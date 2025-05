Der US-Anleihemarkt hat gerade eine seiner schlechtesten Sitzungen in diesem Jahr hinter sich, und die schwache Nachfrage bei der gestrigen Anleiheauktion verst√§rkte den Trend zum Verkauf aller Arten von amerikanischen Verm√∂genswerten. Die mangelnde Nachfrage nach US-Anleihen unterstreicht die Besorgnis √ľber Trumps geplante Steuerreform und die langfristige Entwicklung des bereits aufgebl√§hten Defizits. Der 10-j√§hrige Treasury-Futures-Kontrakt fiel unter die wichtige Unterst√ľtzungsmarke von rund 109,70 und erreichte damit den tiefsten Stand seit drei Monaten. Die Anleihekurse waren aufgrund der Erwartungen einer Zinssenkung durch die US-Notenbank allm√§hlich gestiegen, doch die chaotische Handelspolitik im M√§rz und April hat diese Hoffnungen deutlich ged√§mpft. Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ‚ÄěSell America‚Äú weiterhin im Spiel Nur wenige Tage nach der Herabstufung der Kreditw√ľrdigkeit der USA hat der Anleihemarkt der Regierung die gelbe Karte gezeigt. Anhaltende Streitigkeiten √ľber Trumps Steuergesetzgebung und Bef√ľrchtungen einer Stagflation haben die Renditen 30-j√§hriger US-Staatsanleihen √ľber 5 % getrieben (10-j√§hrige Anleihen n√§hern sich 4,6 %). Die schwache Nachfrage bei der j√ľngsten Auktion 20-j√§hriger Anleihen griff auch auf die Wall Street √ľber und verst√§rkte die ‚ÄěSell America‚Äú-Stimmung, sodass die wichtigsten Blue-Chip-Indizes zwischen 1,4 % und 1,9 % nachgaben. Die Anleiherenditen steigen angesichts der Rezessions√§ngste weiter an. Die Renditen f√ľr 30-j√§hrige Anleihen haben die symbolische 5 %-Marke √ľberschritten und n√§hern sich einem 20-Jahres-Hoch (der letzte H√∂chststand wurde im Herbst 2023 erreicht). Quelle: Bloomberg Finance L.P. Republikaner gespalten Trumps vorgeschlagenes ‚Äěsch√∂nes Steuergesetz‚Äú sorgt seit Tagen f√ľr Kontroversen ‚Äď sowohl im Kapitol als auch an der Wall Street. Es baut auf den Steuersenkungen auf, die w√§hrend seiner ersten Amtszeit eingef√ľhrt wurden. Die daraus resultierenden Mindereinnahmen des Bundes sollen durch Haushaltsk√ľrzungen (u. a. bei Medicaid und Programmen f√ľr gr√ľne Energie) ausgeglichen werden, doch in seiner jetzigen Form w√ľrde das Gesetz das bereits erhebliche Defizit weiter vergr√∂√üern. Erschwerend kommt hinzu, dass die Republikaner intern gespalten sind: Ultrakonservative fordern tiefere K√ľrzungen, w√§hrend Gem√§√üigte Bedenken hinsichtlich der Zukunft von Infrastruktur- und Energieprojekten √§u√üern. ¬† ¬† ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln: Aktienhandel +¬†CFD¬†Trading + ETF Sparpl√§ne:¬† AUSGEZEICHNET

