Chart des Tages: Brent Prognose - Ölpreis unter Druck trotz geopolitischer Eskalation

- Geopolitische Spannungen: Der Ölpreis bleibt volatil, da die Märkte Trumps 5-Tage-Ultimatum gegen die anhaltenden israelischen Angriffe und die iranischen Vergeltungsmaßnahmen abwägen.
- Wichtige Unterstützung: Brent hat die 95-Dollar-Marke erfolgreich verteidigt und den übergeordneten Aufwärtstrend für 2026 trotz der jüngsten Schwankungen von 10 % aufrechterhalten.
- Marktsignal: Während die Backwardation auf ein knappes Angebot hindeutet, würde ein Rückgang der Kalenderspreads um 1 bis 2 Dollar eine definitive Trendumkehr signalisieren.
- Geopolitische Spannungen: Der Ölpreis bleibt volatil, da die Märkte Trumps 5-Tage-Ultimatum gegen die anhaltenden israelischen Angriffe und die iranischen Vergeltungsmaßnahmen abwägen.
- Wichtige Unterstützung: Brent hat die 95-Dollar-Marke erfolgreich verteidigt und den übergeordneten Aufwärtstrend für 2026 trotz der jüngsten Schwankungen von 10 % aufrechterhalten.
- Marktsignal: Während die Backwardation auf ein knappes Angebot hindeutet, würde ein Rückgang der Kalenderspreads um 1 bis 2 Dollar eine definitive Trendumkehr signalisieren.
Ölmarkt unter Schock: Massive Bewegung bei Brent
Der Ölmarkt erlebte zuletzt eine außergewöhnlich starke Bewegung. Brent Crude konnte seine Verluste im gestrigen Handel zwar eingrenzen, nachdem der Preis zuvor um rund 10 % eingebrochen war – ein seltenes Ereignis in diesem Marktumfeld.
Auslöser waren Aussagen von Donald Trump, wonach Verhandlungen mit dem Iran laufen und kurzfristig ein Abkommen erwartet wird. Gleichzeitig wurde ein geplanter Angriff auf Energieinfrastruktur ausgesetzt und dem Iran ein Zeitfenster von fünf Tagen eingeräumt, um Gespräche abzuschließen.
► Brent WKN: 967740 | ISIN: XC0009677409 | Ticker: Brent Öl
Offiziell bestreitet Teheran jedoch weiterhin jegliche Verhandlungen. Dennoch erinnert die aktuelle Dynamik stark an frühere geopolitische Verhandlungsphasen.
Geopolitik bleibt zentraler Treiber der Brent Prognose
Trotz der diplomatischen Signale bleibt die Lage angespannt:
- Israel setzt Luftangriffe fort, insbesondere auf Gasinfrastruktur
- Iran reagiert mit Gegenschlägen gegen Israel sowie weitere Staaten wie Bahrain und die VAE
- Golfstaaten könnten stärker in den Konflikt eingreifen
- Saudi-Arabien gewährt den USA Zugang zu Militärbasen
- Die VAE fokussieren sich auf wirtschaftliche Ziele im Iran
Berichten zufolge laufen mögliche Verhandlungen über indirekte Kanäle, unter anderem mit Pakistan als Vermittler.
Ein zentrales Risiko für die Brent Prognose bleibt, dass diplomatische Fortschritte nur von einzelnen politischen Lagern im Iran getragen werden, während andere weiterhin eine harte Linie verfolgen.
Marktanalyse: Brent stabilisiert sich über 100 USD
Aktuell notiert Brent bei rund 100 USD pro Barrel (Mai-Kontrakt), während kurzfristigere Kontrakte weiterhin höher gehandelt werden.
- Die gestrige Abwärtsbewegung wurde gestoppt
- Die Aufwärtsdynamik bleibt jedoch begrenzt
- Kurzfristig könnte die Volatilität aufgrund der 5-Tage-Frist sinken
Wichtig: Israel hat seine militärischen Aktivitäten nicht eingestellt – ein entscheidender Faktor für weitere Preisschwankungen.
