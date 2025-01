Der chinesische Aktienmarkt verzeichnet heute starke R√ľckg√§nge und f√§llt um 2,65‚Äď3,15 %. Die schw√§chere Stimmung bei den Indizes l√§sst sich auf deutlich niedrigere Werte aus dem Caixin/S&P Global PMI-Bericht f√ľr das verarbeitende Gewerbe im Dezember zur√ľckf√ľhren, der auf 50,5 fiel. √Ėkonomen hatten einen Wert von 51,7 erwartet. Der Wert, der im November noch bei 51,5 lag, spiegelt eine geringf√ľgige Expansion im verarbeitenden Gewerbe wider, wobei die Exportnachfrage aufgrund der Unsicherheiten im Welthandel nachl√§sst. Der wichtigste CHN.cash-Referenzwert ist heute um 3,15 % auf 7.059 Punkte gefallen, w√§hrend der Hang Seng Index in Hongkong um 2,60 % auf 19.560 Punkte gefallen ist. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der breitere Marktr√ľckgang unterstreicht die Besorgnis der Anleger √ľber die wirtschaftlichen Herausforderungen, trotz des Versprechens von Pr√§sident Xi Jinping, eine proaktive Wachstumspolitik umzusetzen. Schwache Produktionsdaten und die Sorge um eskalierende Handelsspannungen zwischen den USA und China haben die Stimmung verschlechtert, da die Exportauftr√§ge zum vierten Mal in f√ľnf Monaten schrumpfen. Der Offshore-Yuan legte gegen√ľber dem Dollar leicht auf 7,3224 zu und gewann etwas an Boden, nachdem er Anfang der Woche ein Mehrjahrestief erreicht hatte. Die Anleger erwarten nun von den politischen Entscheidungstr√§gern weitere Konjunkturma√ünahmen, um das Wachstum in der zweitgr√∂√üten Volkswirtschaft der Welt zu stabilisieren. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB ¬† SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET ¬†vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

