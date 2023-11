Heute ist der japanische Yen mit einem Anstieg von 0,80% gegenüber dem USD eindeutig die stärkste G10-Währung. Die Rückgänge bei dieser Paarung kommen, nachdem der USDJPY erneut die diesjährigen und historischen Höchststände um 151,800 getestet hat. Die Bullen waren jedoch nicht in der Lage, dieses Niveau zu durchbrechen, und die aktuellen Rückgänge sind das Ergebnis eines schwächelnden Dollars und eines erstarkenden Yens. Der japanische Yen erholt sich etwas, bleibt aber mit einem Verlust von über 13% die am schlechtesten abschneidende G10-Währung. Die derzeitige Schwäche des JPY hat die Aufmerksamkeit ausländischer Anleger auf sich gezogen, darunter Pacific Investment Management Co. (Pimco). Pimco setzt darauf, dass die Bank of Japan (BoJ) die Geldpolitik als Reaktion auf die steigende Inflation straffen wird. Aus einem Bericht von Bloomberg geht hervor, dass Hedge-Fonds die japanische Währung aufgestockt haben, seit sie über 140 JPY pro USD gefallen ist. Angesichts des Rückgangs der Inflation in den USA und der anhaltend hohen Inflation in Japan sieht Pimco eine mögliche Änderung der japanischen Geldpolitik, einschließlich der Aufgabe der Politik zur Steuerung der Zinskurve und möglicher Zinserhöhungen. Auch der ehemalige stellvertretende Fed-Vorsitzende und jetzige Direktor bei Pimco, Richard Clarida, geht davon aus, dass die BoJ die Kontrolle der Zinskurve bis Ende des Jahres aufgeben könnte. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB HANDELN beim TESTSIEGER 2023: Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 78% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.