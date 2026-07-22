Nasdaq 100 Prognose: Chart des Tages - KI-Aktien treiben den Nasdaq vor Tesla- und Alphabet-Zahlen

- Nasdaq 100 Prognose: Der Index testet mit dem EMA 50 eine entscheidende Unterstützungszone
- Chart des Tages: KI- und Halbleiterwerte sorgen für den stärksten Handelstag im Juli
- Marktausblick: Die Quartalszahlen von Tesla und Alphabet könnten den nächsten Impuls für den Nasdaq liefern
- Nasdaq 100 Prognose: Der Index testet mit dem EMA 50 eine entscheidende Unterstützungszone
- Chart des Tages: KI- und Halbleiterwerte sorgen für den stärksten Handelstag im Juli
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Der Nasdaq 100 hat am Dienstag seinen stärksten Handelstag im Juli verzeichnet - und das trotz der anhaltenden Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Der Index legte um 1,9% zu und profitierte von einer deutlich verbesserten Stimmung gegenüber Unternehmen aus dem erweiterten KI-Ökosystem. Damit notiert der Nasdaq inzwischen weniger als 5% unter seinem Rekordhoch aus dem Juni.
► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100
Abbildung 1: Einfluss einzelner Sektoren auf die Performance des Nasdaq 100 (21.07.2026)
Quelle: XTB Research, 22.07.2026
KI-Aktien treiben die Erholung
Zu den größten Gewinnern gehörten Unternehmen aus den Bereichen Halbleiter, DRAM und "Neo-Cloud". Der Philadelphia Semiconductor Index (SOX) gewann rund 5%. Aktien von Nebius, Sandisk, Micron, Teradyne und Seagate legten jeweils um mehr als 10% zu.
Abbildung 2: Gewinner und Verlierer im Nasdaq 100 (21.07.2026)
Quelle: XTB Research, 22.07.2026
Unterstützung erhielt der Sektor durch einen optimistischen Analystenkommentar der Bank of America. Die Experten nahmen Micron in ihre "US 1 List" auf - eine Auswahl der Aktien mit der höchsten Überzeugung.
Zusätzlichen Rückenwind liefert die steigende Nachfrage nach Hochleistungsspeichern. Chinesische Open-Source-KI-Modelle erhöhen den Bedarf an HBM- und DRAM-Speichern erheblich. Selbst kostengünstige KI-Anwendungen benötigen enorme Rechenkapazitäten und leistungsfähige Speicherlösungen.
Ölpreise steigen trotz geplanter Waffenruhe
Parallel dazu verschärft sich der Konflikt zwischen den USA und dem Iran weiter. Bereits die elfte Nacht in Folge kam es zu Bombardierungen. Obwohl Katar, Ägypten und Pakistan einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe vorlegen wollten, setzten die Ölpreise ihren Anstieg fort. Der Preis für ein Barrel Brent liegt inzwischen bei über 94 US-Dollar und damit mehr als 10% höher als noch vor einer Woche.
Tesla und Alphabet stehen im Mittelpunkt
Der heutige Handelstag dürfte zu den wichtigsten der Woche gehören. Mit Tesla, Alphabet, AT&T und IBM legen mehrere Schwergewichte ihre Quartalszahlen vor. Vor allem die Ergebnisse von Tesla und Alphabet könnten den Nasdaq 100 und die allgemeine Marktstimmung maßgeblich beeinflussen. Bei Tesla richtet sich der Fokus auf die Gewinnmargen. Nach einem Rekordquartal bei den Auslieferungen wollen Anleger wissen, wie stark Preisnachlässe und Verkaufsanreize die Profitabilität belastet haben. Darüber hinaus werden Aussagen von Elon Musk zu einem günstigeren Fahrzeugmodell sowie zur Entwicklung autonomer Fahrzeuge genau verfolgt.
Bei Alphabet steht die Monetarisierung der hohen Investitionen in künstliche Intelligenz im Mittelpunkt. Bereits im ersten Quartal war der Auftragsbestand im Cloud-Geschäft auf 460 Milliarden US-Dollar gestiegen. Anleger erwarten nun Hinweise darauf, dass sich dieser Trend fortsetzt und die zuletzt auf 180 bis 190 Milliarden US-Dollar angehobenen Investitionen zu einem nachhaltigen Umsatzwachstum führen.
Chart des Tages: Nasdaq 100 Prognose
Abbildung 3: Nasdaq im Tageschart (19.01.2026 - 22.07.2026)
Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 22.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Aus charttechnischer Sicht befindet sich der Nasdaq 100 nach der dynamischen Aufwärtsbewegung von Ende März bis Anfang Juni in einer Konsolidierungsphase. Aktuell pendelt der Index um 29.100 Punkte und testet mit dem EMA 50 sowie dem 23,6%-Fibonacci-Retracement zwei bedeutende Unterstützungsbereiche.
Der RSI (14) signalisiert mit einem Wert von 45,7 weiterhin einen leichten Vorteil für die Verkäufer und liegt unterhalb der neutralen Marke von 50. Auch der MACD befindet sich noch im negativen Bereich, wobei sich die Dynamik der Abwärtsbewegung allmählich abschwächt.
Für die weitere Nasdaq 100 Prognose bleibt entscheidend, ob der Index den Bereich des 50-Tage-EMA verteidigen kann. Gelingt dies, könnte die übergeordnete Aufwärtsbewegung zeitnah wieder aufgenommen werden. Sollte der Verkaufsdruck hingegen zunehmen, rückt der EMA 100 im Bereich von rund 28.300 Punkten als nächste wichtige Unterstützung in den Fokus.
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FAQ
Wie lautet die aktuelle Nasdaq 100 Prognose?
Der Index befindet sich in einer Konsolidierung. Solange der EMA 50 hält, bestehen Chancen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends.
Warum steigt der Nasdaq 100 aktuell?
Vor allem Halbleiter- und KI-Aktien treiben die Erholung. Positive Analystenkommentare und die steigende Nachfrage nach KI-Hardware sorgen für Unterstützung.
Warum ist der Chart des Tages wichtig?
Der Chart zeigt, dass der Nasdaq 100 an einer technisch wichtigen Unterstützungszone notiert. Die Reaktion auf die Quartalszahlen von Tesla und Alphabet könnte die nächste Trendrichtung bestimmen.
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