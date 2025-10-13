BÖRSE HEUTE: Wall Street erholt sich – Nasdaq 100 +2 %, Gold über 4.100 USD (13.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Wall Street im Erholungsmodus

Gold über 4.100 USD

Tech-Impulse durch OpenAI & Broadcom

📈 Börse aktuell: Wall Street erholt sich – Gold über 4.100 USD, Tech-Aktien glänzen 💬 Einleitung Nach den turbulenten Tagen rund um Donald Trumps harte Handelsrhetorik gegenüber China zeigen sich die Märkte am Montag deutlich erholt.

Trump milderte seine Aussagen und betonte die „guten Beziehungen“ zu Chinas Präsident Xi Jinping sowie die Möglichkeit eines neuen Handelsabkommens – ein Signal, das weltweit für Beruhigung an den Börsen sorgt. Während Peking bislang keine offizielle Reaktion zeigte, nutzen Investoren die Gelegenheit zur Erholung: Sowohl in den USA als auch in Europa dominieren grüne Vorzeichen. 🔑 Key Takeaways 1️⃣ Wall Street im Erholungsmodus: Nach dem größten Ausverkauf seit April legt der Nasdaq 100 um rund +2,1 % zu, während der VIX-Index – das Angstbarometer – um 7,6 % fällt. 2️⃣ Gold über 4.100 USD: Trotz besserer Stimmung bleibt Gold gefragt. Auch Silber (+3,6 %) und Palladium (+4,1 %) zeigen starke Zugewinne. 3️⃣ Tech-Impulse durch OpenAI & Broadcom: Eine neue Partnerschaft zur Entwicklung von maßgeschneiderten KI-Chips (10 GW) treibt die Kurse. Broadcom springt um 10 % nach oben. 💹 Börse heute: Positive Impulse aus Technologie, Rohstoffen und Konsumsektor Die Börse heute zeigt sich nach einer nervösen Vorwoche stabil und zuversichtlich. Wall Street kann dank besserer Unternehmenszahlen und der Hoffnung auf Entspannung im Handelskonflikt USA–China kräftig zulegen.

Vor allem Technologieunternehmen führen die Gewinne an – getrieben von OpenAI und Broadcom, die 2026 gemeinsam eigene KI-Chips auf den Markt bringen wollen. Das Projekt soll die Abhängigkeit von Nvidia verringern und neue Chancen im globalen KI-Sektor eröffnen. Parallel dazu glänzt der Edelmetallmarkt: Gold überwindet die historische Marke von 4.100 USD je Unze ,

Silber und Palladium steigen ebenfalls stark – getragen von Zinssenkungserwartungen und ETF-Zuflüssen. Auch im Aktiensektor gibt es positive Überraschungen: Die Estée Lauder Aktie gewinnt über 4 % , nachdem Goldman Sachs die Bewertung auf Buy angehoben und das Kursziel auf 115 USD erhöht hat.

Besonders erfreulich: stärkere Verkäufe in China und ein Comeback des Tourismusgeschäfts in Hainan. Am Devisenmarkt gehören der australische Dollar und der US-Dollar zu den Gewinnern, während Euro und Yen schwächeln. Der Dollar-Index (DXY) steigt um 0,3 %. Die Ölpreise ziehen ebenfalls an – Brent und WTI legen rund 2 % zu, gestützt durch Anzeichen einer Entspannung im Nahen Osten und bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China. 💰 Kryptomarkt: Leichte Erholung nach turbulentem Wochenende Am Kryptomarkt herrscht eine leicht bessere Stimmung, auch wenn Bitcoin aktuell -0,4 % verliert.

Kleinere Projekte zeigen hingegen kräftige Aufholbewegungen, nachdem es am Freitag zu massiven Abverkäufen gekommen war.

Analysten sehen in der aktuellen Stabilisierung eine gesunde Korrektur nach einer Phase starker Volatilität. 🧠 Fazit – Börse aktuell im Aufwind: Stabilisierung mit Hoffnung auf Entspannung Die Börse heute zeigt deutliche Zeichen einer Erholung – getragen von positiven Impulsen aus der Technologiebranche, starker Nachfrage nach Edelmetallen und Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Handelskonflikt. Solange sich die Rhetorik zwischen Trump und China weiter entspannt, könnte sich die Erholung fortsetzen.

Doch Anleger bleiben wachsam: Der Markt bleibt sensibel für politische Überraschungen – besonders im Vorfeld der wichtigen US-Wirtschaftsdaten in den kommenden Wochen. XTB: SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.