zur Aktion hier
BÖRSE HEUTE: Europa bricht ein – Börse aktuell zwischen Öl, Zinsen und Hoffnung (19.03.2026)
NATGAS Preis: US-Gasdaten enttäuschen – Börse aktuell bleibt stabil
Silberpreis & Goldpreis: Starker Einbruch trotz Krise – was jetzt wichtig ist
US Börsenstart: Wall Street unter Druck – Ölpreis und Inflation belasten US Börse
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.