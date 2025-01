Das W√§hrungspaar USDJPY ist angesichts des erstarkenden US-Dollars auf √ľber 158 gestiegen. Das Grundgehalt japanischer Arbeitnehmer ist so stark gestiegen wie seit 32 Jahren nicht mehr, was der Zentralbank m√∂glicherweise den R√ľcken st√§rkt, diesen Monat die Zinsen zu erh√∂hen. Auf der anderen Seite sind die Reall√∂hne im Dezember zum vierten Mal in Folge gesunken, was die Situation f√ľr die BoJ erschwert. ‚Ėļ USDJPY ISIN: XC0009659910 | WKN: 965991 | Ticker: USDJPY Japans Reall√∂hne fielen im November monatlich um -0,3 % und verzeichneten damit den vierten monatlichen R√ľckgang in Folge. Laut Kyodo stiegen die Nominall√∂hne, d. h. die durchschnittlichen monatlichen Gesamteink√ľnfte pro Arbeitnehmer einschlie√ülich Grund- und √úberstundenzahlungen, im Jahresvergleich um 3 % auf 305.832 Yen (1.900 $) und stiegen damit den 35. Monat in Folge. Ohne Ber√ľcksichtigung von Boni und au√üerplanm√§√üigen Zahlungen stiegen die Durchschnittsl√∂hne um 2,7 %, was den h√∂chsten Anstieg seit 32 Jahren darstellt.

Au√üerdem stiegen die Verbraucherpreise im November (die zur Berechnung der Reall√∂hne herangezogen werden) um 3,4 %, was eine Beschleunigung gegen√ľber dem Anstieg von 2,6 % im Oktober darstellt. Der allgemeine Anstieg der japanischen Verbraucherpreise wurde durch geringere staatliche Subventionen f√ľr Stromrechnungen, aber auch durch anhaltend h√∂here Lebensmittelkosten verursacht.

Laut einer Mitteilung des Dai-Ichi Life Research Institute von heute ‚Äě(...) wird erwartet, dass die Reall√∂hne im Dezember aufgrund der robusten Winterpr√§mien deutlich steigen werden, aber ab Januar wieder sinken k√∂nnten. Auch wenn die Nominall√∂hne wahrscheinlich weiter steigen werden, k√∂nnten die Reall√∂hne in einigen Monaten in der ersten H√§lfte dieses Jahres aufgrund des Aufw√§rtsdrucks auf die Inflation, vor allem bei den Lebensmittelpreisen, dennoch sinken. (...) Es wird wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis die Reall√∂hne in einen soliden positiven Trend eintreten.‚Äú Wird die BoJ 2025 einen aggressiven Schritt machen? Wie wir sehen k√∂nnen, ist das japanische Wirtschaftswachstum hinter der Inflation zur√ľckgeblieben, wobei die Reall√∂hne immer noch unter den Verbraucherpreisen liegen; dies d√§mpft zumindest derzeit den Appetit der BoJ auf eine ‚Äěgrundlegende √Ąnderung‚Äú der Geldpolitik. Japan h√§lt die Zinsen stabil und die Mitglieder der Fed sagten, dass die Federal Reserve ihre Zinssenkungen verlangsamen wird, was die japanische W√§hrung weiter unter Druck setzen wird. Diese Situation k√∂nnte sich jedoch √§ndern. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Gouverneur der Bank of Japan, Kazuo Ueda, sagte, dass Lohnerh√∂hungen bei den Fr√ľhjahrsverhandlungen 2025 ein entscheidender Faktor f√ľr die weitere Politik der Zentralbank sein werden. Fast die H√§lfte der befragten √Ėkonomen erwartete, dass die BOJ die Zinsen im Dezember erh√∂hen w√ľrde, aber die Bank tat dies nicht.

Laut der Japan Association of Corporate Executives wird die durchschnittliche Lohnerhöhung bei großen Unternehmen in diesem Jahr wahrscheinlich 5 % erreichen, was die BoJ möglicherweise unter Druck setzen könnte, die Zinssätze zu erhöhen. Vor allem, wenn auch die Löhne in kleinen Unternehmen steigen, zumindest in diesem Tempo

Die Entscheidungsträger werden auf die Lohnerhöhungen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen achten, wo die Löhne laut dem japanischen Gewerkschaftsbund sogar noch stärker steigen könnten – um 6 %. Andererseits ergab die jüngste Umfrage der japanischen Industrie- und Handelskammer, dass nur 11 % von ihnen planen, die Löhne um mehr als 5 % zu erhöhen. Die Versteigerung von 30-jährigen Staatsanleihen des Landes am Donnerstag stieß auf eine starke Nachfrage, aber im Allgemeinen steht der japanische Yen unter dem Druck einer beispiellosen Stärke des US-Dollars; Investoren ignorieren fast die zunehmende Möglichkeit steigender Zinssätze durch die BoJ. Wir können davon ausgehen, dass das Währungspaar äußerst volatil sein wird, insbesondere im Falle einer Abschwächung des US-Dollars, was ein echtes Potenzial für eine Abwärtsbewegung des USDJPY bietet. Solange US-Staatsanleihen auf dem Weg nach oben sind und sich 5 % nähern, steigt das Währungspaar USDJPY und der Yen schwächt sich gegenüber dem US-Dollar ab. USDJPY Chartanalyse – Daily: Die Lohnverhandlungen im Frühjahr könnten mittelfristig ein Risiko für USDJPY-Bullen darstellen. Im D1-Intervall sehen wir einen „Golden Cross"-Crossover, der möglicherweise auf eine weitere Aufwärtsbewegung hindeutet.  Quelle: xStation5 von XTB

