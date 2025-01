NATGAS / Erdgas-Futures verzeichnen derzeit eine erh√∂hte Volatilit√§t, da US-Wettervorhersagen eine deutliche Verschiebung hin zu k√§lteren Temperaturen signalisieren, was zu erheblichen Preisbewegungen angesichts von Versorgungsengp√§ssen und sich √§ndernden Handelspositionen f√ľhrt. Nach einer beeindruckenden Rallye gestern ist der Preis heute leicht gesunken. ¬† Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚Ėļ NATGAS ISIN: XD0002745517 | Ticker: NATGAS Wichtige NATGAS Marktstatistiken: Aktueller Preis: 3,82 $ (-3 %)

Tageshoch: 4,201 $ (52-Wochen-Hoch)

Vorherige Sitzung: +15 %

YTD-Performance: +58 % US Wetterdynamik Aktualisierte Prognosen von The Weather Co. und Atmospheric G2 sagen f√ľr Januar 2025 unterdurchschnittliche Temperaturen im Osten der Vereinigten Staaten von Florida bis Maine voraus. Der H√∂hepunkt des K√§lteeinbruchs wird f√ľr Mitte des Monats erwartet, wobei AccuWeather vor m√∂glichen ‚Äěerheblichen Schnee- und Eisbedingungen‚Äú warnt. Dies stellt eine deutliche Abweichung vom relativ milden Herbst- und Fr√ľhwinterverlauf dar. Meteorologen erwarten mit einer Wahrscheinlichkeit von fast 95 % eine deutliche Abk√ľhlung an der Ostk√ľste. Diese Temperaturen unter dem Normalwert werden voraussichtlich bis mindestens Mitte Februar anhalten. Quelle: Bloomberg Financial LP Liefer- und Produktionsrisiken Branchenanalysten, darunter John Kilduff von Again Capital, warnen vor m√∂glichen ‚ÄěFreeze-offs‚Äú, die die Erdgasproduktion unterbrechen k√∂nnten, insbesondere in der Marcellus-Schieferregion. Diese Gefahr besteht, da sich die Speicherst√§nde auf nur 5 % √ľber dem F√ľnfjahresdurchschnitt normalisiert haben, was deutlich unter dem √úberschuss von 40 % liegt, der im letzten Winter beobachtet wurde. Handel und Marktstimmung Algorithmische Handelsfonds haben sich von "Flat"-basierten (neutrale Positionen) zu Netto-Long-Positionen verlagert, was die wachsende optimistische Stimmung widerspiegelt. Der j√ľngste Anstieg des Februar-Futurekontrakts markierte den gr√∂√üten Tagesgewinn seit seiner Einf√ľhrung im Jahr 2012 und unterstreicht die Sensibilit√§t des Marktes f√ľr wetterbedingte Nachfrageerwartungen. LNG-Exportaussichten Zus√§tzlicher Nachfragedruck entsteht durch die Erweiterung der LNG-Exportkapazit√§ten, da die Anlagen von Cheniere Energy in Corpus Christi und von Venture Global in Plaquemines ihren Betrieb hochfahren. Dies kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die weltweiten LNG-Exporte das langsamste Wachstum seit 2015 verzeichnen, was die Preise angesichts der angespannten Marktlage m√∂glicherweise st√ľtzen k√∂nnte. NATGAS Chart (Intervall D1) Der Preis des Rohstoffs wird derzeit √ľber dem 61,8 %-Fibonacci-Retracement-Level gehandelt. Der RSI k√ľhlt sich ab, nachdem er sich dem √ľberkauften Bereich gen√§hert hat ‚Äď ein Muster, das in der Vergangenheit potenzielle Aufw√§rtsbewegungen vorwegnahm. Der MACD zeigt eine starke bullische Divergenz an, was die M√∂glichkeit eines anhaltenden bullischen Momentums verst√§rkt. Der 30-Tage-EMA liegt √ľber dem 23,6 %-Fibonacci-Retracement-Level und bietet eine starke Unterst√ľtzungszone f√ľr Bullen. F√ľr B√§ren k√∂nnte dieses Niveau ein wichtiges Ziel darstellen und bei einem Durchbruch eine m√∂gliche Trendwende signalisieren.¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† ¬† 2024 KENNT EINEN SIEGER! ¬† ¬† AUSGEZEICHNET ¬†vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

