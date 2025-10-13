Krypto Crash nach Trump-Zöllen: Bitcoin Kurs fällt – Panik oder Mechanik?

⚡ Krypto-Crash nach Trump-Zöllen

Einleitung

Freitagabend auf Samstagnacht verwandelte sich der Kryptomarkt in ein Schlachtfeld. Nachdem Donald Trump auf TruthSocial 100-Prozent-Zölle auf chinesische Waren ankündigte, rutschten Bitcoin, Ethereum & Co. in eine abrupte Talfahrt. Binnen Minuten wurden rund 20 Milliarden US-Dollar liquidiert – das größte Liquidationsereignis seit Jahren.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

🔑 Key Takeaways

1️⃣ Historischer Absturz: Bitcoin fiel von rund 117.000 USD auf 101.000 USD, während große Altcoins wie Dogecoin (DOGE), Sui (SUI) oder XRP zwischen 70 % und 90 % verloren.

2️⃣ Mechanischer Crash statt Panik: Zu viel Hebel, zu wenig Liquidität und ein ungünstiger Zeitpunkt (Freitagabend mit dünnen Orderbüchern) führten zu einer Kaskade automatischer Verkäufe.

3️⃣ Schnelle Erholung: Innerhalb weniger Stunden stieg Bitcoin wieder auf 115.000 USD. Der Markt reagierte nicht fundamental, sondern technisch – getrieben von Reflexen und Liquidität.

📉 Analyse: Trumps Zoll-Schock und der Reflex der Märkte

Trump hatte mit seinen Zöllen gezielt den Nerv der Märkte getroffen – doch das Timing war kein Zufall. Leere Orderbücher, fragiles Momentum und eine überhitzte Marktstruktur führten dazu, dass ein einzelner Post ausreichte, um eine Lawine auszulösen.

Nur wenig später folgte die Kehrtwende: Mit einem versöhnlichen Post schrieb Trump über Präsident Xi Jinping –

„Don’t worry about China, it will all be fine!“

Die Märkte reagierten prompt. Was zuvor als geopolitischer Schock galt, wurde zum kurzlebigen Theaterstück, das erfahrene Trader längst durchschauen.

China wird reagieren, Washington wird relativieren, Fristen werden verlängert – und am Ende bleibt alles wie zuvor.

Quelle: Truth Social

🧠 Fazit

Der vermeintliche Krypto-Crash war keine Katastrophe, sondern ein Reset: eine Bereinigung überheblicher Hebelpositionen und ein Beweis dafür, wie sensibel der Markt auf politische Trigger reagiert – aber auch, wie schnell er sich erholen kann.

In einem Umfeld, in dem Liquidität das dominierende Narrativ bleibt, könnte Bitcoin bald wieder neue Höchststände testen.

Bitcoin Chart (H1)

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Krypto-Crash und Bitcoin Kurs

💥 Was war der Auslöser des jüngsten Krypto-Crashs?

Der Krypto-Crash wurde durch die überraschende Ankündigung von Donald Trump, 100-Prozent-Zölle auf chinesische Waren einzuführen, ausgelöst. Diese Nachricht führte am Freitagabend auf Samstagnacht zu Panikverkäufen und einer massiven Marktliquidation von rund 20 Milliarden US-Dollar.

📉 Wie stark ist der Bitcoin Kurs gefallen?

Der Bitcoin Kurs fiel kurzfristig von etwa 117.000 USD auf 101.000 USD – ein Rückgang von rund 14 %. Gleichzeitig verloren große Altcoins wie Dogecoin (DOGE), Sui (SUI) und XRP zwischen 70 % und 90 % ihres Wertes, bevor sie sich schnell wieder erholten.

🔁 Warum kam es so schnell zur Erholung nach dem Crash?

Der Absturz war kein fundamentaler Zusammenbruch, sondern ein mechanischer Effekt: Überhitzte Hebelpositionen, geringe Liquidität und ein dünnes Handelsvolumen führten zu automatischen Verkäufen. Als sich die Märkte beruhigten und Trump später einen versöhnlichen Post veröffentlichte, erholte sich der Bitcoin Kurs rasch auf rund 115.000 USD.

🧠 Welche Rolle spielten Donald Trumps Aussagen für die Märkte?

Trumps Zollaussagen wirkten als katalytischer Auslöser in einem ohnehin sensiblen Marktumfeld. Der Zeitpunkt – Freitagabend mit schwachen Orderbüchern – verstärkte die Reaktion. Später relativierte Trump seine Aussagen und betonte die guten Beziehungen zu Präsident Xi Jinping, was die Märkte beruhigte.

🪙 Ist der Krypto-Crash ein Warnsignal für Anleger?

Nicht zwingend. Der jüngste Krypto Crash war vor allem eine technische Korrektur und eine Bereinigung überheblicher Hebelpositionen. Solche Phasen sind typisch für volatile Märkte. Langfristig könnte sich die Bewegung sogar als gesund erweisen, da sie überzogene Spekulationen aus dem Markt entfernt.

📈 Wie geht es mit dem Bitcoin Kurs weiter?

Viele Analysten sehen den Bitcoin Kurs nach dem schnellen Rebound wieder im Aufwärtstrend. Solange die globale Liquidität hoch bleibt und keine neuen politischen Schocks auftreten, sind neue Allzeithochs möglich. Der Markt bleibt jedoch empfindlich gegenüber makropolitischen Ereignissen und Zentralbankentscheidungen.