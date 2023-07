Chart des Tages - USD/CNH (25.07.2023)

Das Thema der morgendlichen Session, das für die größte Marktvolatilität sorgte, waren Berichte über weitere Stimulierungsmaßnahmen für die chinesische Wirtschaft. Während einer Sitzung des chinesischen Politbüros (d.h. eines wichtigen Teils des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, der sich mit den aktuellen politischen Angelegenheiten des Staates befasst) wurden Ankündigungen gemacht, die auf die Bereitschaft hinwiesen, Lösungen zur Verbesserung der angeschlagenen Immobilien- und Schuldenmärkte einzuführen. Angesichts dieser Nachrichten kletterte Chinas auf Immobilien fokussierter Unternehmensbenchmark um 11% und verzeichnete damit den größten Tagesgewinn seit acht Monaten, was die Stimmung an den APAC-Märkten und dem Yuan selbst stärkte.

Darüber hinaus wurde die chinesische Währung heute durch einen weiteren Faktor gestärkt, nämlich die Entscheidung der PBoC, den offiziellen Referenzkurs für das Paar USDCNH auf 7,1406 (gegenüber den erwarteten 7,2044) festzusetzen, was die lokalen Banken dazu ermutigte, USD am Devisenmarkt zu verkaufen und somit CNH zurückzukaufen.

Die Analysten von Morgan Stanley fügten hinzu, dass die Euphorie im Zusammenhang mit den heutigen Erklärungen vor allem auf die Worte zurückzuführen ist, die auf den Politurbo-Sitzungen gefallen sind. Damals teilte das Establishment mit, dass "Immobilien zum Leben da sind, nicht zur Spekulation", und sicherte damit die bevorstehenden politischen Optimierungen zu.

Die USDCNH-Paarung handelt heute fast 0,61% niedriger und testet die Unterstützungszone, die durch das 23,6%-Fibo-Maß der Anfang 2022 eingeleiteten Aufwärtswelle festgelegt wurde. Quelle: xStation5 von XTB