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
Chart des Tages: Technische Analyse und wichtige Marken
Für die Brent Prognose spielt die technische Lage eine entscheidende Rolle:
- Unterstützung: 95 USD (38,2 % Fibonacci-Retracement)
- Diese Zone diente bereits mehrfach als Wendepunkt
- Der Aufwärtstrend seit Januar bleibt intakt
Solange die 95-USD-Marke hält, bleibt das übergeordnete Bild stabil.
Terminstruktur zeigt weiterhin Angebotsengpässe
Die Forward Curve befindet sich weiterhin in deutlicher Backwardation, was auf ein knappes kurzfristiges Angebot hindeutet.
- Calendar Spreads bleiben erhöht (unter 2022-Niveau, aber historisch hoch)
- Ein Rückgang um 1–2 USD könnte ein erstes Signal für ein Markttop sein
- Preise für Anfang 2027 liegen weiterhin über 80 USD
Dies deutet darauf hin, dass der Markt langfristig weiterhin strukturelle Risiken einpreist.
Quelle: Bloomberg Finance LP
Fazit: Brent Prognose bleibt stark von Politik abhängig
Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass geopolitische Faktoren kurzfristig dominieren. Trotz diplomatischer Signale bleibt das Risiko weiterer Eskalationen hoch.
Kurzfristige Brent Prognose:
- Seitwärtsbewegung mit erhöhter Volatilität
- Fokus auf Nachrichtenlage rund um Iran-Verhandlungen
Mittelfristig:
- Bruch unter 95 USD könnte Abwärtspotenzial eröffnen
- Entspannung im Konflikt könnte Preise deutlich drücken
Der Ölmarkt bleibt damit einer der sensibelsten Indikatoren für geopolitische Risiken.
ROHSTOFF TRADING MIT CFD
- Handeln Sie Öl und andere Rohstoffe gehebelt
- BRENT (OIL) oder WTI Öl (OIL.WTI) verfügbar
- Hier mehr erfahren
FAQ
Was ist der Chart des Tages bei Brent?
Der Chart des Tages zeigt die aktuell wichtigste technische Entwicklung im Ölmarkt und ordnet ein, welche Kursmarken bei Brent derzeit entscheidend sind.
Wie lautet die aktuelle Brent Prognose?
Die aktuelle Brent Prognose bleibt kurzfristig volatil, da geopolitische Risiken und mögliche Verhandlungen mit dem Iran den Ölpreis stark beeinflussen.
Warum schwankt der Brent-Preis derzeit so stark?
Der Brent-Preis reagiert vor allem auf politische Nachrichten, militärische Eskalationen im Nahen Osten und Veränderungen bei den Angebotserwartungen.
Welche Marke ist für die Brent Prognose besonders wichtig?
Aus technischer Sicht gilt der Bereich um 95 USD je Barrel als zentrale Unterstützung und damit als wichtige Marke für die weitere Brent Prognose.
Was bedeutet Backwardation bei Brent?
Backwardation bedeutet, dass kurzfristige Brent-Kontrakte teurer sind als länger laufende Kontrakte, was auf ein knappes aktuelles Angebot hindeutet.
Kann der Brent-Preis weiter steigen?
Ja, ein weiterer Anstieg ist möglich, solange die geopolitischen Risiken hoch bleiben und die wichtige Unterstützung nicht unterschritten wird.
Wann könnte der Brent-Preis wieder fallen?
Ein Rückgang wäre wahrscheinlicher, wenn sich die Lage im Nahen Osten entspannt, Verhandlungen Fortschritte machen oder die Unterstützung bei 95 USD fällt.
BÖRSE HEUTE: Nasdaq 100 bricht ein – Öl, Inflation & Tech belasten Märkte (26.03.2026)
Hormus-Straße geöffnet – Ölpreise steigen weiter
WTI Öl steigt: Börse aktuell reagiert auf Trump & Iran-Konflikt
TRADINGIDEE des Tages 🔴 EURUSD (26.03.26) 🚨
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.