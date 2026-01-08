Chart des Tages: Nikkei 225 unter Druck – Aktuelle Nikkei Prognose

- Kurzfristiger Druck durch Gewinnmitnahmen und Konjunkturdaten
- Geopolitische Spannungen als zentrales Risiko
- Technischer Aufwärtstrend bleibt intakt
- Kurzfristiger Druck durch Gewinnmitnahmen und Konjunkturdaten
- Geopolitische Spannungen als zentrales Risiko
- Technischer Aufwärtstrend bleibt intakt
Der Nikkei 225 (JP225) setzt seine Korrektur fort und verliert am heutigen Handelstag rund 0,85 %, womit der Index erstmals seit mehreren Sitzungen wieder unter die Marke von 52.000 Punkten fällt. Damit steht der japanische Leitindex bereits den dritten Tag in Folge unter Druck.
Hauptauslöser sind Gewinnmitnahmen bei zuvor stark gefallenen KI- und Halbleiterwerten. Besonders deutlich zeigt sich dies bei SoftBank Group mit einem Kursverlust von über 4 %, während auch Tokyo Electron und Advantest spürbar nachgeben. Nach der jüngsten Rekordrally, die vor allem durch die Euphorie rund um Nvidia-Chips und KI-Spekulationen befeuert wurde, setzt nun eine technische Gegenbewegung ein.
Zusätzlichen Belastungsfaktor stellen die jüngsten Konjunkturdaten dar: Die realen Löhne in Japan sanken im November um 2,8 % im Jahresvergleich, der stärkste Rückgang seit Januar. Diese Entwicklung dämpft den Binnenkonsum und verschlechtert kurzfristig die wirtschaftlichen Aussichten – ein negatives Signal für die Nikkei Prognose.
► Nikkei: WKN 969244 | ISIN XC0009692440 | Ticker: JP225
Nikkei Prognose: Geopolitische Risiken rücken in den Fokus
Noch schwerer wiegen jedoch die zunehmenden geopolitischen Spannungen zwischen Japan und China, die aktuell die Schlagzeilen dominieren. China kündigte ein sofortiges Exportverbot für Dual-Use-Güter mit ziviler und militärischer Verwendung nach Japan an. Darunter fallen potenziell auch seltene Erden, ein kritischer Rohstoff für Schlüsselindustrien.
Japan ist bei diesen Materialien stark von China abhängig:
-
60–70 % der gesamten Versorgung stammen aus China
-
bei schweren Metallen wie Dysprosium und Terbium nahezu 100 %
Ein länger andauernder Lieferstopp würde erhebliche Auswirkungen auf die Automobil-, Elektronik- und Rüstungsindustrie haben. Laut Nomura könnte ein dreimonatiges Embargo die japanische Wirtschaft 660 Mrd. Yen (rund 4,2 Mrd. USD) kosten und das BIP um 0,11 Prozentpunkte reduzieren – ein klar negatives Szenario für die mittelfristige Nikkei Prognose.
Zusätzlicher Druck entsteht durch eine Anti-Dumping-Untersuchung des chinesischen Handelsministeriums (MOFCOM) gegen Importe von Dichlorsilan aus Japan, einem essenziellen Vorprodukt für die Chipproduktion. Darüber hinaus kündigte China die Wiedereinführung des Importverbots für japanische Meeresprodukte an – offiziell begründet mit Fukushima-Wasserbedenken, faktisch jedoch als Reaktion auf politische Aussagen Japans zu Taiwan.
Chart des Tages: Technische Analyse des Nikkei 225
Trotz der laufenden Korrektur bleibt das übergeordnete technische Bild des Nikkei 225 weiterhin konstruktiv. Der Index bewegt sich nach wie vor oberhalb der 50-Tage-EMA, die als wichtige dynamische Unterstützung fungiert und den langfristigen Aufwärtstrend bestätigt.
-
Widerstand: Lokales Doppeltop im Bereich 52.780 Punkte
-
Unterstützung: 50-Tage-EMA (blaue Linie im Chart)
-
RSI (14 Tage): Rückfall unter die 70-Punkte-Marke, was auf das Ende einer überkauften Marktphase hindeutet
Aus technischer Sicht spricht dies für eine gesunde Konsolidierung innerhalb eines bestehenden Aufwärtstrends, solange zentrale Unterstützungszonen verteidigt werden.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 08.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Fazit – Nikkei Prognose im Überblick
Der Chart des Tages zeigt einen Nikkei 225, der kurzfristig unter geopolitischen und makroökonomischen Belastungen leidet. Mittelfristig bleibt der Trend jedoch aufwärtsgerichtet, sofern sich die geopolitischen Spannungen nicht weiter zuspitzen und die technische Unterstützung hält. Anleger sollten die Entwicklung der Handelsbeziehungen mit China sowie die nächsten Konjunkturdaten genau beobachten.
HANDELN BEIM BESTEN BROKER*
-
Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET
-
Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
-
DAX: Stabiler Aufwärtstrend mit immer neuen Allzeithochs?! 🔴 Die aktuelle DAX-Analyse 🔴 Chartanalyse, Prognose & Wochenausblick
Krypto News & Bitcoin News: Steht der nächste große Bitcoin-Move bevor? 🪙📉
Gold Analyse & Prognose 🟡 Bullisches Grundmomentum!
Der XTB Wochenausblick 🔴 Märkte, die man nächste Woche im Auge behalten sollte 🔴EURUSD, S&P 500, Silber
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.