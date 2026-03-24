Chart des Tages: Brent Prognose - Ölpreis unter Druck trotz geopolitischer Eskalation

Ölmarkt unter Schock: Massive Bewegung bei Brent

Der Ölmarkt erlebte zuletzt eine außergewöhnlich starke Bewegung. Brent Crude konnte seine Verluste im gestrigen Handel zwar eingrenzen, nachdem der Preis zuvor um rund 10 % eingebrochen war – ein seltenes Ereignis in diesem Marktumfeld.

Auslöser waren Aussagen von Donald Trump, wonach Verhandlungen mit dem Iran laufen und kurzfristig ein Abkommen erwartet wird. Gleichzeitig wurde ein geplanter Angriff auf Energieinfrastruktur ausgesetzt und dem Iran ein Zeitfenster von fünf Tagen eingeräumt, um Gespräche abzuschließen.

► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl

Offiziell bestreitet Teheran jedoch weiterhin jegliche Verhandlungen. Dennoch erinnert die aktuelle Dynamik stark an frühere geopolitische Verhandlungsphasen.

Geopolitik bleibt zentraler Treiber der Brent Prognose

Trotz der diplomatischen Signale bleibt die Lage angespannt:

Israel setzt Luftangriffe fort, insbesondere auf Gasinfrastruktur

Iran reagiert mit Gegenschlägen gegen Israel sowie weitere Staaten wie Bahrain und die VAE

Golfstaaten könnten stärker in den Konflikt eingreifen

Saudi-Arabien gewährt den USA Zugang zu Militärbasen

Die VAE fokussieren sich auf wirtschaftliche Ziele im Iran

Berichten zufolge laufen mögliche Verhandlungen über indirekte Kanäle, unter anderem mit Pakistan als Vermittler.

Ein zentrales Risiko für die Brent Prognose bleibt, dass diplomatische Fortschritte nur von einzelnen politischen Lagern im Iran getragen werden, während andere weiterhin eine harte Linie verfolgen.

Marktanalyse: Brent stabilisiert sich über 100 USD

Aktuell notiert Brent bei rund 100 USD pro Barrel (Mai-Kontrakt), während kurzfristigere Kontrakte weiterhin höher gehandelt werden.

Die gestrige Abwärtsbewegung wurde gestoppt

Die Aufwärtsdynamik bleibt jedoch begrenzt

Kurzfristig könnte die Volatilität aufgrund der 5-Tage-Frist sinken

Wichtig: Israel hat seine militärischen Aktivitäten nicht eingestellt – ein entscheidender Faktor für weitere Preisschwankungen.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Chart des Tages: Technische Analyse und wichtige Marken

Für die Brent Prognose spielt die technische Lage eine entscheidende Rolle:

Unterstützung: 95 USD (38,2 % Fibonacci-Retracement)

95 USD (38,2 % Fibonacci-Retracement) Diese Zone diente bereits mehrfach als Wendepunkt

Der Aufwärtstrend seit Januar bleibt intakt

Solange die 95-USD-Marke hält, bleibt das übergeordnete Bild stabil.

Terminstruktur zeigt weiterhin Angebotsengpässe

Die Forward Curve befindet sich weiterhin in deutlicher Backwardation, was auf ein knappes kurzfristiges Angebot hindeutet.

Calendar Spreads bleiben erhöht (unter 2022-Niveau, aber historisch hoch)

Ein Rückgang um 1–2 USD könnte ein erstes Signal für ein Markttop sein

Preise für Anfang 2027 liegen weiterhin über 80 USD

Dies deutet darauf hin, dass der Markt langfristig weiterhin strukturelle Risiken einpreist.

Quelle: Bloomberg Finance LP

Fazit: Brent Prognose bleibt stark von Politik abhängig

Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass geopolitische Faktoren kurzfristig dominieren. Trotz diplomatischer Signale bleibt das Risiko weiterer Eskalationen hoch.

Kurzfristige Brent Prognose:

Seitwärtsbewegung mit erhöhter Volatilität

Fokus auf Nachrichtenlage rund um Iran-Verhandlungen

Mittelfristig:

Bruch unter 95 USD könnte Abwärtspotenzial eröffnen

Entspannung im Konflikt könnte Preise deutlich drücken

Der Ölmarkt bleibt damit einer der sensibelsten Indikatoren für geopolitische Risiken.

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FAQ

Was ist der Chart des Tages bei Brent?

Der Chart des Tages zeigt die aktuell wichtigste technische Entwicklung im Ölmarkt und ordnet ein, welche Kursmarken bei Brent derzeit entscheidend sind.

Wie lautet die aktuelle Brent Prognose?

Die aktuelle Brent Prognose bleibt kurzfristig volatil, da geopolitische Risiken und mögliche Verhandlungen mit dem Iran den Ölpreis stark beeinflussen.

Warum schwankt der Brent-Preis derzeit so stark?

Der Brent-Preis reagiert vor allem auf politische Nachrichten, militärische Eskalationen im Nahen Osten und Veränderungen bei den Angebotserwartungen.

Welche Marke ist für die Brent Prognose besonders wichtig?

Aus technischer Sicht gilt der Bereich um 95 USD je Barrel als zentrale Unterstützung und damit als wichtige Marke für die weitere Brent Prognose.

Was bedeutet Backwardation bei Brent?

Backwardation bedeutet, dass kurzfristige Brent-Kontrakte teurer sind als länger laufende Kontrakte, was auf ein knappes aktuelles Angebot hindeutet.

Kann der Brent-Preis weiter steigen?

Ja, ein weiterer Anstieg ist möglich, solange die geopolitischen Risiken hoch bleiben und die wichtige Unterstützung nicht unterschritten wird.

Wann könnte der Brent-Preis wieder fallen?

Ein Rückgang wäre wahrscheinlicher, wenn sich die Lage im Nahen Osten entspannt, Verhandlungen Fortschritte machen oder die Unterstützung bei 95 USD fällt.