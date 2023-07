Das Forexpaar USDCAD ist eines der W√§hrungspaare, die heute Nachmittag eine erh√∂hte Volatilit√§t aufweisen k√∂nnten. Dies liegt daran, dass die Arbeitsmarktdaten f√ľr Juni aus den Vereinigten Staaten und Kanada um 14:30 Uhr deutscher Zeit¬†ver√∂ffentlicht werden. Wie √ľblich wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger in erster Linie auf die US-Daten richten, insbesondere nachdem die gestern ver√∂ffentlichten ADP-Daten einen Besch√§ftigungszuwachs von fast einer halben Million zeigten.¬†

Die H√§ndler sind gespannt, ob die heutigen NFP-Daten dies best√§tigen werden. W√§hrend der ADP in den letzten Jahren ein eher schlechter Vorhersagewert f√ľr den NFP-Wert war, stimmten die beiden Werte in den letzten drei Monaten mehr oder weniger gut miteinander √ľberein. Ein gutes NFP-Ergebnis w√ľrde eine Zinserh√∂hung im Juli wahrscheinlich zu einer ausgemachten Sache machen (die Geldm√§rkte sehen derzeit eine etwa 85%ige Chance auf eine Zinserh√∂hung um 25 Basispunkte) und w√ľrde die Wetten auf eine Zinserh√∂hung bei den sp√§teren Sitzungen wahrscheinlich erh√∂hen.¬†

Was die Daten aus Kanada betrifft, so erwartet der Markt im Juni einen Besch√§ftigungszuwachs nach einem R√ľckgang im Mai sowie einen Anstieg der Arbeitslosenquote. Die M√§rkte sind weniger √ľberzeugt davon, was die Bank of Canada auf der Juli-Sitzung tun wird als die Fed, aber sie n√§hern sich auch einer Zinserh√∂hung um 25 Basispunkte, wobei die Wahrscheinlichkeit eines solchen Schrittes bereits zu fast 60 % eingepreist ist. Beachten Sie, dass die BoC bereits n√§chste Woche (12. Juli 2023) tagen wird.

US, NFP-Bericht f√ľr Juni

NFP, "Nicht-Landwirtschaft-Arbeitsplätze": Erwartet: +225k. Bisher: +339k (ADP: +497k)

Arbeitslosenzahl. Erwartet: 3.6%. Bisher: 3,7%.

Lohnwachstum. Erwartet: 4,2% gegen√ľber dem Vorjahr. Bisher: 4,3% YoY

Kanada, Besch√§ftigungsdaten f√ľr Juni

Veränderung der Beschäftigung. Erwartet: +21k. Vorherige: -17,3k

Arbeitslosenzahl. Erwartet: 5.3%. Vorherige: 5,2%



Ein Blick auf das USDCAD-Chart im H4-Intervall zeigt, dass das Paar in letzter Zeit dank der Aufwertung des US-Dollars h√∂her gehandelt wurde. Dem Paar gelang es, √ľber die Preiszone zu klettern, die durch das 38,2%-Retracement der Ende Mai begonnenen Abw√§rtsbewegung gekennzeichnet ist, und setzte seine Aufw√§rtsbewegung √ľber den gleitenden 200-Perioden-Durchschnitt (lila Linie) fort. Die mit dem 50%-Retracement markierte Widerstandszone wird derzeit getestet, und wir werden wahrscheinlich bis zur Ver√∂ffentlichung der Arbeitsmarktdaten um 13:30 Uhr MESZ abwarten m√ľssen, um zu sehen, ob das Paar √ľber diesen Bereich ausbricht oder sich von ihm zur√ľckzieht.

Quelle: xStation5 von XTB

 

