CHART des Tages: USDJPY - ein Trendwechsel?💡

Das Wichtigste in Kürze 💴 USD/JPY korrigiert: Nach dem höchsten Stand seit 1986 verliert das Währungspaar mehr als 1 %.

🏦 Bank of Japan bleibt auf Zinserhöhungskurs: Weitere Leitzinsanhebungen gelten als wahrscheinlich.

📊 Forex-Analyse: Die Zone um 160,20 Yen entscheidet über den weiteren Trend im USD/JPY.

Die Börse aktuell blickt heute vor allem auf den Devisenmarkt. Im Mittelpunkt der Forex-Analyse steht das Währungspaar USD/JPY, das nach seinem höchsten Stand seit 1986 deutlich unter Druck geraten ist. Auslöser sind schwächere US-Arbeitsmarktdaten, Spekulationen über weitere Zinserhöhungen in Japan sowie mögliche Veränderungen bei den Interventionen der japanischen Behörden am Devisenmarkt. Während der US-Dollar zuletzt an Stärke verlor, gewinnt der japanische Yen wieder an Dynamik. Für Trader und Investoren wird nun entscheidend sein, ob die laufende Korrektur lediglich eine Verschnaufpause im langfristigen Aufwärtstrend darstellt oder den Beginn einer nachhaltigeren Trendwende markiert. ► USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY 📈 Börse aktuell: USD/JPY nach Rekordhoch unter Druck Der Devisenmarkt zeigt aktuell eine deutliche Trendwende. Die wichtigsten Entwicklungen: 📈 USD/JPY erreichte mit 162,80 Yen den höchsten Stand seit Dezember 1986.

📉 Anschließend verlor das Währungspaar mehr als 1 % .

💵 Schwächere US-Arbeitsmarktdaten belasteten den US-Dollar.

💴 Gleichzeitig profitierte der Yen von neuen Spekulationen über weitere Zinserhöhungen in Japan. Damit rückt der japanische Yen wieder stärker in den Fokus der internationalen Finanzmärkte. 💱 Forex-Analyse: Japan ändert seine Interventionsstrategie Die japanischen Behörden scheinen ihre Vorgehensweise am Devisenmarkt anzupassen. Die wichtigsten Punkte: ⚠️ Frühere Interventionen im Juni konnten den Anstieg des USD/JPY nur kurzfristig bremsen.

🏦 Laut Reuters sollen künftig keine konkreten Wechselkursmarken mehr kommuniziert werden.

📉 Stattdessen sollen Maßnahmen ergriffen werden, die Spekulationen gegen den Yen verteuern.

🤝 Gleichzeitig betont Tokio die enge Zusammenarbeit mit den USA bei möglichen Interventionen. Diese neue Strategie könnte die Schwankungen am Devisenmarkt künftig erhöhen. 🏦 Bank of Japan setzt auf weitere Zinserhöhungen Auch die Geldpolitik bleibt ein wichtiger Treiber für den Yen. Die wichtigsten Entwicklungen: 📈 Die Bank of Japan hat den Leitzins zuletzt auf 1,0 % angehoben – den höchsten Stand seit 1995.

🎯 Der Markt rechnet mit weiteren Zinsschritten in Richtung eines neutralen Zinsniveaus zwischen 1,5 % und 2,0 % .

📊 Die Regierung unterstützt diesen Kurs, um eine weitere Abwertung des Yen zu verhindern.

🏦 Besonders der japanische Bankensektor profitiert von steigenden Zinsen. Die Zinsdifferenz zwischen den USA und Japan dürfte damit künftig kleiner werden. 📊 Forex-Analyse: Technische Lage bleibt spannend Aus charttechnischer Sicht befindet sich der USD/JPY an einer entscheidenden Unterstützung. Die wichtigsten Signale: 📈 Der langfristige Aufwärtstrend ist weiterhin intakt.

📍 Die Zone um 160,20 Yen bildet eine wichtige technische Unterstützung.

📊 Dort treffen der EMA50 und das 23,6 %-Fibonacci-Retracement zusammen.

⚖️ Der RSI hat den überkauften Bereich verlassen und bewegt sich nun im neutralen Bereich. Damit besteht grundsätzlich Raum für einen neuen Richtungsimpuls. ⚠️ MACD mahnt zur Vorsicht Nicht alle technischen Indikatoren sprechen bereits für eine Trendwende. Aktuell zeigt sich: 📉 Der MACD liefert ein Verkaufssignal.

🔻 Das negative Histogramm nimmt weiter zu.

⚠️ Die kurzfristige Abwärtsdynamik bleibt damit bestehen. Aus Sicht der technischen Analyse sollte daher nicht vorschnell von einem Ende der Korrektur ausgegangen werden. 🌍 Börse aktuell: Diese Faktoren bewegen den USD/JPY Für die weitere Entwicklung des Währungspaars bleiben insbesondere folgende Einflussfaktoren entscheidend: 🏦 Weitere Zinsschritte der Bank of Japan

Geldpolitik der Federal Reserve

💵 Entwicklung des US-Dollars

📊 Inflations- und Arbeitsmarktdaten aus den USA und Japan

🌏 Mögliche Interventionen am Devisenmarkt Diese Faktoren dürften den weiteren Verlauf des USD/JPY maßgeblich bestimmen. 👀 Worauf Trader jetzt achten sollten Für die nächsten Handelstage stehen insbesondere folgende Kursmarken im Fokus: 🟢 Bullisches Szenario 📈 Verteidigung der Unterstützung bei 160,20 Yen

🎯 Rückkehr in Richtung der Hochs bei 162,80 Yen 🔴 Bärisches Szenario 📉 Bruch der Unterstützung bei 160,20 Yen

⚠️ Ausweitung der Korrektur und Fortsetzung der Yen-Aufwertung Die Reaktion an dieser Schlüsselmarke dürfte den weiteren Trend vorgeben. 🧾 Fazit: Forex-Analyse sieht USD/JPY an einer Schlüsselmarke Die aktuelle Forex-Analyse zeigt ein spannendes Bild für das Währungspaar USD/JPY. Zwar bleibt der langfristige Aufwärtstrend bestehen, doch die Kombination aus schwächeren US-Konjunkturdaten, einer restriktiveren Geldpolitik der Bank of Japan und möglichen Veränderungen bei den Währungsinterventionen sorgt für zunehmenden Druck auf den US-Dollar. Für die Börse aktuell bleibt insbesondere die Zone um 160,20 Yen entscheidend. Hält diese Unterstützung, könnte der langfristige Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Fällt sie dagegen nachhaltig, dürfte sich die laufende Korrektur weiter ausdehnen. Trader sollten daher sowohl die geldpolitischen Signale als auch die technische Entwicklung genau im Blick behalten. USDJPY Chartanalyse – Daily: Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 03.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. SO SEHEN SIEGER AUS! XTB gilt als Qualitäts-Marktführer in Deutschland gemäß unseren aktuellen Awards!

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