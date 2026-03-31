Nasdaq Prognose: Erholung möglich? - Chart des Tages zeigt Chancen im Nasdaq 100

Das Wichtigste in Kürze Die Nasdaq Prognose signalisiert kurzfristiges Erholungspotenzial nach starkem Verkaufsdruck, unterstützt durch mögliche geopolitische Entspannung

Der Chart des Tages deutet auf eine mögliche V-förmige Gegenbewegung in Richtung 24.000 Punkte hin

Hohe Volatilität bleibt bestehen, da die Märkte weiterhin stark auf Entwicklungen im Nahostkonflikt reagieren

Die Nasdaq Prognose verbessert sich kurzfristig, nachdem die Nasdaq 100 Futures (Nasdaq) heute um rund 1 % zulegen. Treiber ist die Erwartung, dass die USA ihr Engagement im Konflikt mit dem Iran schrittweise reduzieren könnten. Donald Trump signalisierte Offenheit für einen Rückzug noch vor einer möglichen Aufhebung der Blockade der Straße von Hormus. ► Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Zusätzlich deutet die jüngste Zieldefinition von Marco Rubio darauf hin, dass der Fokus weniger auf strategischen Handelsrouten liegt, sondern vielmehr auf militärischen Kapazitäten Irans. Dennoch bleibt unklar, ob es sich dabei um eine tatsächliche Deeskalation oder lediglich um taktische Kommunikation handelt. Chart des Tages: Nasdaq 100 vor möglicher V-Erholung Der Chart des Tages zeigt deutlich, dass in den vergangenen Stunden starker Verkaufsdruck dominierte. Historisch betrachtet führten vergleichbare Abwärtsbewegungen im Nasdaq 100 jedoch häufig zu kurzfristigen V-förmigen Erholungen. Sollte sich dieses Muster erneut bestätigen, könnte der Nasdaq in Richtung der Marke von 24.000 Punkten steigen. Dort dürfte sich entscheiden, ob die Aufwärtsdynamik nachhaltig ist oder lediglich eine technische Gegenbewegung darstellt. Risiken bleiben hoch Trotz der verbesserten Nasdaq Prognose bleibt die Volatilität erhöht. Die Märkte reagieren weiterhin sensibel auf geopolitische Entwicklungen. Eine klare Entspannung ist aktuell nicht in Sicht: Israel signalisiert eine mögliche Fortsetzung der militärischen Operationen über Wochen hinweg

Premierminister Netanyahu betont, dass kein zeitliches Limit für weitere Maßnahmen besteht Diese Faktoren könnten jederzeit erneut Druck auf die Technologiewerte ausüben. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 31.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zur Nasdaq Prognose Die kurzfristige Nasdaq Prognose deutet auf eine mögliche Erholung hin, gestützt durch technische Faktoren und geopolitische Hoffnung. Der Chart des Tages unterstreicht die Chance auf eine Gegenbewegung - allerdings bleibt das Umfeld fragil und stark nachrichtengetrieben. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

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