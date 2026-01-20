Nasdaq Prognose: Chart des Tages – Nasdaq bricht abwärts

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq Prognose bleibt kurzfristig bearish: US100-Futures fallen (~0,7%) wegen neuer Unsicherheit

US100-Futures fallen (~0,7%) wegen neuer Unsicherheit Chart des Tages bestätigt Schwäche: Nasdaq bricht aus der Dreiecksformation nach unten und fällt klar unter die EMA50

Nasdaq bricht aus der Dreiecksformation nach unten und fällt klar unter die EMA50 Event-Risiko heute hoch: Netflix-Zahlen und eine mögliche Entscheidung des US Supreme Court zu Zöllen

Die Stimmung an den globalen Aktienmärkten ist heute deutlich schwächer. Die Nasdaq-100-Futures (US100) verlieren rund 0,7%, während Anleger eine neue Unsicherheitsphase rund um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Europa einpreisen. In dieser Nasdaq Prognose stehen vor allem mögliche Zollerhöhungen und politische Risiken im Fokus. Der aktuelle Marktkonsens geht davon aus, dass Zölle auf europäische Waren bis 1. Februar um 10% steigen könnten – und sich bis 1. Juni sogar auf 25% ausweiten könnten, falls Europa die USA weiterhin daran hindert, Grönland zu erwerben. Die zunehmende Härte in den transatlantischen Verhandlungen erhöht zudem das Risiko zusätzlicher Strafmaßnahmen sowie höherer Abgaben, die speziell US-Technologiekonzerne mit Geschäft in Europa treffen könnten. Nach dem US-Handel wird außerdem Netflix (NFLX.US) seine Quartalszahlen vorlegen. Sollten die Ergebnisse enttäuschen, könnte das den Nasdaq zusätzlich belasten und einen weiteren Abwärtsimpuls auslösen. Netflix notiert aktuell knapp 30% unter den Jahreshochs und liegt seit Jahresbeginn bereits über 6% im Minus. Später am Tag könnte zudem eine mögliche Entscheidung des US Supreme Court zu Zöllen für zusätzliche Volatilität sorgen. Chart des Tages: Nasdaq (D1) Im Chart des Tages zeigt sich beim US100 ein klares Warnsignal: Der Index ist nach unten aus einer rechteckigen Dreiecksformation ausgebrochen. Sollte die Bewegung als Fortsetzung des vorherigen bearishen Impulses verlaufen, könnte sich der Rücksetzer in Richtung 23.350 Punkte ausdehnen. In diesem Bereich kam es bereits Ende Juli und Anfang August 2025 zu markanten Kursreaktionen. Zusätzlich ist der US100 im Tageschart deutlich unter die 50-Tage-Exponentielle-Gleitende-Durchschnittslinie (EMA50) gefallen, was die kurzfristige technische Lage weiter eintrübt. Auch die Indikatoren MACD und RSI signalisieren, dass der Verkaufsdruck aktuell die Kontrolle behält – ein wichtiger Faktor für die kurzfristige Nasdaq Prognose. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. HANDELN BEIM BESTEN BROKER* Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

